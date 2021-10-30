Пресс-конференция Руя Витории и Виталия Кафанова после матча «Спартак» — «Ростов» (1:1).

«К победе мы были ближе, у нас было больше моментов»

— Насколько заслуженный результат по игре? Насколько легко готовить команду к сопернику, который неделю назад пропустил 7 мячей от принципиального соперника? — вопросы главному тренеру «Ростова» Виталию Кафанову.

— Сколько бы «Спартак» ни пропустил, он все равно остается «Спартаком». В той ситуации, в которой красно-белые оказались на сегодняшний день, еще более опасный соперник. Когда загоняют в угол, подключаются все резервы. Понимали, что будет непросто. Как нам кажется, к победе мы были поближе, у нас было больше моментов. В то же время мы проигрывали определенное время, могли и проиграть матч. Ничья со «Спартаком» — больше плюс, чем минус.

— Байрамян перемещался по всему полю. Какая у него идеальная позиция?

— Байрамян в нынешнем сезоне успел сыграть на нескольких позициях. Превратился в универсала, которому можно спокойно поручить любое задание. В схеме схеме 4-3-3 он не может играть опорного полузащитника, где действует Глебов, и не может выполнять роль центрального нападающего. На остальных четырёх позициях он играл.

— Как обстоят дела у Хашимото?

— Не очень хорошо. Выбыл на три недели, та же самая травма.

«Мне понравилась игра Селихова»

— Сложно комментировать игру. Это была игра против хорошей команды, — начал главный тренер «Спартака» Руй Витория. — Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был последние матчи. Сегодня мы играли компактнее, стабильнее, смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, играли быстро, но упустили контратаку. Это было жестоко. Футбол жесток. Возможно, нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось.

— С чем была связана ротация во вратарской линии? Есть ли вина Селихова в пропущенном мяче?

— В первую очередь мне понравилось его выступление, его игра, он всегда играл очень внимательно. Я верю всем трем вратарям. Конечно, же начинал Макименко, но настало время, чтобы сделать эту замену.

— Вы сказали, что не хватило крупицы удачи. Но создалось впечатление, что произошла детская ошибка, ребята потеряли концентрацию. Нет ли у вас ощущения, что команда уровня «Спартака» не имеет права так действовать на последней минуте матча, ведя в счете?

— Мы сделали замену в добавленное время, должны были удержать матч. Этой ошибки не должно было быть. Эти мелкие неточности, которые мы, конечно, обсудим, составили проблему в последние минуты игры. Игроки не должны были допустить выхода соперника на ударную позицию.

— Оцените, пожалуйста, уровень игры Ларссона в последних матчах. Не кажется ли вам, что у него проблемы?

— Не могу сказать о Ларссоне ничего плохого. Но я вижу, что команде необходимо. Команде необходимы свежие люди. Что Игнатов, что Бакаев, а особенно первый, использовали свой выход на поле, чтобы помочь забить гол. Они сыграли свою роль. Я вижу игру, и если есть варианты A, B, C, я стараюсь их применять.