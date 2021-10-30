Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Нам не хватило крупицы удачи». Витория — о ничьей с «Ростовом»

Екатерина Звенигородская
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сегодня, 20:25
30 октября. Москва. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 октября. Москва. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция Руя Витории и Виталия Кафанова после матча «Спартак» — «Ростов» (1:1).
Спартак — Ростов
30&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (Ростов-на-Дону)&nbsp;&mdash; 1:1. «Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова

«К победе мы были ближе, у нас было больше моментов»

— Насколько заслуженный результат по игре? Насколько легко готовить команду к сопернику, который неделю назад пропустил 7 мячей от принципиального соперника? — вопросы главному тренеру «Ростова» Виталию Кафанову.

— Сколько бы «Спартак» ни пропустил, он все равно остается «Спартаком». В той ситуации, в которой красно-белые оказались на сегодняшний день, еще более опасный соперник. Когда загоняют в угол, подключаются все резервы. Понимали, что будет непросто. Как нам кажется, к победе мы были поближе, у нас было больше моментов. В то же время мы проигрывали определенное время, могли и проиграть матч. Ничья со «Спартаком» — больше плюс, чем минус.

— Байрамян перемещался по всему полю. Какая у него идеальная позиция?

— Байрамян в нынешнем сезоне успел сыграть на нескольких позициях. Превратился в универсала, которому можно спокойно поручить любое задание. В схеме схеме 4-3-3 он не может играть опорного полузащитника, где действует Глебов, и не может выполнять роль центрального нападающего. На остальных четырёх позициях он играл.

— Как обстоят дела у Хашимото?

— Не очень хорошо. Выбыл на три недели, та же самая травма.

30&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (Ростов-на-Дону)&nbsp;&mdash; 1:1. Осторожно, двери закрываются, следующая станция — «Рассказовка»

«Мне понравилась игра Селихова»

— Сложно комментировать игру. Это была игра против хорошей команды, — начал главный тренер «Спартака» Руй Витория. — Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был последние матчи. Сегодня мы играли компактнее, стабильнее, смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, играли быстро, но упустили контратаку. Это было жестоко. Футбол жесток. Возможно, нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось.

— С чем была связана ротация во вратарской линии? Есть ли вина Селихова в пропущенном мяче?

— В первую очередь мне понравилось его выступление, его игра, он всегда играл очень внимательно. Я верю всем трем вратарям. Конечно, же начинал Макименко, но настало время, чтобы сделать эту замену.

— Вы сказали, что не хватило крупицы удачи. Но создалось впечатление, что произошла детская ошибка, ребята потеряли концентрацию. Нет ли у вас ощущения, что команда уровня «Спартака» не имеет права так действовать на последней минуте матча, ведя в счете?

— Мы сделали замену в добавленное время, должны были удержать матч. Этой ошибки не должно было быть. Эти мелкие неточности, которые мы, конечно, обсудим, составили проблему в последние минуты игры. Игроки не должны были допустить выхода соперника на ударную позицию.

— Оцените, пожалуйста, уровень игры Ларссона в последних матчах. Не кажется ли вам, что у него проблемы?

— Не могу сказать о Ларссоне ничего плохого. Но я вижу, что команде необходимо. Команде необходимы свежие люди. Что Игнатов, что Бакаев, а особенно первый, использовали свой выход на поле, чтобы помочь забить гол. Они сыграли свою роль. Я вижу игру, и если есть варианты A, B, C, я стараюсь их применять.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова
Источник заявил об отказывающем у госпитализированного Гаркалина сердце
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры