«Спартак» вновь потерял очки, на этот раз — в концовке матча с «Ростовом». Останется ли Руй Витория у руля народной команды и после этой неудачи?

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Литвинов, 78 (1:0). Глебов, 90+5 (1:1).

«Спартак» (Москва): Селихов, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Зобнин, Литвинов, Айртон, Соболев, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Глебов, Байрамян, Гигович (Сухомлинов, 88), Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 68).

Предупреждения: Бакаев, 85. Джикия, 88. Соболев, 90.

Судьи: Любимов. Абусуев, Большаков (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Москалев (Воронеж). Лунев (Новосибирск).

30 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

В Петербурге на прошлой неделе «Спартак» потерпел самое болезненное поражение в советской и российской истории — 1:7. Красно-белые и до того не впечатляли результатами под руководством Руя Витории, но семь пропущенных голов от принципиального соперника — это уже слишком. Притом могли спартаковцы пропустить все 10 и больше.

Домашний матч с «Ростовом» должен был дать ответ на вопрос, пришел ли в себя «Спартак» после такого разноса от чемпиона. Казалось бы, соперник из нижней части таблицы, чехарда на тренерской позиции у ростовчан, свои болельщики — играй в атаку, комбинируй и забивай свои семь.

Однако история встреч с «Ростовом» в последние годы говорила о том, что этот матч не станет для «Спартака» легкой прогулкой. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами — в Москве «Ростов» выиграл 1:0 благодаря голу Павла Мамаева, а в Ростове сильнее оказались спартаковцы — 3:2. Более того, ростовчане 25 лет не могли победить «Спартак» в Москве, а потом выиграли три последних матча.

К 13-му туру спартаковцы смогли обыграть дома только три последние команды чемпионата — «Урал», «Уфу» и «Химки». «Спартак» проиграл две игры подряд, пропустив 11 мячей от «Зенита» и «Лестера». А последнюю победу красно-белые одержали почти месяц назад — 3 октября «Спартак» обыграл на выезде «Ахмат» со счетом 1:0, победный гол тогда забил Соболев.

Тренеры обоих клубов сделали по две перестановки в сравнении с предыдущими матчами против «Зенита» и «Арсенала» соответственно. Руй Витория доверил место в воротах Александру Селихову, плюс в центр обороны красно-белых вернулся Самюэль Жиго. Матч с «Зенитом» француз пропускал из-за перебора желтых карточек. Наверняка бы вышел в составе и бельгиец Кофрие, но в Петербурге он получил красную карточку. Поэтому сегодня мы вновь увидели на поле Рассказова — даже страшно представить, как слабо проводят тренировки Кутепов, Ещенко и молодой Гапонов, если их Витория не использует даже на привычных позициях.

«Ростов» в прошлом туре разгромил «Арсенал» со счетом 4:0, но тренерский дуэт Кафанова и Тедеева также решился на две перестановки в стартовом составе. Поярков заменил получившего повреждение Калинина, а швед Альмквист вернулся на свое место, заменив отличившегося в прошлом туре Хашимото. Я не случайно назвал Кафанова и Тедеева дуэтом — очевидно, что главным тренером будет оставаться Заур Тедеев, просто у него нет необходимой тренерской лицензии категории PRO. Такое же мы не так давно видели в «Краснодаре»: Мусаев был главным на всех тренировках и принимал решения по составу и заменам, но не мог ходить на пресс-конференции.

Игра началась очень осторожно, нервничал и Александр Селихов. Дважды он выпускал мяч из рук, чем не смогли воспользоваться ростовчане. Ничего удивительного в этом нет — не считая товарищеского матча с хорватским «Шибеником» в межсезонье, последний раз Селихов играл против «Арсенала» в Туле. Было это 3 мая в 28-м туре прошлого сезона. «Спартак» тогда выиграл 2:1, а Максименко пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

В итоге за первый тайм команды сподобились только на один удар в створ — мяч спокойно забрал Селихов. Да и по ударам впереди были ростовчане — 6:2, правда, все мячи летели мимо и выше.

На трибунах болельщики «Спартака» растянули баннер «Наша сила — любовь к родному клубу. Безвольным в нем не место». Пожалуй, лучшим в составе «Спартака» был именно 12-й игрок. Спартаковцы играли очень пассивно, на низких скоростях, игроки не понимали друг друга, процент брака зашкаливал.

После разгрома в прошлом туре Рую Витории нужна была победа. Особенно если учесть, что после «Ростова» «Спартаку» предстоит играть с «Лестером» в Англии и дома с «Локомотивом». После перерыва на решающие игры сборных спартаковцев ждет выезд в Краснодар и домашняя встреча с «Наполи», которые очень хотят поквитаться с красно-белыми за нелепое поражение в Неаполе.

Но как выиграть, когда ничего не клеится? Бакаев в середине тайма сменил уставшего Ларссона, а Игнатов появился вместо Промеса. И это принесло плоды. Именно выпад Игнатова привел к угловому, который конвертировал в гол Литвинов — 1:0.

Важно отметить, чуть ли не впервые в этом матче Даниил Глебов проиграл верховое единоборство, что тут же привело к взятию ворот Песьякова.

Добавленные четыре минуты уже истекли. Победа? В ней были уверены все, но дальнейший ход событий по своей нелепости напомнил недавнюю концовку матча «Рубина» и «Локомотива».

Джикия зачем-то со всей силы направил мяч на чужую половину поля, хотя мог спокойно держать мяч, обыграться с защитниками и вратарем, тем самым убивая последние секунды. Осипенко получил мяч и тут же в касание направил его в борьбу на чужую половину поля. Вышедший на замену Комличенко выиграл верховое единоборство и сбросил мяч на ход Глебову.

Даниил получил мяч, укрыл его корпусом от вяло сопротивляющегося Рассказова, не стал ничего выдумывать и перекинул зачем-то выбежавшего из ворот Селихова. Из антигероя Глебов одним ударом превратил себя в спасителя своей команды. Кто знает, возможно, именно этим ударом он спас не только «Ростов» от поражения, но и освободил «Спартак» и Руя Виторию друг от друга.

Александр Еланский