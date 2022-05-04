Все о вылете из РПЛ: сколько очков нужно для спасения, кто чаще всех вылетал и какие расклады сейчас
Пока в российском футболе идея о расширении РПЛ обсуждается только на уровне разговоров и высказываний руководителей клубов из подвала таблицы, вопрос прямого вылета и стыковых матчей остается открытым.
«СЭ» разбирает, какие расклады существуют в борьбе за сохранение места в РПЛ, сколько очков обычно хватало клубам для спасения и кто, в случае если в лиге не будет расширения и моратория на вылет, отправится в ФНЛ или сыграет в стыковых матчах.
Расклады на концовку сезона: «Рубин» летит в стыки, «Арсенал» — худший весной по набранным очкам
Чемпионская интрига в РПЛ умерла, но в подвале таблицы настоящая рубка и высокая плотность. «Нижний Новгород», «Химки», «Рубин» и «Урал» борются за два места вне зоны стыковых матчей. А аутсайдеры «Уфа» и «Арсенал» даже сохраняют теоретические шансы, чтобы выбраться из зоны прямого вылета и зацепиться за стыки.
В этой компании удивительно видеть «Рубин», который впервые в сезоне опустился ниже 12-го места. Казанцы проводят один из худших турниров в истории: 29 очков к 27-му туру чемпионата — так мало команда не набирала с 2004 года, когда коллектив Курбана Бердыева имел 27 очков. Тогда «Рубин» закончил чемпионат с 33 очками на 11-м месте в таблице.
По динамике набора очков в этом году хуже «Рубина» идет только «Арсенал». Казанцы весной набрали лишь 7 баллов, тогда как «Химки» — 15, «Урал» — 8, «Нижний Новгород» — 10.
Поэтому «Рубин» — главный претендент на место в зоне стыковых матчей. Такие серии (6 поражений в 9 матчах) не располагают к тому, что команда вдруг превзойдет клубы, которые берут очки чаще. Хотя по календарю у «Рубина» меньше соперников из верхней части таблицы, чем у конкурентов.
Оставшиеся игры казанцев: «Локомотив» (г), «Урал» (г) и «Уфа» (д).
У «Нижнего Новгорода»: «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д).
У «Химок»: «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д).
У «Рубина» в мае только один матч с командой, которая выше в таблице, но при этом игры против сверхмотивированных «Урала» и «Уфы», которые борются за спасение от прямого вылета и в прошедшем туре взяли очки на выезде. У «Химок» и «Нижнего Новгорода» все три встречи либо против лидеров, либо против тех, кто опережает их в таблице с серьезным отрывом.
При этом «Рубину» для спасения нужно набрать больше очков, чем у «Химок» и «НН», так как при их равенстве он будет ниже из-за результатов личных встреч. «Химкам» казанцы проиграли во втором круге (2:3), в первом сыграли вничью (1:1), а «Нижнему Новгороду» команда Леонида Слуцкого уступила дважды (0:1 и 1:2).
Шансов выкарабкаться из зоны прямого вылета не так много у «Уфы»: команда весной набрала 7 очков, отстает от «Урала» на 4 балла и в оставшихся матчах сыграет с «Арсеналом», «Ростовом» и «Рубином». Если в следующем туре «Уфа» дома проиграет или сыграет вничью с ростовчанами, а «Урал» обыграет «Спартак», тогда клуб из Башкирии уже не спасется от прямого вылета в ФНЛ.
У «Урала» впереди помимо матча с красно-белыми встречи с «Рубином» и «Арсеналом». Екатеринбуржцы даже сохраняют шансы и на спасительное 12-е место, если «Рубин», «Химки» или «Нижний Новгород» будут терять очки — отставание от них всего в два балла и будет возможность догнать «Рубин» в очном матче на своем поле.
У последней команды лиги «Арсенала» лишь теоретические шансы на место вне зоны прямого вылета, хотя остаются очные игры с «Уралом» и «Уфой». До «Урала» отставание в 5 очков, которое можно сократить, только если выиграть все три матча и дождаться осечек соседей по таблице. Но на практике шансов у Тулы ничтожно мало: 3 очка в весенней части сезона — худший показатель в лиге, с такой формой рассчитывать на спасение наивно.
Сколько очков нужно набрать в РПЛ, чтобы не вылететь или не попасть в стыки?
Только с сезона-2011/12 в РПЛ появились стыковые матчи за место в лиге: 13-я и 14-я команды играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Поэтому за ориентир стоит брать последние десять сезонов, когда команде для гарантированного спасения было необходимо занять место не ниже 12-го.
Конкретной отметки по очкам для спасения в РПЛ нет: расклад зависит от плотности в таблице, поэтому и спасительная норма всегда разная. За последние десять сезонов очковый минимум, который позволил бы спокойно закончить сезон в РПЛ вне зоны стыковых матчей, — это 27 очков у «Уфы» в 2016 году. Тогда клуб из Башкортостана на один балл обошел «Анжи» и «Кубань». При этом уфимская команда закончила чемпионат всего в двух очках от зоны прямого вылета.
Для сравнения: на следующий сезон «Крылья Советов» вылетели из РПЛ напрямую, набрав 28 очков. Случай со спасением «Уфы» с таким маленьким количеством баллов — уникальный, потому что иногда даже 30 очков клубам не хватало, чтобы не отправиться в ФНЛ.
Самый большой порог, который позволил клубу РПЛ сохранить прописку в лиге, — 37 очков «Урала» в 2018 году. Тогда команда обошла в таблице «Амкар» с 35 баллами, а пермяки попали в зону стыков.
Если вычислять среднее количество очков, которое позволяет избежать стыковых матчей и вылета, то это 31,5. Когда Слуцкий возглавил «Рубин» в середине сезона-2019/20 после отставки Романа Шаронова, то говорил, что ему нужно набрать 33-34 очка, чтобы спасти команду от вылета. Сегодня эта отметка для казанцев снова актуальна.
Чтобы не вылететь напрямую, а попасть хотя бы в зону стыковых матчей, в среднем нужно набрать минимум 28,4 очка. Спасительный минимум — 23 балла у «Арсенала» в сезоне-2020/21, когда туляки обошли на одно очко «Ротор». А в 2018 году «Анжи» спасался с 24 очками, но в целом это редкость.
В сезоне-2006 «Динамо» закончило чемпионат на 14-м месте с 34 очками, сохранив прописку и оторвавшись от вылетевшего «Торпедо» на 12 очков. Это самый большой порог для команды, которая занимала спасительное место в таблице.
Самые низкие показатели по набранным очкам за весь сезон: у «Химок» в 2009-м (10), «Шинника» в 2006-м (11), «Томи» в сезоне-2016/17 и «Тамбова» — 2020/21 — по 13. А самое большое количество очков, набранное вылетевшей командой, — 32 у «Кубани» в сезоне-2007. Сегодня в РПЛ с таким показателем можно было бы сохранить прописку. Именно «Кубань» — худшая команда лиги по числу вылетов из нее — четыре раза краснодарский клуб отправлялся в ФНЛ.
Если «Арсенал» по итогам этого розыгрыша вылетит из премьер-лиги, то это будет его второй вылет с сезона-2014/15, по итогам которого туляки заняли последнее место с 25 очками и отправились в ФНЛ.
А «Уфа», которая проводит свой восьмой сезон в РПЛ, в случае вылета впервые столкнется с понижением в классе. Ранее уфимцы четыре раза вели борьбу за выживание и всегда спасались: дважды с 12-м местом и по разу с 13-й и 14-й строчкой в итоговой таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0