Все о вылете из РПЛ: сколько очков нужно для спасения, кто чаще всех вылетал и какие расклады сейчас

Подробно все разобрали.

Пока в российском футболе идея о расширении РПЛ обсуждается только на уровне разговоров и высказываний руководителей клубов из подвала таблицы, вопрос прямого вылета и стыковых матчей остается открытым.

«СЭ» разбирает, какие расклады существуют в борьбе за сохранение места в РПЛ, сколько очков обычно хватало клубам для спасения и кто, в случае если в лиге не будет расширения и моратория на вылет, отправится в ФНЛ или сыграет в стыковых матчах.

Расклады на концовку сезона: «Рубин» летит в стыки, «Арсенал» — худший весной по набранным очкам

Чемпионская интрига в РПЛ умерла, но в подвале таблицы настоящая рубка и высокая плотность. «Нижний Новгород», «Химки», «Рубин» и «Урал» борются за два места вне зоны стыковых матчей. А аутсайдеры «Уфа» и «Арсенал» даже сохраняют теоретические шансы, чтобы выбраться из зоны прямого вылета и зацепиться за стыки.

В этой компании удивительно видеть «Рубин», который впервые в сезоне опустился ниже 12-го места. Казанцы проводят один из худших турниров в истории: 29 очков к 27-му туру чемпионата — так мало команда не набирала с 2004 года, когда коллектив Курбана Бердыева имел 27 очков. Тогда «Рубин» закончил чемпионат с 33 очками на 11-м месте в таблице.

По динамике набора очков в этом году хуже «Рубина» идет только «Арсенал». Казанцы весной набрали лишь 7 баллов, тогда как «Химки» — 15, «Урал» — 8, «Нижний Новгород» — 10.

Поэтому «Рубин» — главный претендент на место в зоне стыковых матчей. Такие серии (6 поражений в 9 матчах) не располагают к тому, что команда вдруг превзойдет клубы, которые берут очки чаще. Хотя по календарю у «Рубина» меньше соперников из верхней части таблицы, чем у конкурентов.

Оставшиеся игры казанцев: «Локомотив» (г), «Урал» (г) и «Уфа» (д).

У «Нижнего Новгорода»: «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д).

У «Химок»: «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д).

У «Рубина» в мае только один матч с командой, которая выше в таблице, но при этом игры против сверхмотивированных «Урала» и «Уфы», которые борются за спасение от прямого вылета и в прошедшем туре взяли очки на выезде. У «Химок» и «Нижнего Новгорода» все три встречи либо против лидеров, либо против тех, кто опережает их в таблице с серьезным отрывом.

При этом «Рубину» для спасения нужно набрать больше очков, чем у «Химок» и «НН», так как при их равенстве он будет ниже из-за результатов личных встреч. «Химкам» казанцы проиграли во втором круге (2:3), в первом сыграли вничью (1:1), а «Нижнему Новгороду» команда Леонида Слуцкого уступила дважды (0:1 и 1:2).

Шансов выкарабкаться из зоны прямого вылета не так много у «Уфы»: команда весной набрала 7 очков, отстает от «Урала» на 4 балла и в оставшихся матчах сыграет с «Арсеналом», «Ростовом» и «Рубином». Если в следующем туре «Уфа» дома проиграет или сыграет вничью с ростовчанами, а «Урал» обыграет «Спартак», тогда клуб из Башкирии уже не спасется от прямого вылета в ФНЛ.

У «Урала» впереди помимо матча с красно-белыми встречи с «Рубином» и «Арсеналом». Екатеринбуржцы даже сохраняют шансы и на спасительное 12-е место, если «Рубин», «Химки» или «Нижний Новгород» будут терять очки — отставание от них всего в два балла и будет возможность догнать «Рубин» в очном матче на своем поле.

У последней команды лиги «Арсенала» лишь теоретические шансы на место вне зоны прямого вылета, хотя остаются очные игры с «Уралом» и «Уфой». До «Урала» отставание в 5 очков, которое можно сократить, только если выиграть все три матча и дождаться осечек соседей по таблице. Но на практике шансов у Тулы ничтожно мало: 3 очка в весенней части сезона — худший показатель в лиге, с такой формой рассчитывать на спасение наивно.

Футболисты «Уфы». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Сколько очков нужно набрать в РПЛ, чтобы не вылететь или не попасть в стыки?

Только с сезона-2011/12 в РПЛ появились стыковые матчи за место в лиге: 13-я и 14-я команды играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Поэтому за ориентир стоит брать последние десять сезонов, когда команде для гарантированного спасения было необходимо занять место не ниже 12-го.

Конкретной отметки по очкам для спасения в РПЛ нет: расклад зависит от плотности в таблице, поэтому и спасительная норма всегда разная. За последние десять сезонов очковый минимум, который позволил бы спокойно закончить сезон в РПЛ вне зоны стыковых матчей, — это 27 очков у «Уфы» в 2016 году. Тогда клуб из Башкортостана на один балл обошел «Анжи» и «Кубань». При этом уфимская команда закончила чемпионат всего в двух очках от зоны прямого вылета.

Для сравнения: на следующий сезон «Крылья Советов» вылетели из РПЛ напрямую, набрав 28 очков. Случай со спасением «Уфы» с таким маленьким количеством баллов — уникальный, потому что иногда даже 30 очков клубам не хватало, чтобы не отправиться в ФНЛ.

Самый большой порог, который позволил клубу РПЛ сохранить прописку в лиге, — 37 очков «Урала» в 2018 году. Тогда команда обошла в таблице «Амкар» с 35 баллами, а пермяки попали в зону стыков.

Если вычислять среднее количество очков, которое позволяет избежать стыковых матчей и вылета, то это 31,5. Когда Слуцкий возглавил «Рубин» в середине сезона-2019/20 после отставки Романа Шаронова, то говорил, что ему нужно набрать 33-34 очка, чтобы спасти команду от вылета. Сегодня эта отметка для казанцев снова актуальна.

Сколько очков нужно для спасения в РПЛ.

Чтобы не вылететь напрямую, а попасть хотя бы в зону стыковых матчей, в среднем нужно набрать минимум 28,4 очка. Спасительный минимум — 23 балла у «Арсенала» в сезоне-2020/21, когда туляки обошли на одно очко «Ротор». А в 2018 году «Анжи» спасался с 24 очками, но в целом это редкость.

Сколько очков нужно, чтобы не вылететь напрямую.

В сезоне-2006 «Динамо» закончило чемпионат на 14-м месте с 34 очками, сохранив прописку и оторвавшись от вылетевшего «Торпедо» на 12 очков. Это самый большой порог для команды, которая занимала спасительное место в таблице.

Самые низкие показатели по набранным очкам за весь сезон: у «Химок» в 2009-м (10), «Шинника» в 2006-м (11), «Томи» в сезоне-2016/17 и «Тамбова» — 2020/21 — по 13. А самое большое количество очков, набранное вылетевшей командой, — 32 у «Кубани» в сезоне-2007. Сегодня в РПЛ с таким показателем можно было бы сохранить прописку. Именно «Кубань» — худшая команда лиги по числу вылетов из нее — четыре раза краснодарский клуб отправлялся в ФНЛ.

Если «Арсенал» по итогам этого розыгрыша вылетит из премьер-лиги, то это будет его второй вылет с сезона-2014/15, по итогам которого туляки заняли последнее место с 25 очками и отправились в ФНЛ.

А «Уфа», которая проводит свой восьмой сезон в РПЛ, в случае вылета впервые столкнется с понижением в классе. Ранее уфимцы четыре раза вели борьбу за выживание и всегда спасались: дважды с 12-м местом и по разу с 13-й и 14-й строчкой в итоговой таблице.