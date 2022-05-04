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Все о вылете из РПЛ: сколько очков нужно для спасения, кто чаще всех вылетал и какие расклады сейчас

«Нижний Новгород», «Химки», «Рубин» и «Урал» борются за два места вне зоны стыковых матчей РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий, Александр Кержаков, Сергей Юран.
Фото «СЭ»
Сколько очков нужно для спасения в РПЛ.
Кто чаще всех вылетал из РПЛ.
Сколько очков нужно, чтобы не вылететь напрямую.
Футболисты «Уфы».
Фото Global Look Press
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Подробно все разобрали.

Пока в российском футболе идея о расширении РПЛ обсуждается только на уровне разговоров и высказываний руководителей клубов из подвала таблицы, вопрос прямого вылета и стыковых матчей остается открытым.

«СЭ» разбирает, какие расклады существуют в борьбе за сохранение места в РПЛ, сколько очков обычно хватало клубам для спасения и кто, в случае если в лиге не будет расширения и моратория на вылет, отправится в ФНЛ или сыграет в стыковых матчах.

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Расклады на концовку сезона: «Рубин» летит в стыки, «Арсенал» — худший весной по набранным очкам

Чемпионская интрига в РПЛ умерла, но в подвале таблицы настоящая рубка и высокая плотность. «Нижний Новгород», «Химки», «Рубин» и «Урал» борются за два места вне зоны стыковых матчей. А аутсайдеры «Уфа» и «Арсенал» даже сохраняют теоретические шансы, чтобы выбраться из зоны прямого вылета и зацепиться за стыки.

В этой компании удивительно видеть «Рубин», который впервые в сезоне опустился ниже 12-го места. Казанцы проводят один из худших турниров в истории: 29 очков к 27-му туру чемпионата — так мало команда не набирала с 2004 года, когда коллектив Курбана Бердыева имел 27 очков. Тогда «Рубин» закончил чемпионат с 33 очками на 11-м месте в таблице.

По динамике набора очков в этом году хуже «Рубина» идет только «Арсенал». Казанцы весной набрали лишь 7 баллов, тогда как «Химки» — 15, «Урал» — 8, «Нижний Новгород» — 10.

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Поэтому «Рубин» — главный претендент на место в зоне стыковых матчей. Такие серии (6 поражений в 9 матчах) не располагают к тому, что команда вдруг превзойдет клубы, которые берут очки чаще. Хотя по календарю у «Рубина» меньше соперников из верхней части таблицы, чем у конкурентов.

Оставшиеся игры казанцев: «Локомотив» (г), «Урал» (г) и «Уфа» (д).
У «Нижнего Новгорода»: «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д).
У «Химок»: «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д).

У «Рубина» в мае только один матч с командой, которая выше в таблице, но при этом игры против сверхмотивированных «Урала» и «Уфы», которые борются за спасение от прямого вылета и в прошедшем туре взяли очки на выезде. У «Химок» и «Нижнего Новгорода» все три встречи либо против лидеров, либо против тех, кто опережает их в таблице с серьезным отрывом.

При этом «Рубину» для спасения нужно набрать больше очков, чем у «Химок» и «НН», так как при их равенстве он будет ниже из-за результатов личных встреч. «Химкам» казанцы проиграли во втором круге (2:3), в первом сыграли вничью (1:1), а «Нижнему Новгороду» команда Леонида Слуцкого уступила дважды (0:1 и 1:2).

Шансов выкарабкаться из зоны прямого вылета не так много у «Уфы»: команда весной набрала 7 очков, отстает от «Урала» на 4 балла и в оставшихся матчах сыграет с «Арсеналом», «Ростовом» и «Рубином». Если в следующем туре «Уфа» дома проиграет или сыграет вничью с ростовчанами, а «Урал» обыграет «Спартак», тогда клуб из Башкирии уже не спасется от прямого вылета в ФНЛ.

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У «Урала» впереди помимо матча с красно-белыми встречи с «Рубином» и «Арсеналом». Екатеринбуржцы даже сохраняют шансы и на спасительное 12-е место, если «Рубин», «Химки» или «Нижний Новгород» будут терять очки — отставание от них всего в два балла и будет возможность догнать «Рубин» в очном матче на своем поле.

У последней команды лиги «Арсенала» лишь теоретические шансы на место вне зоны прямого вылета, хотя остаются очные игры с «Уралом» и «Уфой». До «Урала» отставание в 5 очков, которое можно сократить, только если выиграть все три матча и дождаться осечек соседей по таблице. Но на практике шансов у Тулы ничтожно мало: 3 очка в весенней части сезона — худший показатель в лиге, с такой формой рассчитывать на спасение наивно.

Футболисты "Рубина". Фото Global Look Press
Футболисты «Уфы». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сколько очков нужно набрать в РПЛ, чтобы не вылететь или не попасть в стыки?

Только с сезона-2011/12 в РПЛ появились стыковые матчи за место в лиге: 13-я и 14-я команды играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Поэтому за ориентир стоит брать последние десять сезонов, когда команде для гарантированного спасения было необходимо занять место не ниже 12-го.

Конкретной отметки по очкам для спасения в РПЛ нет: расклад зависит от плотности в таблице, поэтому и спасительная норма всегда разная. За последние десять сезонов очковый минимум, который позволил бы спокойно закончить сезон в РПЛ вне зоны стыковых матчей, — это 27 очков у «Уфы» в 2016 году. Тогда клуб из Башкортостана на один балл обошел «Анжи» и «Кубань». При этом уфимская команда закончила чемпионат всего в двух очках от зоны прямого вылета.

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Для сравнения: на следующий сезон «Крылья Советов» вылетели из РПЛ напрямую, набрав 28 очков. Случай со спасением «Уфы» с таким маленьким количеством баллов — уникальный, потому что иногда даже 30 очков клубам не хватало, чтобы не отправиться в ФНЛ.

Самый большой порог, который позволил клубу РПЛ сохранить прописку в лиге, — 37 очков «Урала» в 2018 году. Тогда команда обошла в таблице «Амкар» с 35 баллами, а пермяки попали в зону стыков.

Если вычислять среднее количество очков, которое позволяет избежать стыковых матчей и вылета, то это 31,5. Когда Слуцкий возглавил «Рубин» в середине сезона-2019/20 после отставки Романа Шаронова, то говорил, что ему нужно набрать 33-34 очка, чтобы спасти команду от вылета. Сегодня эта отметка для казанцев снова актуальна.

Сколько очков нужно для спасения в РПЛ.
Сколько очков нужно для спасения в РПЛ.

Чтобы не вылететь напрямую, а попасть хотя бы в зону стыковых матчей, в среднем нужно набрать минимум 28,4 очка. Спасительный минимум — 23 балла у «Арсенала» в сезоне-2020/21, когда туляки обошли на одно очко «Ротор». А в 2018 году «Анжи» спасался с 24 очками, но в целом это редкость.

Сколько очков нужно, чтобы не вылететь напрямую.
Сколько очков нужно, чтобы не вылететь напрямую.

В сезоне-2006 «Динамо» закончило чемпионат на 14-м месте с 34 очками, сохранив прописку и оторвавшись от вылетевшего «Торпедо» на 12 очков. Это самый большой порог для команды, которая занимала спасительное место в таблице.

Самые низкие показатели по набранным очкам за весь сезон: у «Химок» в 2009-м (10), «Шинника» в 2006-м (11), «Томи» в сезоне-2016/17 и «Тамбова» — 2020/21 — по 13. А самое большое количество очков, набранное вылетевшей командой, — 32 у «Кубани» в сезоне-2007. Сегодня в РПЛ с таким показателем можно было бы сохранить прописку. Именно «Кубань» — худшая команда лиги по числу вылетов из нее — четыре раза краснодарский клуб отправлялся в ФНЛ.

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Если «Арсенал» по итогам этого розыгрыша вылетит из премьер-лиги, то это будет его второй вылет с сезона-2014/15, по итогам которого туляки заняли последнее место с 25 очками и отправились в ФНЛ.

А «Уфа», которая проводит свой восьмой сезон в РПЛ, в случае вылета впервые столкнется с понижением в классе. Ранее уфимцы четыре раза вели борьбу за выживание и всегда спасались: дважды с 12-м местом и по разу с 13-й и 14-й строчкой в итоговой таблице.

Кто чаще всех вылетал из РПЛ.
Кто чаще всех вылетал из РПЛ.
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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П
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Краснодар

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