«Спартак» обезопасил себя от вылета, «Сочи» претендует на серебро после осечек «Динамо» и ЦСКА. Итоги тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об итогах 27-го тура чемпионата России.

Главное событие тура — чемпионство «Зенита». О нем я писал ранее.

Теперь о других интересных сюжетах.

«Спартак»: за два тайма от позора до победы

«Спартак», не дождавшийся из-за проблем с международной логистикой комплект ретроформы, вышел на матч с «Крыльями Советов» в футболках с именами 11 ушедших игроков команды, которые провели наибольшее число матчей за красно-белых. Номер на спине обозначал как раз количество игр. В их память была объявлена минута молчания: вратарь Владимир Маслаченко, защитники Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, полузащитники Федор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, нападающие Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Анатолий Ильин.

Это была красивая и достойная акция. Вот только если бы великие ветераны «Спартака», память которых команда почтила перед игрой, ожили и взглянули на первый тайм с Самарой, то снова бы умерли. Ниже падать было уже просто некуда. И команда, к ее счастью и облегчению болельщиков, это поняла.

Вот так и надо реагировать на «безобразную», по справедливой характеристике Александра Соболева, игру в первом тайме, когда «Крылья» запросто могли вести больше, чем в один мяч, и Андрей Тихонов в телеэфире справедливо назвал «Спартак» никаким. Не знаю, что творилось в раздевалке, но красно-белые вышли на второй тайм озверевшими. Паоло Ваноли сделал точную замену, перейдя на игру в два форварда и выпустив Николсона, и красно-белые просто смяли Самару. Пенальти, заработанный Шамаром и реализованный Соболевым, стал результатом этого смерча.

Возможно, Игорь Осинькин поздно отреагировал на смену спартаковской схемы, лишь на 68-й минуте добавив еще одного центрального защитника. Но Ваноли одновременно добавил «Крыльям» головной боли, выпустив голоднющего Промеса. Он и прострелил, когда от рук Ломаева мяч отлетел к Соболеву, а Александр сделал дубль. Повтор показал — да, Барач выбивал мяч из-за линии ворот. Что творилось внутри у Ваноли, стало ясно по его рывку в толпу игроков и по тому, что он сам поднял Соболева! Который не только забивал, но и играл здорово, Николсону тому же сбрасывал. И теперь на его счету в спартаковской футболке — уже 30 мячей, новый достойный рубеж. Ведь в составе команды он провел всего 68 матчей.

Хоть преимущество «Спартака» во втором тайме и было огромным, нельзя не отметить и Александра Селихова, вытащившего выход Глушенкова один на один и успевшего опередить Сарвели в двух опаснейших самарских контратаках. И к тому, чтобы взять пенальти в первом тайме, вернувшийся после травмы голкипер был очень близок.

В итоге «Спартак» одержал свою первую волевую победу в чемпионате, набрал 34 очка — и это большое облегчение, потому что дело все больше шло к стыкам. Теперь эта опасность намного меньше. Тем более после ничьей «Химок» с «Уфой». Впрочем, если «Нижний Новгород» сегодня выиграет в Туле, красно-белым впору будет опять поднапрячься. Хотя даже в этом случае представить, что нынешний «Рубин» может за три тура набрать на пять очков больше «Спартака» (при равенстве очков казанцы окажутся впереди благодаря преимуществу в личных встречах), довольно сложно.

Непонятно другое — почему нужно опускаться на футбольное дно, на своем поле и после выхода в футболках великих ветеранов так позорно играя в первом тайме, чтобы потом героически выбраться из этой ямы во втором...

Что же касается судейства, неизбежного спутника разговоров о «Спартаке», то к Турбину даже у Заремы Салиховой вопросов быть не может. Справедливость пенальти Самары может отрицать только Игорь Федотов, что сразу говорит о том, почему он давно уже ничего не судит. Какое там естественное положение руки, господи?!

Зато многие эксперты (в частности, мой коллега Александр Бобров) считают, что Жиго в том эпизоде надо было показывать вторую желтую, а потом и Селихову — красную.

Лично я считаю, что Турбин во всех этих эпизодах принимал правильные решения. Мяч не летел в ворота «Спартака», там не было удара. В эпизоде с фолом Селихова игрок «Крыльев» бежал от ворот, в сторону боковой линии, и явная возможность забить гол там отсутствовала. Безусловен и пенальти на Николсоне. По мне, отличный арбитраж.

Есть, правда, у «Спартака» по итогам матча с «Крыльями» и скверная новость — уже к восьмой минуте по сверхлимитной желтой карточке получили два ключевых центральных защитника красно-белых, капитан Георгий Джикия и Самюэль Жиго. Оба из-за дисквалификаций пропустят следующий матч — на выезде с «Уралом».

«Сочи» вполне может занять второе место

«Динамо» и ЦСКА, как бы борющиеся за серебро, в минувшем туре словно расшаркивались друг перед другом: «Только после вас!» Бело-голубые дома уступили «Уралу», проиграв второй матч подряд и поставив под сомнение недавно, казалось, еще незыблемое второе место.

Екатеринбуржцы до того едва не обыграли на выезде ЦСКА (мы помним художества арбитра Панина, даже после просмотра ВАР не решившегося назначить явный пенальти в ворота армейцев на последних секундах и отстраненного за это от работы), так что ничего сверхъестественного в таком результате нет. У «Урала» хорошо поставлены быстрые атаки, и играть на выезде против соперников, которые играют первым номером и дают достаточно пространства, им удобно. «Динамо» уроков из проблем ЦСКА не извлекло, а проблем в защите без Ивана Ордеца, зато с Романом Евгеньевым у них прибавилось.

При этом, кстати, «Урал» гораздо хуже играет дома (с 12 очками делит с «Нижним Новгородом» последнее место в этой номинации) — и особенно с соперниками, которые играют низким блоком и требуют качественной позиционной атаки. Удивительно, что Игорю Шалимову, который хорошо работал в этом направлении в «Краснодаре», совсем не удается поставить позиционное наступление на Урале. Семь забитых голов в 13 домашних играх — это, конечно, нечто. Так что «Спартак» в следующем туре едет к самой нерезультативной команде РПЛ при играх на своем поле. Причем у «Нижнего», следующего по этому показателю, на четыре мяча больше.

Оцените, кстати, сколько осталось матчей между командами из опасной зоны. Остаток этого тура — «Арсенал» — «Нижний Новгород». 29-й — «Уфа» — «Арсенал», «Урал» — «Рубин», 30-й — «Арсенал» — «Урал», «Рубин» — «Уфа». С учетом резкого увеличения суммы телеконтракта РПЛ в следующем сезоне это будет нечто.

Наверху с учетом вероятного отсутствия еврокубков ставки не столь велики. Тем не менее попасть в двойку или хотя бы в тройку все равно престижнее, чем остаться без медалей. ЦСКА, получив такой подарок от «Динамо», имел возможность сократить дистанцию от бело-голубых до двух очков, но в одну калитку проиграл в Грозном «Ахмату», до того не побеждавшему семь матчей подряд. Команде Андрея Талалаева удалось вчистую переиграть фаворитов Алексея Березуцкого, и тут, на мой взгляд, не нужно акцентировать слишком много внимания на ошибке Игоря Акинфеева во время дальнего удара Даниила Уткина. 11-5 по ударам, 5-1 в створ, 7-2 по угловым и безоговорочное преимущество по голевым моментам — там просто не о чем было говорить.

У ЦСКА — одна победа и пять очков в пяти последних матчах. У «Динамо» — два поражения кряду. И на этом фоне из-за спин красно-синих уже выскочил, а до бело-голубых вполне может добраться «Сочи» — пожалуй, самая сбалансированная и цельная после «Зенита» команда апреля. У команды Владимира Федотова в пяти матчах прошедшего месяца — три победы и две ничьи при разности мячей 13-5.

Однако опытный тренер наверняка знает, что такие убойные счета, как 6:0 в последнем туре в Казани (с командой Леонида Слуцкого происходит что-то совершенно невообразимое), футболистов способны и расхолодить. Как это, например, произошло с ЦСКА, после 6:1 у того же «Рубина» и начавшего мрачную серию из трех матчей без побед над аутсайдерами.

В следующем туре «Сочи», впрочем, не до расслаблений — южане играют в Москве с ЦСКА, прямым конкурентом. «Динамо», по идее, должно быть полегче: у «Крыльев», в гости к которым едут парни Сандро Шварца, нет ярко выраженной турнирной мотивации. Если Самара будет такой, как во втором тайме со «Спартаком», — трудностей у бело-голубых не возникнет. А вот если такой, как в первом, — при нынешних игровых проблемах динамовцев, да еще и на выезде, они вполне могут случиться.

«Сочи» с «Динамо» предстоит еще и очный матч — в последнем туре, 21 мая, в Петровском парке. И это вполне может быть игра за второе место. Да, в гостях в первом круге динамовцы выиграли 1:0, а первый показатель при равенстве очков — личные встречи. Но при нынешнем состоянии команд лучше бы «Динамо» иметь в запасе перед игрой больше трех очков отрыва.

На фоне катастрофы, происходящей с «Рубином», нельзя не отметить пятое место «Краснодара», уже сравнительно большой отрезок играющего без легионеров и оказавшегося по составу в еще более сложном положении, чем казанцы. Уже писал о том, что Александр Сторожук, возглавивший «быков» одновременно с радикальным изменением их состава, объективно мотивирован намного сильнее, чем Слуцкий, работавший с совсем другими футболистами и потерявший их.

Так или иначе, в семи последних турах у «Рубина» — пять поражений при одной победе и двух кошмарных разгромах с общим счетом 1:12, у «Краснодара» при Сторожуке и без иностранцев — четыре победы и 13 очков в восьми матчах. Уступая в мастерстве, молодые в большинстве своем «быки» берут какими-то запредельными отвагой и единством. В Казани же царят растерянность, уныние и безволие.

Вина главного тренера в этом, безусловно, есть — на одни обстоятельства все списывать нельзя, и он к такому повороту событий оказался явно не готов. Впрочем, зная Слуцкого и много лет внимательно наблюдая за его судьбой, не сомневаюсь: это очередное испытание, которое тренер пройдет, чтобы стать сильнее.