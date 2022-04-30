Казань пережила страшное унижение.

Новый эпизод сериала о кризисе в «Рубине» — шесть безответных голов от «Сочи», да еще в Казани. Клуб обновил антирекорд — это самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в РПЛ.

После матча главный тренер Леонид Слуцкий тут же отметил, что встречались команды разного уровня, а интрига была только в том, с каким счетом победит «Сочи». Ранее после вылета из Кубка России от «Енисея» Слуцкий называл свою команду «набором игроков».

Против «Сочи» действительно увидеть цельную команду не получилось: «Рубин» пропускал чуть ли не после каждого удара в створ, сопернику удалось организовать два-три выхода один на один с вратарем, а контратакующий план не работал.

После пятого пропущенного гола от Ивелина Попова игроки «Рубина» уже перестали высказывать друг другу какие-то взаимные претензии и молча падали на газон. Голкипер Юрий Дюпин, который в начале первого тайма подбадривал партнеров, просто грустно шел к бутылке с водой и задумчиво смотрел на фан-сектор.

Минут за десять до конца матча с трибун начали уходить зрители, а оставшиеся освистывали игроков и кричали, чтобы им вернули деньги за билеты, и просили подойти и объясниться. Но ни один из футболистов «Рубина» после такого унизительного счета к фанатам подходить не рискнул. Они лишь издалека помахали им рукой. Слуцкий, который после победы в прошлом туре над «Арсеналом» выходил на поле поблагодарить игроков, в этот раз быстро ушел в подтрибунное помещение сразу после свистка.

Слуцкий не уходит из «Рубина»: «Нужно хлебать до конца»

Вероятно, это не последний матч Слуцкого как тренера «Рубина» в Казани и он выведет команду на игру 30-го тура с «Уфой». Уходить даже после 0:6 и обновления всех антирекордов тренер не собирается.

«Вы можете задать вопрос об отставке руководству «Рубина». У клуба есть возможность разорвать со мной контракт без выплаты компенсации. Доработать до конца сезона? Если ты уже хлебаешь такой большой ложкой, то нужно хлебать до конца», — сказал Слуцкий после игры.

Если даже тренер упоминает свою отставку в таком контексте, вероятно, разговоры об этом ведут и в клубе. Это логично, потому что сезон «Рубина» при Слуцком — реальный кошмар.

В марте казанцы проиграли 1:6 ЦСКА, а 50 пропущенных голов — худший результат в РПЛ, ну и по очкам «Рубин» тоже идет к худшему результату в истории. Видимо, продолжать сотрудничество вынуждает только то, что у клуба нет тренера, который мог бы подхватить команду и доработать сезон.

Надежда «Рубина» — расширение лиги, о котором активно говорят в кулуарах и при котором клуб сохранит прописку в РПЛ. Поэтому в Казани не ощущают угрозу, даже несмотря на такие чудовищные результаты: шесть поражений в восьми последних матчах, два из которых — с шестью пропущенными мячами.

Слуцкий на пресс-конференции сказал, что вряд ли проигрывал крупнее:

— Не помню такого. Думаю, это самое крупное поражение в моей карьере.

По итоговому месту в таблице и количеству очков Слуцкий, кажется, тоже готовит антирекорд. В оставшихся турах «Рубин» сыграет с «Локо», а затем с прямыми конкурентами — «Уралом» и «Уфой».