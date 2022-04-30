Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:40

0:6 от «Сочи» — самое крупное поражение в карьере Слуцкого. Но тренер не намерен уходить из «Рубина»

«Рубин» потерпел разгромное поражение от «Сочи» со счетом 0:6
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» на выезде разгромил «Рубин».
Фото ФК «Рубин»
«Сочи» на выезде разгромил «Рубин».
Фото ФК «Рубин»
1/2
Казань пережила страшное унижение.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:6
Сочи
Голы
Маргасов, 26 (0:1), Жоаузинью, 42 (0:2), Кассьерра, 52 (0:3), Заика, 82 (0:4), Попов, 84 (0:5), Мелкадзе, 90+1 (0:6)
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев Зотов Тальби Ломовицкий Апшацев (Бакаев, 46, Кузнецов, 72) Зуев (Онугха, 85) Абильдгор Самошников Лисакович (Климов, 85)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов Цаллагов Маргасов Прохин Нобоа (Ангбан, 66) Макарчук Бурмистров (Мелкадзе, 66) Жоаузинью (Заика, 78) Кассьерра (Попов, 71)
Предупреждения
Макарчук 77’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Мосякин (Москва)

Новый эпизод сериала о кризисе в «Рубине» — шесть безответных голов от «Сочи», да еще в Казани. Клуб обновил антирекорд — это самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в РПЛ.

После матча главный тренер Леонид Слуцкий тут же отметил, что встречались команды разного уровня, а интрига была только в том, с каким счетом победит «Сочи». Ранее после вылета из Кубка России от «Енисея» Слуцкий называл свою команду «набором игроков».

Против «Сочи» действительно увидеть цельную команду не получилось: «Рубин» пропускал чуть ли не после каждого удара в створ, сопернику удалось организовать два-три выхода один на один с вратарем, а контратакующий план не работал.

После пятого пропущенного гола от Ивелина Попова игроки «Рубина» уже перестали высказывать друг другу какие-то взаимные претензии и молча падали на газон. Голкипер Юрий Дюпин, который в начале первого тайма подбадривал партнеров, просто грустно шел к бутылке с водой и задумчиво смотрел на фан-сектор.

Минут за десять до конца матча с трибун начали уходить зрители, а оставшиеся освистывали игроков и кричали, чтобы им вернули деньги за билеты, и просили подойти и объясниться. Но ни один из футболистов «Рубина» после такого унизительного счета к фанатам подходить не рискнул. Они лишь издалека помахали им рукой. Слуцкий, который после победы в прошлом туре над «Арсеналом» выходил на поле поблагодарить игроков, в этот раз быстро ушел в подтрибунное помещение сразу после свистка.

Слуцкий не уходит из «Рубина»: «Нужно хлебать до конца»

Вероятно, это не последний матч Слуцкого как тренера «Рубина» в Казани и он выведет команду на игру 30-го тура с «Уфой». Уходить даже после 0:6 и обновления всех антирекордов тренер не собирается.

«Вы можете задать вопрос об отставке руководству «Рубина». У клуба есть возможность разорвать со мной контракт без выплаты компенсации. Доработать до конца сезона? Если ты уже хлебаешь такой большой ложкой, то нужно хлебать до конца», — сказал Слуцкий после игры.

Если даже тренер упоминает свою отставку в таком контексте, вероятно, разговоры об этом ведут и в клубе. Это логично, потому что сезон «Рубина» при Слуцком — реальный кошмар.

В марте казанцы проиграли 1:6 ЦСКА, а 50 пропущенных голов — худший результат в РПЛ, ну и по очкам «Рубин» тоже идет к худшему результату в истории. Видимо, продолжать сотрудничество вынуждает только то, что у клуба нет тренера, который мог бы подхватить команду и доработать сезон.

Надежда «Рубина» — расширение лиги, о котором активно говорят в кулуарах и при котором клуб сохранит прописку в РПЛ. Поэтому в Казани не ощущают угрозу, даже несмотря на такие чудовищные результаты: шесть поражений в восьми последних матчах, два из которых — с шестью пропущенными мячами.

Слуцкий на пресс-конференции сказал, что вряд ли проигрывал крупнее:

— Не помню такого. Думаю, это самое крупное поражение в моей карьере.

По итоговому месту в таблице и количеству очков Слуцкий, кажется, тоже готовит антирекорд. В оставшихся турах «Рубин» сыграет с «Локо», а затем с прямыми конкурентами — «Уралом» и «Уфой».

Ивелин Попов
Футбол
РПЛ
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Леонид Слуцкий
8
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Александр Медведев: «Чемпионат еще не закончен, но мы уже можем думать о будущем»
Иван Сергеев поздравил болельщиков «Зенита» с чемпионством
Андрей Мостовой: «Зенит» — самая сильная команда РПЛ»
«Зенит» решил вопрос о продлении контракта с Семаком
Семак сравнялся с Якушиным и Лобановским. Впереди — только Романцев
Гильерме назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» после борьбы за золото может остаться без медалей. А «Зенит» — уже сегодня стать чемпионом

«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости