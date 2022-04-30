0:6 от «Сочи» — самое крупное поражение в карьере Слуцкого. Но тренер не намерен уходить из «Рубина»
Новый эпизод сериала о кризисе в «Рубине» — шесть безответных голов от «Сочи», да еще в Казани. Клуб обновил антирекорд — это самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в РПЛ.
После матча главный тренер Леонид Слуцкий тут же отметил, что встречались команды разного уровня, а интрига была только в том, с каким счетом победит «Сочи». Ранее после вылета из Кубка России от «Енисея» Слуцкий называл свою команду «набором игроков».
Против «Сочи» действительно увидеть цельную команду не получилось: «Рубин» пропускал чуть ли не после каждого удара в створ, сопернику удалось организовать два-три выхода один на один с вратарем, а контратакующий план не работал.
После пятого пропущенного гола от Ивелина Попова игроки «Рубина» уже перестали высказывать друг другу какие-то взаимные претензии и молча падали на газон. Голкипер Юрий Дюпин, который в начале первого тайма подбадривал партнеров, просто грустно шел к бутылке с водой и задумчиво смотрел на фан-сектор.
Минут за десять до конца матча с трибун начали уходить зрители, а оставшиеся освистывали игроков и кричали, чтобы им вернули деньги за билеты, и просили подойти и объясниться. Но ни один из футболистов «Рубина» после такого унизительного счета к фанатам подходить не рискнул. Они лишь издалека помахали им рукой. Слуцкий, который после победы в прошлом туре над «Арсеналом» выходил на поле поблагодарить игроков, в этот раз быстро ушел в подтрибунное помещение сразу после свистка.
Слуцкий не уходит из «Рубина»: «Нужно хлебать до конца»
Вероятно, это не последний матч Слуцкого как тренера «Рубина» в Казани и он выведет команду на игру 30-го тура с «Уфой». Уходить даже после 0:6 и обновления всех антирекордов тренер не собирается.
«Вы можете задать вопрос об отставке руководству «Рубина». У клуба есть возможность разорвать со мной контракт без выплаты компенсации. Доработать до конца сезона? Если ты уже хлебаешь такой большой ложкой, то нужно хлебать до конца», — сказал Слуцкий после игры.
Если даже тренер упоминает свою отставку в таком контексте, вероятно, разговоры об этом ведут и в клубе. Это логично, потому что сезон «Рубина» при Слуцком — реальный кошмар.
В марте казанцы проиграли 1:6 ЦСКА, а 50 пропущенных голов — худший результат в РПЛ, ну и по очкам «Рубин» тоже идет к худшему результату в истории. Видимо, продолжать сотрудничество вынуждает только то, что у клуба нет тренера, который мог бы подхватить команду и доработать сезон.
Надежда «Рубина» — расширение лиги, о котором активно говорят в кулуарах и при котором клуб сохранит прописку в РПЛ. Поэтому в Казани не ощущают угрозу, даже несмотря на такие чудовищные результаты: шесть поражений в восьми последних матчах, два из которых — с шестью пропущенными мячами.
Слуцкий на пресс-конференции сказал, что вряд ли проигрывал крупнее:
— Не помню такого. Думаю, это самое крупное поражение в моей карьере.
По итоговому месту в таблице и количеству очков Слуцкий, кажется, тоже готовит антирекорд. В оставшихся турах «Рубин» сыграет с «Локо», а затем с прямыми конкурентами — «Уралом» и «Уфой».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0