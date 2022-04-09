«Рубин» летит на дно. Слуцкий не хочет бросать команду и говорит, что рискует репутацией
«Рубин» — худшая команда лиги
8 поражений в 9 последних матчах РПЛ — так плохо «Рубин» не выглядел очень давно. Да и у Леонида Слуцкого вряд ли была статистика хуже, чем прямо сейчас в Казани.
Понятно, что тренер лишился семи легионеров, которые выходили в старте. А сейчас в составе всего три-четыре игрока, которые бы играли в основе при прошлогодней заявке. Но даже лидеры «Рубина» валятся: Илья Самошников весь матч уверенно справлялся с атаками «Краснодара» по правому флангу, но на 85-й минуте провалился в единственном эпизоде, который привел к голу.
По динамике и качеству матч «Рубина» с «Краснодаром» смотрелся очень тяжело. «Быкам» было трудно без Сперцяна и Сафонова, но команду реально спасает сквозная заявка с «Краснодаром-2», откуда пришел автор победного гола Волков. У «Рубина» нет такой подпитки, усилять игру по ходу матча приходится Кузнецовым — дублером из «Зенита».
Команда откровенно в яме: Бакаев — первый на замену из-за очередного посредственного матча, левша Ломовицкий бесполезен в любом эпизоде, где нужно сыграть правой ногой; тяжело выглядит с мячом Леон Мусаев. В этой трясине трудно себя проявить Лисаковичу и Кучаеву — двум самым думающим игрокам команды. По игре и результатам этот «Рубин» — худшая команда лиги. Даже клубы из подвала таблицы побеждают, порой показывают неплохой футбол: «Урал» и «Химки» отобрали очки у ЦСКА, «Уфа» побеждает в Самаре и цепляется за ничью с «Краснодаром». В общем, все аутсайдеры по организации игры в последних турах выглядят достойно. Про «Рубин» такое сказать тяжело.
С «Краснодаром», который играл без группы лидеров, казанцы в какой-то момент просто согласились на ничью. Дюпин медленнее вводил мяч в игру, а при аутах паузы были длиннее, чем арбитры пользуются VAR. Да, гол, возможно, и не вытекал из хода игры, но к таким ляпам «Рубин» уже всех приучил.
Не сказать, что казанцы и в этот раз как-то грубо провалились в обороне: ошибка Самошникова — редкая в матче, да и мяч залетел после рикошета, который дезориентировал Дюпина. Нюансы сыграли не в пользу казанцев. И сам Слуцкий объяснил это тем, что «Рубин» просто не заслужил, чтобы эти эпизоды складывались как-то иначе.
Карма это или какой-то системный провал, но «Рубин» проиграл четыре матча подряд с общим счетом 12:4. Логично, что такая серия сопровождается разговорами про отставку тренера.
Уйдет ли Слуцкий из «Рубина»?
После матча Слуцкого спросили, готов ли он работать дальше с командой и не потерял ли мотивацию. Тренер в деталях объяснил, почему не намерен покидать «Рубин» в такой момент.
«Если я работаю, значит, мотивация остается. Если вы спрашиваете, держусь ли я за свое место, то мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я очень рискую своей репутацией, карьерой.
Но если мы начали это делать вместе, и если мы приглашали футболистов... У нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем. Мне кажется, что сейчас развернуться и пойти — это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в «Перевале Дятлова». Меня больше всего поразило, как они достойно умирали. Я не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца".
То есть тренер четко дал понять, что намерен доработать до конца сезона, а что будет дальше — открытый вопрос. Сомневаюсь, что Слуцкий захочет работать с командой без серьезных турнирных задач и где не будет селекции с трансферами из Европы — это был шанс «Рубина» зарабатывать и хоть как-то конкурировать. Если стратегия меняется в сторону борьбы за выживание и развития молодых россиян, это кардинально меняет дело.
Контракт Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 2025 года. И тренер изначально отмечал, что такой большой срок — не гарант того, что он доработает до конца. Допуская, что может уйти раньше. При этом, по данным «СЭ», в контракте Слуцкого с «Рубином» не предусмотрена неустойка за досрочный разрыв соглашения. Поэтому никаким финансовым грузом его возможный уход для «Рубина» не станет.
Но уходить сейчас Слуцкий не будет. Да и его вряд ли отпустит гендиректор Рустем Сайманов. Менять тренера перед решающим отрезком сезона, чтобы встряхнуть команду — в случае с «Рубином» это сомнительная перспектива. В клубе слишком много завязано на Слуцком, чтобы обрывать всё вмиг и надеяться, что без него команда сразу заиграет.
Даже после провалов штаба Романа Шаронова «Рубин» не стал убирать тренера до зимней паузы. Хотя казанцы тогда шли в зоне прямого вылета. Сейчас перед «Рубином» тоже маячит перспектива оказаться ФНЛ: пара осечек, и выбраться будет очень трудно.
Впереди у команды Слуцкого матчи со «Спартаком», «Арсеналом», «Сочи», «Локомотивом», «Уралом» и «Уфой» — много встреч с прямыми конкурентами из нижней части таблицы, в которых и будет решаться, кто сохранит прописку. И все в равных условиях.
Слуцкий уже спасал «Рубин» от вылета в ФНЛ в 2020-м, исправляя ошибки предшественников.
Теперь ему предстоит исправить свои.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0