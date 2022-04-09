«Рубин» летит на дно. Слуцкий не хочет бросать команду и говорит, что рискует репутацией

«СЭ» — о главном провале весны в РПЛ.

«Рубин» — худшая команда лиги

8 поражений в 9 последних матчах РПЛ — так плохо «Рубин» не выглядел очень давно. Да и у Леонида Слуцкого вряд ли была статистика хуже, чем прямо сейчас в Казани.

Понятно, что тренер лишился семи легионеров, которые выходили в старте. А сейчас в составе всего три-четыре игрока, которые бы играли в основе при прошлогодней заявке. Но даже лидеры «Рубина» валятся: Илья Самошников весь матч уверенно справлялся с атаками «Краснодара» по правому флангу, но на 85-й минуте провалился в единственном эпизоде, который привел к голу.

По динамике и качеству матч «Рубина» с «Краснодаром» смотрелся очень тяжело. «Быкам» было трудно без Сперцяна и Сафонова, но команду реально спасает сквозная заявка с «Краснодаром-2», откуда пришел автор победного гола Волков. У «Рубина» нет такой подпитки, усилять игру по ходу матча приходится Кузнецовым — дублером из «Зенита».

Команда откровенно в яме: Бакаев — первый на замену из-за очередного посредственного матча, левша Ломовицкий бесполезен в любом эпизоде, где нужно сыграть правой ногой; тяжело выглядит с мячом Леон Мусаев. В этой трясине трудно себя проявить Лисаковичу и Кучаеву — двум самым думающим игрокам команды. По игре и результатам этот «Рубин» — худшая команда лиги. Даже клубы из подвала таблицы побеждают, порой показывают неплохой футбол: «Урал» и «Химки» отобрали очки у ЦСКА, «Уфа» побеждает в Самаре и цепляется за ничью с «Краснодаром». В общем, все аутсайдеры по организации игры в последних турах выглядят достойно. Про «Рубин» такое сказать тяжело.

С «Краснодаром», который играл без группы лидеров, казанцы в какой-то момент просто согласились на ничью. Дюпин медленнее вводил мяч в игру, а при аутах паузы были длиннее, чем арбитры пользуются VAR. Да, гол, возможно, и не вытекал из хода игры, но к таким ляпам «Рубин» уже всех приучил.

Не сказать, что казанцы и в этот раз как-то грубо провалились в обороне: ошибка Самошникова — редкая в матче, да и мяч залетел после рикошета, который дезориентировал Дюпина. Нюансы сыграли не в пользу казанцев. И сам Слуцкий объяснил это тем, что «Рубин» просто не заслужил, чтобы эти эпизоды складывались как-то иначе.

Карма это или какой-то системный провал, но «Рубин» проиграл четыре матча подряд с общим счетом 12:4. Логично, что такая серия сопровождается разговорами про отставку тренера.

Уйдет ли Слуцкий из «Рубина»?

После матча Слуцкого спросили, готов ли он работать дальше с командой и не потерял ли мотивацию. Тренер в деталях объяснил, почему не намерен покидать «Рубин» в такой момент.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Если я работаю, значит, мотивация остается. Если вы спрашиваете, держусь ли я за свое место, то мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я очень рискую своей репутацией, карьерой.

Но если мы начали это делать вместе, и если мы приглашали футболистов... У нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем. Мне кажется, что сейчас развернуться и пойти — это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в «Перевале Дятлова». Меня больше всего поразило, как они достойно умирали. Я не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца".

То есть тренер четко дал понять, что намерен доработать до конца сезона, а что будет дальше — открытый вопрос. Сомневаюсь, что Слуцкий захочет работать с командой без серьезных турнирных задач и где не будет селекции с трансферами из Европы — это был шанс «Рубина» зарабатывать и хоть как-то конкурировать. Если стратегия меняется в сторону борьбы за выживание и развития молодых россиян, это кардинально меняет дело.

Контракт Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 2025 года. И тренер изначально отмечал, что такой большой срок — не гарант того, что он доработает до конца. Допуская, что может уйти раньше. При этом, по данным «СЭ», в контракте Слуцкого с «Рубином» не предусмотрена неустойка за досрочный разрыв соглашения. Поэтому никаким финансовым грузом его возможный уход для «Рубина» не станет.

Но уходить сейчас Слуцкий не будет. Да и его вряд ли отпустит гендиректор Рустем Сайманов. Менять тренера перед решающим отрезком сезона, чтобы встряхнуть команду — в случае с «Рубином» это сомнительная перспектива. В клубе слишком много завязано на Слуцком, чтобы обрывать всё вмиг и надеяться, что без него команда сразу заиграет.

Даже после провалов штаба Романа Шаронова «Рубин» не стал убирать тренера до зимней паузы. Хотя казанцы тогда шли в зоне прямого вылета. Сейчас перед «Рубином» тоже маячит перспектива оказаться ФНЛ: пара осечек, и выбраться будет очень трудно.

Впереди у команды Слуцкого матчи со «Спартаком», «Арсеналом», «Сочи», «Локомотивом», «Уралом» и «Уфой» — много встреч с прямыми конкурентами из нижней части таблицы, в которых и будет решаться, кто сохранит прописку. И все в равных условиях.

Слуцкий уже спасал «Рубин» от вылета в ФНЛ в 2020-м, исправляя ошибки предшественников.

Теперь ему предстоит исправить свои.