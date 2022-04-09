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Сегодня, 21:15

«Рубин» летит на дно. Слуцкий не хочет бросать команду и говорит, что рискует репутацией

«Рубин» потерпел 8 поражений в 9 матчах
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Газинский («Краснодар») и Константин Кучаев («Рубин»).
Фото ФК «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
«СЭ» — о главном провале весны в РПЛ.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Краснодар
Голы
Волков, 85 (0:1)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Бакаев (Онугха, 55) Ломовицкий Зуев (Кузнецов, 71) Мусаев (Игнатьев, 83) Самошников Кучаев Лисакович
Краснодар
Агкацев Мартынович Бородин Исаенко Манелов (Волков, 63) Петров Газинский Мацукатов (Черников, 39) Якимов Олусегун (Кривцов, 83) Окоронкво (Ильин, 46)
Предупреждения
Черников 51’, Газинский 89’
Удаления
Черников 90+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Чельцов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

«Рубин» — худшая команда лиги

8 поражений в 9 последних матчах РПЛ — так плохо «Рубин» не выглядел очень давно. Да и у Леонида Слуцкого вряд ли была статистика хуже, чем прямо сейчас в Казани.

Понятно, что тренер лишился семи легионеров, которые выходили в старте. А сейчас в составе всего три-четыре игрока, которые бы играли в основе при прошлогодней заявке. Но даже лидеры «Рубина» валятся: Илья Самошников весь матч уверенно справлялся с атаками «Краснодара» по правому флангу, но на 85-й минуте провалился в единственном эпизоде, который привел к голу.

По динамике и качеству матч «Рубина» с «Краснодаром» смотрелся очень тяжело. «Быкам» было трудно без Сперцяна и Сафонова, но команду реально спасает сквозная заявка с «Краснодаром-2», откуда пришел автор победного гола Волков. У «Рубина» нет такой подпитки, усилять игру по ходу матча приходится Кузнецовым — дублером из «Зенита».

Команда откровенно в яме: Бакаев — первый на замену из-за очередного посредственного матча, левша Ломовицкий бесполезен в любом эпизоде, где нужно сыграть правой ногой; тяжело выглядит с мячом Леон Мусаев. В этой трясине трудно себя проявить Лисаковичу и Кучаеву — двум самым думающим игрокам команды. По игре и результатам этот «Рубин» — худшая команда лиги. Даже клубы из подвала таблицы побеждают, порой показывают неплохой футбол: «Урал» и «Химки» отобрали очки у ЦСКА, «Уфа» побеждает в Самаре и цепляется за ничью с «Краснодаром». В общем, все аутсайдеры по организации игры в последних турах выглядят достойно. Про «Рубин» такое сказать тяжело.

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С «Краснодаром», который играл без группы лидеров, казанцы в какой-то момент просто согласились на ничью. Дюпин медленнее вводил мяч в игру, а при аутах паузы были длиннее, чем арбитры пользуются VAR. Да, гол, возможно, и не вытекал из хода игры, но к таким ляпам «Рубин» уже всех приучил.

Не сказать, что казанцы и в этот раз как-то грубо провалились в обороне: ошибка Самошникова — редкая в матче, да и мяч залетел после рикошета, который дезориентировал Дюпина. Нюансы сыграли не в пользу казанцев. И сам Слуцкий объяснил это тем, что «Рубин» просто не заслужил, чтобы эти эпизоды складывались как-то иначе.

Карма это или какой-то системный провал, но «Рубин» проиграл четыре матча подряд с общим счетом 12:4. Логично, что такая серия сопровождается разговорами про отставку тренера.

Уйдет ли Слуцкий из «Рубина»?

После матча Слуцкого спросили, готов ли он работать дальше с командой и не потерял ли мотивацию. Тренер в деталях объяснил, почему не намерен покидать «Рубин» в такой момент.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Если я работаю, значит, мотивация остается. Если вы спрашиваете, держусь ли я за свое место, то мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я очень рискую своей репутацией, карьерой.

Но если мы начали это делать вместе, и если мы приглашали футболистов... У нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем. Мне кажется, что сейчас развернуться и пойти — это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в «Перевале Дятлова». Меня больше всего поразило, как они достойно умирали. Я не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца".

То есть тренер четко дал понять, что намерен доработать до конца сезона, а что будет дальше — открытый вопрос. Сомневаюсь, что Слуцкий захочет работать с командой без серьезных турнирных задач и где не будет селекции с трансферами из Европы — это был шанс «Рубина» зарабатывать и хоть как-то конкурировать. Если стратегия меняется в сторону борьбы за выживание и развития молодых россиян, это кардинально меняет дело.

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Контракт Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 2025 года. И тренер изначально отмечал, что такой большой срок — не гарант того, что он доработает до конца. Допуская, что может уйти раньше. При этом, по данным «СЭ», в контракте Слуцкого с «Рубином» не предусмотрена неустойка за досрочный разрыв соглашения. Поэтому никаким финансовым грузом его возможный уход для «Рубина» не станет.

Но уходить сейчас Слуцкий не будет. Да и его вряд ли отпустит гендиректор Рустем Сайманов. Менять тренера перед решающим отрезком сезона, чтобы встряхнуть команду — в случае с «Рубином» это сомнительная перспектива. В клубе слишком много завязано на Слуцком, чтобы обрывать всё вмиг и надеяться, что без него команда сразу заиграет.

Даже после провалов штаба Романа Шаронова «Рубин» не стал убирать тренера до зимней паузы. Хотя казанцы тогда шли в зоне прямого вылета. Сейчас перед «Рубином» тоже маячит перспектива оказаться ФНЛ: пара осечек, и выбраться будет очень трудно.

Впереди у команды Слуцкого матчи со «Спартаком», «Арсеналом», «Сочи», «Локомотивом», «Уралом» и «Уфой» — много встреч с прямыми конкурентами из нижней части таблицы, в которых и будет решаться, кто сохранит прописку. И все в равных условиях.

Слуцкий уже спасал «Рубин» от вылета в ФНЛ в 2020-м, исправляя ошибки предшественников.

Теперь ему предстоит исправить свои.

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