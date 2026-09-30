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Роналду взбунтовался из-за решения Жезуша оставить его в запасе. Дошло до президента федерации

Артем Белинин
Корреспондент
Криштиану Роналду и Жорже Жезуш.
Фото Global Look Press
Но конфликт, похоже, уладили.
Лига наций A. Группа 4.
27 сентября, 21:45. Уллевол (Осло)
Норвегия
1:2
Португалия

В сборной Португалии горячо: Криштиану Роналду обиделся на главного тренера Жорже Жезуша, поскольку тот не дал ему выйти на поле в матче Лиги наций против Норвегии (2:1). По данным португальских СМИ, 41-летний форвард даже бойкотировал тренировку — в дело едва не вмешался президент местной футбольной федерации Педру Проэнса.

После Норвегии Криштиану тренировался индивидуально

Жезуш изначально не планировал выпускать Роналду в стартовом составе на матч с Норвегией. Однако, по данным издания Record, предполагалось, что капитан появится на поле во втором тайме. В итоге тренер передумал и оставил форварда на скамейке до финального свистка и тем самым якобы нарушил договоренность.

Сам Жезуш объяснил решение непростой картиной игры. «Я думал выпустить его на полчаса, но по ходу матча возникали другие обстоятельства. Я решил: это не тот момент, когда ему стоило выходить на поле. Впереди еще два матча», — говорил тренер.

Криштиану Роналду (справа).«У тренера хватило смелости посадить его на скамейку». Реакция на невыход Роналду в матче с Норвегией

Роналду, по сообщениям Record и A Bola, остался недоволен. После финального свистка он сразу ушел в раздевалку, не поблагодарил болельщиков, а на следующий день не присоединился к общей тренировке сборной. Португалец занимался индивидуально, причем в тренажерном зале отеля — официально это объяснили отсутствием оборудования на базе.

На фоне этих событий в Копенгаген, где сейчас находится сборная, экстренно прилетел президент Португальской футбольной федерации Проэнса. Предполагалось, что он проведет встречу с Роналду и Жезушем и поможет урегулировать ситуацию. Впрочем, до серьезного конфликта дело в итоге не дошло. Как сообщило издание A Bola, Роналду и Жезуш поговорили и уладили возникшее недопонимание. По данным Record, вмешательство Проэнсы не потребовалось.

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Исторический момент

Столь бурную реакцию нападающего легко объяснить — Роналду крайне редко остается на скамейке в официальных матчах сборной, если полностью здоров.

Последний раз он не вышел в стартовом составе Португалии в матче Лиги наций с Шотландией в 2024 году, но тогда появился сразу после перерыва.

А вот целиком официальную встречу в запасе Криштиану не проводил 18 лет — с Евро-2008, когда Португалия в третьем туре группового этапа проиграла Швейцарии со счетом 0:2. Правда, то противостояние уже не имело для команды турнирного значения, и Роналду попросту сберегли — в плей-офф он вернулся в основу.

Голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланн (справа).Норвегия проиграла Португалии из-за вратарского привоза. Роналду на поле не вышел

При Жезуше форвард сначала получил место в основе в матче с Уэльсом (1:0), но был заменен на 67-й минуте. Тогда тренер объяснил решение необходимостью выпустить свежего игрока. После и вовсе остался в запасе — это закончилось скандалом. Теперь ждем игру с Данией — она состоится 1 октября в Копенгагене. Что бы там ни случилось, обсуждать это будут.

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Криштиану Роналду
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Жорже Жезуш
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