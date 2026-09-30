Роналду взбунтовался из-за решения Жезуша оставить его в запасе. Дошло до президента федерации

Но конфликт, похоже, уладили.

Лига наций A. Группа 4.

27 сентября, 21:45. Уллевол (Осло)

В сборной Португалии горячо: Криштиану Роналду обиделся на главного тренера Жорже Жезуша, поскольку тот не дал ему выйти на поле в матче Лиги наций против Норвегии (2:1). По данным португальских СМИ, 41-летний форвард даже бойкотировал тренировку — в дело едва не вмешался президент местной футбольной федерации Педру Проэнса.

После Норвегии Криштиану тренировался индивидуально

Жезуш изначально не планировал выпускать Роналду в стартовом составе на матч с Норвегией. Однако, по данным издания Record, предполагалось, что капитан появится на поле во втором тайме. В итоге тренер передумал и оставил форварда на скамейке до финального свистка и тем самым якобы нарушил договоренность.

Сам Жезуш объяснил решение непростой картиной игры. «Я думал выпустить его на полчаса, но по ходу матча возникали другие обстоятельства. Я решил: это не тот момент, когда ему стоило выходить на поле. Впереди еще два матча», — говорил тренер.

Роналду, по сообщениям Record и A Bola, остался недоволен. После финального свистка он сразу ушел в раздевалку, не поблагодарил болельщиков, а на следующий день не присоединился к общей тренировке сборной. Португалец занимался индивидуально, причем в тренажерном зале отеля — официально это объяснили отсутствием оборудования на базе.

На фоне этих событий в Копенгаген, где сейчас находится сборная, экстренно прилетел президент Португальской футбольной федерации Проэнса. Предполагалось, что он проведет встречу с Роналду и Жезушем и поможет урегулировать ситуацию. Впрочем, до серьезного конфликта дело в итоге не дошло. Как сообщило издание A Bola, Роналду и Жезуш поговорили и уладили возникшее недопонимание. По данным Record, вмешательство Проэнсы не потребовалось.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Исторический момент

Столь бурную реакцию нападающего легко объяснить — Роналду крайне редко остается на скамейке в официальных матчах сборной, если полностью здоров.

Последний раз он не вышел в стартовом составе Португалии в матче Лиги наций с Шотландией в 2024 году, но тогда появился сразу после перерыва.

А вот целиком официальную встречу в запасе Криштиану не проводил 18 лет — с Евро-2008, когда Португалия в третьем туре группового этапа проиграла Швейцарии со счетом 0:2. Правда, то противостояние уже не имело для команды турнирного значения, и Роналду попросту сберегли — в плей-офф он вернулся в основу.

При Жезуше форвард сначала получил место в основе в матче с Уэльсом (1:0), но был заменен на 67-й минуте. Тогда тренер объяснил решение необходимостью выпустить свежего игрока. После и вовсе остался в запасе — это закончилось скандалом. Теперь ждем игру с Данией — она состоится 1 октября в Копенгагене. Что бы там ни случилось, обсуждать это будут.