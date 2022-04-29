Кто подарил премьер-лиге наибольшее число игроков?

У какого клуба лучшая академия в стране? Это вопрос без ответа. Существуют десятки детских и юношеских турниров разных возрастов, где соревнуются школы со всей России. И не бывает такого, чтобы абсолютно во всех возрастах сильнейшей становилась одна и та же академия. Да и трофеи на этом уровне второстепенны: гораздо важнее, сколько человек безболезненно перейдет во взрослый футбол и закрепится там.

Мы решили выяснить, воспитанников какого клуба больше всего в РПЛ. Но и тут есть сложность. Само понятие «воспитанник» — размытое. Одни считают таковым футболиста, который прошел академию одного клуба с семи лет до выпуска, другие — того, кто хотя бы год числился там. Официального критерия нет.

Зато есть термин «доморощенный игрок», у которого есть конкретное определение в действующем регламенте РПЛ: «Футболист, который в возрасте от 15 лет (или начало сезона, во время которого игроку исполняется 15 лет) до 21 года (или конец сезона, во время которого игроку исполняется 21 год) был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в клубе, включившем его в заявку для участия в чемпионате, или спортивной школе такого футбольного клуба».

В переводе с канцелярского: доморощенный игрок — тот, который с 15 лет до 21 года числился в структуре клуба не менее трех полных лет. Аналогичная точка зрения и у УЕФА, так что уместно будет взять этот критерий за основу. Конечно, он тоже не совсем справедлив: к примеру, Сергей Пиняев при таких условиях не считается воспитанником «Чертаново», так как ушел оттуда в 16 лет. Но такой подход все равно близок к оптимальному — период с 15 лет до 21 года едва ли не самый важный в становлении футболиста. В широком смысле «доморощенный игрок» — тот же воспитанник, так что подмены понятий тут нет.

С терминологией — все. Теперь выясним, воспитанники какого клуба получали больше всего игрового времени в текущем чемпионате России.

Частота использования своих воспитанников клубами РПЛ-2021/22.

Начнем с самого интересного — в каком клубе больше всего доверяют воспитанникам? Тут все предсказуемо: первый по числу доморощенных игроков — «Краснодар», чья основная команда весной лишилась всех легионеров и теперь активно использует молодежь. «Быки» в этом чемпионате задействовали 18 воспитанников — это с отрывом лучший результат в лиге. Важная ремарка — сразу семь из них дебютировали лишь в марте. Вероятно, если бы иностранцы остались, то «Краснодар» не попал бы в тройку в этой таблице.

А вот в «Динамо» весь сезон ключевые роли играют свои футболисты, что отражается на лидерстве бело-голубых по сыгранным воспитанниками минутам. Почти 40% от совокупного игрового времени всех футболистов в «Динамо» занимают доморощенные футболисты. Да, основной вклад вносят Шунин и Захарян, которые почти всегда на поле, но и без них у бело-голубых достаточно собственных кадров.

На втором месте идет «Локомотив» — как по числу воспитанников, так и по предоставленному им времени. У красно-зеленых вся средняя линия — сплошные доморощенные игроки, а также юный вратарь Худяков, который долго замещал Гильерме, пока бразилец восстанавливался.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Сразу четыре воспитанника «Зенита» сыграли больше 1000 минут за родной клуб в этом чемпионате: Кержаков, Кузяев, Круговой и Чистяков. У «Спартака» таких трое — Литвинов, Бакаев и Максименко. Вообще без доморощенных игроков обходятся «Сочи» и «Нижний Новгород», а «Рубин» и «Уфа» дают им минимальное количество времени. У «Крыльев» среди океана чертановских футболистов игровое время получал лишь один собственный воспитанник — защитник Сергей Божин. Он играет редко, но если выходит, то с капитанской повязкой.

Лидеры по числу воспитанников в чужих клубах в РПЛ-2021/22.

Неудивительно, что именно «Чертаново» лидирует по количеству своих воспитанников в чужих клубах. В «Крыльях Советов» хотя бы одну минуту в этом чемпионате получали 12 выходцев из «Чертанова». Еще по одному — в «Ахмате», «Химках», «Спартаке» и «Урале». Год назад академия с юга Москвы и близко не была лидером по понятным причинам — «Крылья» играли в ФНЛ.

Но «Чертаново» все равно значительно уступает по числу заигранных в чужих клубах РПЛ воспитанников «Локомотиву» — 16 против 26. Разница более чем существенна, учитывая, что в это число не входят те продукты красно-зеленой академии, которые играют в родном клубе.

Сразу в десяти командах премьер-лиги есть хотя бы один заигранный в текущем чемпионате воспитанник «Локомотива». Больше всех — в «Арсенале»: Коченков, Смольников, Бурлак, Беляев, Суханов, Камболов и Довбня. Туляки выпускали на поле лишь двух доморощенных игроков, зато семерых железнодорожников и трех спартаковцев.

По «Локомотиву» любопытно еще и то, что за него в этом чемпионате играли воспитанники всего трех российских академий — его собственной, а также «Динамо» (Ненахов, Живоглядов, Смолов) и ЦСКА (Тикнизян, Марадишвили, Сильянов).

Лидеры по заигранным воспитанникам в РПЛ-2021/22.

А вот и общая таблица. «Локомотив» уже не первый сезон становится лучшим по числу заигранных воспитанников. У красно-зеленых их аномально много в текущем чемпионате: целых 38. То есть из них целиком можно составить две матчевые заявки по 19 человек, и даже при существующем правиле пяти замен не все выйдут на поле. Лидеры по сыгранным минутам среди них защищают цвета чужих клубов — Николай Калинский («Нижний Новгород», 2250), Георгий Джикия («Спартак», 2191) и Игорь Смольников («Арсенал», 2012).

«Спартак» тоже имеет внушительное представительство в РПЛ — 26 футболистов. Причем все три лидера по игровому времени среди них выступают за «Ахмат»: Андрей Семенов (1979), Артем Тимофеев (1959) и Игорь Коновалов (1494). Столько же игроков (26) лиге делегировал «Краснодар», и хоть это число обманчиво из-за известных событий, но все равно влияние академии Галицкого на РПЛ стоит отметить. Количество «быков» в лиге увеличивается, причем в этом сезоне больше всех из них игрового времени получает не какой-либо футболист «Краснодара», а Даниил Фомин из «Динамо» (2105).

У «Динамо» и ЦСКА тоже хватает воспитанников — достаточно их и в чужих клубах, и у них самих. Среди армейцев лидер по игровому времени — Игорь Акинфеев (2340), среди бело-голубых — Арсен Захарян (2112). У «Зенита» все еще много футболистов на экспорт, но чаще всех среди воспитанников невской академии играет Дмитрий Чистяков (1839).

Регионы-лидеры по числу клубов, воспитавших футболистов для РПЛ.

Бонусная таблица, подчеркивающая гегемонию московских школ в России. Больше четверти игрового времени в этом чемпионате получали воспитанники столичных академий и клубов. Это не проблема, а скорее констатация факта: футбол в регионах пытается развиваться, но все равно основным поставщиком кадров остается Москва. Пример переезда чертановской молодежи в «Крылья» показателен.

На втором месте традиционно был Санкт-Петербург с его академией «Зенита» и небольшой поддержке СШОР «Зенит». Но выпускники «Краснодара» растут и развиваются, поэтому увеличивается и их число в лиге. Краснодарский край уже подпирает Питер и в ближайшие сезоны может его обогнать.