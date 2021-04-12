Гильерме был хорош в игре со «Спартаком». Но не надо сравнивать его с Нойером

Почему не стоит проводить параллели между вратарями «Локомотива» и «Баварии».

Голкипер «Локомотива» Гильерме выдал против «Спартака» шикарный матч: 10 сейвов (личный рекорд в РПЛ), наибольшее число спасений в одном матче в этом сезоне (вместе с Александром Максименко, отличившимся против «Зенита»).

После финального свистка тренер красно-белых Доменико Тедеско назвал Гильерме «русским Мануэлем Нойером».

— Хочу отметить вратаря соперника. Нечасто в своей жизни видел подобную игру, сравнил бы Гильерме с Нойером в «Баварии». Вот поэтому «Локо» и победил, — заявил немец на пресс-конференции.

Фразу моментально подхватили в российских соцсетях. Но для тех, кто внимательно наблюдает за капитаном «Баварии», кто поклонник «Рекордмайстера» или просто имеет представление о немецком футболе, подобное сравнение просто смешно. Тедеско двигала лишь немецкая вежливость. Объясню, почему голкиперу «Локо» очень далеко до коллеги по амплуа из Мюнхена.

Политкорректность

Немцы в принципе довольно осторожные ребята. Похвалить соперника после поражения — норма. Вот примеры.

Тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после вылета из Кубка Германии в 1/16 финала от «Хольштайна» — клуба второй бундеслиги:

— Нужно поздравить соперника, матч получился по-настоящему кубковым, наши оппоненты играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться улучшать свой футбол. Нужно компактнее действовать в обороне. «Хольштайн» хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную встречу.

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после поражения в 27-м туре бундеслиги от «Баварии»:

— Мы пропустили неприятный гол, но выглядели хорошо. Глубоко прессинговали «Баварию», однако не смогли забить. Такое происходит уже не первый раз в сезоне — должны извлечь урок из этого. Если чемпионат будет продолжаться так, как ожидается, то мюнхенцы возьмут титул. Нам хочется стать вторыми.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после неудачи в матче 27-го тура АПЛ с «Фулхэмом»:

— Еще до начала матча было понятно, что соперник доставит нам проблемы. У «Фулхэма» хороший этап сезона, там неплохая команда. Считаю, что такая должна остаться в премьер-лиге.

Можно продолжать: немцы — исключительно вежливые и доброжелательные люди. Те, кто бывал в Германии, не дадут соврать. Например, даже в обычном супермаркете вас всегда любезно поприветствуют и пожелают хорошего дня. Что уж говорить о публичных людях, которые всегда думают о том, что говорят. Впрочем, как и из любого правила, тут есть исключения. Но на то они и исключения.

Так что Тедеско в Черкизове просто отдал дань уважения сопернику и отметил хорошее выступление вратаря «Локо» в отдельной взятой встрече, а вовсе не глобально сопоставил его с Нойером.

Разный уровень

Сравнивать уровень чемпионатов России и Германии — дело бессмысленное. Понятно, что лига, входящая в мировой топ-5, превосходит РПЛ. Мастерство футболистов в Германии соответствующее. Нойер хорошо смотрелся еще в «Шальке», где был лидером, капитаном. В апреле 2011 года Мануэль отлично проявил себя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Тогда он удостоился похвалы самого сэра Алекса Фергюсона. Но в финал пробился «МЮ» — все-таки один в поле не воин.

Для и для самого Нойера та встреча стала аргументом в пользу того, что нельзя выигрывать трофеи в одиночку, даже будучи высококлассным вратарем. Именно тогда настал благоприятный момент для «Баварии» — мюнхенцы по полной включились в трансферную работу по голкиперу и заполучили Нойера. К чему это я? К тому, что с того момента прошло уже десять лет.

А за год до того Мануэль стал основным в сборной Германии, пусть и по стечению обстоятельств. Еще в отборе на ЧМ-2010 за место в воротах бундестим боролись совсем другие люди: Роберт Энке из «Ганновера» и перспективный Рене Адлер из «Байера».

За прошедшее с тех пор время Нойер восемь раз выиграл бундеслигу, стал чемпионом мира, дважды побеждал в ЛЧ. При этом собрал множество личных наград: лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS (2011-2020), пять раз голкипер номер один в Европе по версии УЕФА. Словом, это футболист высочайшего уровня, один из лучших в своем амплуа в истории. Разве можно сказать что-то такое — даже очень отдаленное — о Гильерме? Ответ очевиден.

Их сложно сравнивать и по стилю. Скорее, уместнее сказать о Максименко, который часто выходит далеко из ворот. Ведь Нойер в этом компоненте продолжил традиции Льва Яшина и развил элемент до космического уровня, вообще изменив представление о действиях вратаря.

— Мануэль одновременно и центральный защитник, и голкипер. Он поднял игру на новый уровень, всегда берет на себя массу рисков и фактически стал одиннадцатым полевым футболистом. Нойер всегда способен отдать пас и отлично владеет как левой, так и правой ногой, — говорил Оливер Кан.

Действительно, в современных условиях Мануэль и вратарь, и либеро. Причем любовь к далеким выходам в поле у него проявилась еще в «Шальке». В «Баварии» же немец отточил мастерство: команда предпочитает атакующий футбол — и это на руку голкиперу, который, оставаясь в одиночестве, встречает мяч вне штрафной в роли чистильщика, свипера.

Гильерме ни таким новаторством похвастаться не может, ни стилистически на Нойера не похож. Хотя он, безусловно, входит в число лучших вратарей РПЛ.

Разные статусы

Для Нойера допустить ошибку с точки зрения периодичности — это как для Гильерме провести выдающуюся игру. Чаще вспоминаются скорее неудачи голкипера «Локо» — в соцсетях ошибки разбирали даже дети. Помните, как молодые футболисты обратились к Маринато, смонтировав ролик с его ляпами?

Увы, но косяки Гильерме носят системный характер: часто допускает огрехи на выходах, не всегда четко принимает мяч. Вы ведь не забыли, как в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве Гильерме на 4-й минуте выронил мяч, и тот прошел у него между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду?

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

В общем, перебирать ошибки кипера «Локо» можно долго — их достаточно. И репутация в последние годы сложилась соответствующая.

То ли дело статус Нойера. Конечно, немец иногда ошибается. И его игра вне штрафной порой выходила ему боком. Но ляпы Мануэля не системны — это как сбой в матрице. Первый гол в ворота «Баварии» от «ПСЖ» в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов — ошибка именно капитана мюнхенцев. Но в той же встрече Нойер не раз спасал свою команду — как, например, в моменте с выходом Мбаппе один на один.

Так что разница в классе, стиле игры, статусе и репутации у голкиперов колоссальная. А сравнение Тедеско — не более чем комплимент сопернику.