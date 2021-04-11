Лидер чемпионата России уступал «Сочи» по ходу встречи, но все-таки одержал волевую победу.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур

«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0)

Голы: Бурмистров, 58 (1:0). Азмун, 63 (1:1). Азмун, 80 (1:2).

«Сочи»: Н.Заболотный, Миладинович, Маммана, Прохин, Заика (Маргасов, 89), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 90), Терехов, Бурмистров (Руденко, 79), А.Заболотный (Дуганджич, 90).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Ерохин, 90), Малком (Мостовой, 74), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба (Оздоев, 85).

Предупреждения: Прохин, 38. Барриос, 42. Руденко, 85. Миладинович, 90+4.

Судьи: Москалев (Воронеж). Ковалев (Реутов), Богданов (Верея).

ВАР: Мешков (Дмитров). Шаламберидзе (Москва).

11 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».

Наверное, так будет всегда. Перед матчами «Сочи» и «Зенита» конспирологи по умолчанию будут считать исход игры предрешенным, хотя практических оснований, на мой взгляд, для этого нет. После первого тайма на табло «Фишта» горели нули, а лидеры чемпионата России выигрывали по числу ударов лишь со счетом 9:7. В декабрьской встрече со «Спартаком» «Зенит» к перерыву громил противника по ударам 11:0, но тогда все говорили на другие темы.

В воскресенье «Сочи» не просто оказал сопротивление невской команде — фрагментами он выглядел лучше и даже открыл счет, когда Бурмистров воспользовался суматохой в штрафной. При этом южане снова играли без главного тренера (Владимир Федотов еще не выздоровел), а посреди недели провели энергозатратный кубковый матч с «Локомотивом». Тренерский штаб хозяев поменял в стартовом составе лишь не совсем здоровых футболистов — вратаря Адамова заменил Заболотный, а вместо Мевли сыграл арендованный у «Зенита» защитник Прохин. Гости тоже сделали вынужденную перестановку — получившего повреждение Ловрена на поле заменил Чистяков.

«Сочи» был хорош, но преимущество все же было у «Зенита». Если «Сочи» смотрелся лучше в контратаках, то гости конструировали атаки через позиционное наступление и опаснее били. Но это тоже нельзя связывать с конспирологией — «Зенит» и так самая бьющая и результативная команда лиги. А еще — испытывающая трудности с реализацией. Да, лейтмотив весны не умолкает: как и в предыдущих встречах, сине-бело-голубые создают значительное число моментов, но чудовищно их реализуют. «Зенит» легко мог уйти на перерыв с преимуществом в один или два мяча, но первый тайм голов нам не подарил.

А затем забил «Сочи». В этот момент я прокрутил ленту Twitter — вся она пестрила саркастическими шутками на известную тему. Но, думаю, втайне эти люди все же надеялись на то, что не правы.

Как в таких случаях доказать обратное? На мой взгляд — никак. Можно что угодно говорить и писать, оперировать числами, приводить в пример статистику из других матчей, но люди все равно будут видеть то, что хотят видеть. Поэтому я даже не собираюсь никого переубеждать.

«Зенит» вскоре сравнял счет. Сыграл стандарт: новый исполнитель штрафных и угловых гостей Ярослав Ракицкий идеально навесил на Азмуна. Еще в первом тайме подачи украинца были опасными, и в обороне «Сочи» не все было в порядке, так что гости знали, куда давить. Подач, к слову, было действительно много. В начале этого года был заметен сдвиг в тактике «Зенита» — ромб в центре поля, удары издали, больше игры низом. Но на берегу Черного моря сине-бело-голубые в основном атаковали верхом, причем не только во втором тайме, когда «Сочи» отошел назад.

Почему, кстати, хозяева закрылись? Нет, не потому, что так надо было. Команда устала, оберегать 1:0 с чемпионом как-то нужно было — и логично, что менее классная команда во втором тайме, ведя в счете, начинает меньше атаковать и концентрируется на обороне.

Семак снова тянул с заменами, хотя устали у «Зенита» чуть ли не все: первую перестановку тренер сине-бело-голубых сделал на 74-й минуте, причем Малком был этим явно недоволен. Но раз «Зенит» победил, значит, тренерский штаб сделал все верно. На 80-й минуте очередная подача Дугласа Сантоса на Азмуна принесла чемпионам три очка.

Эту победу нельзя назвать красивой — тьма упущенных моментов, много дыр в обороне и не самые элегантные забитые мячи. Конечно, и фон. С каким бы счетом «Зенит» ни выиграл, разговоры вокруг этой победы все равно ходили бы. Сценарий мог быть любым, а исход — одним и тем же. Наверное, такова участь команды, лидирующей с отрывом, — если ее невозможно догнать на поле, то в ход идут соцсети и другие сторонние приемы. Тем временем до финиша чемпионата остается пять туров. Третье подряд золото становится ближе.