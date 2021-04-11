Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 11 апреля на пресс-конференции после победы над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ высказался относительно встречи «Локомотива» и «Спартака».

— Насколько для вас важен результат «Локомотива» сегодня?

— Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но и все зависит от нас. Осечки будут у всех, но, главное, терять их поменьше, чем остальные.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.