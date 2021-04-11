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Семак — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Нам хочется, чтобы конкуренты теряли очки»

19:03
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 11 апреля на пресс-конференции после победы над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ высказался относительно встречи «Локомотива» и «Спартака».

— Насколько для вас важен результат «Локомотива» сегодня?

— Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но и все зависит от нас. Осечки будут у всех, но, главное, терять их поменьше, чем остальные.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

Локомотив — Спартак

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Результаты опроса

проголосовало: 6321
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Как завершится матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Победой «Локомотива» с перевесом в 1-2 мяча
27.0%
«Локомотив» победит с крупным счетом
3.0%
Победой «Спартака» с перевесом в 1-2 мяча
44.9%
«Спартак» победит с крупным счетом
6.2%
Будет нулевая ничья
1.9%
Будет результативная ничья
17.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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