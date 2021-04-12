Армейцы победили «Ротор» и догнали «Локомотив».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 (1:0)

Голы: Эджуке, 45+1 (1:0). Рондон, 71 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Сигурдссон (Тикнизян, 64), Обляков (Ахметов, 77), Влашич, Марадишвили (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).

«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Песегов (Медведь, 84), Жигулев, Алейник, Давиташвили (Кипиани, 60), Фламарион (Муллин, 60), Понсе (Арабидзе, 88).

Предупреждение: Ахметов, 89.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Амелин (Тула). Лунев (Новосибирск).

12 апреля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 10240 зрителей.

ЦСКА в заключительном матче 25-го тура дома уверенно обыграл «Ротор» — 2:0. Первый домашний матч Ивицы Олича на «ВЭБ Арене» в качестве тренера армейцев закончился очень будничной победой.

Хозяева на протяжении всего матча доминировали, хотя забили только перед самым перерывом: Эджуке на границе штрафной получил передачу от Сигурдссона и пробил с рикошетом, смутив Чондрича. Нигериец не мог забить за ЦСКА с октября прошлого года — 1306 минут без голов. С «Ротором» он четыре раза пробил по воротам и все-таки прервал серию.

А второй гол на счету Рондона — после прострела Тикнизяна с левого фланга форвард переиграл голкипера Чондрича, забив в пустые ворота. У «Ротора» был шанс переломить ход матча — Жигулев пробил из-за штрафной крученым ударом точно в каркас, но больше гости ничего создать не смогли.

25 ударов ЦСКА против пяти у «Ротора» — счет мог быть и крупнее. Олич даже выпустил дебютанта Владислава Яковлева — 19-летнего форварда, который впервые вышел за основную команду. Игра была сделана и располагала к таким появлениям молодых игроков.

Команда из Волгограда из-за поражения подпустила к себе встрепенувшуюся «Уфу» — между командами лишь одно очко разрыва. «Ротор» может опуститься из зоны стыков на предпоследнее место, если не переломит ситуацию. По игре это пока худшая команда, за исключением проблемного «Тамбова». Впереди у «Ротора» встречи с «Динамо» и «Зенитом», в которых будет тяжело рассчитывать на очки.

Что до ЦСКА, то команда Олича поднялась на 4-е место в таблице, сместив с него «Рубин». С 46 очками армейцы догнали «Локомотив», который выше только по дополнительным показателям.

Борьба за Лигу чемпионов обострилась ещё сильнее: «Спартак», «Локо», ЦСКА и неподалеку «Рубин» и «Динамо» — такой плотной таблица в зоне еврокубков не была очень давно.

Каким будет ЦСКА в этой гонке — пока непонятно. После назначения Олича команда встряхнулась и выиграла все три матча: два — в чемпионате и один — в Кубке России. Но реальную силу этого ЦСКА пока никто не знает: победить «Ротор», «Тамбов» и «Арсенал» — это хорошо и говорит о классе. Однако впереди тяжелый отрезок игр с «Сочи», «Локомотивом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Динамо». Пожалуй, настоящий уровень нового ЦСКА Олича можно будет увидеть именно в них, а не сегодня.