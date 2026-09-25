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Экс-игрок «Спартака» Капустин: «Бескова боялись все. Кроме Гаврилова»

Юрий Голышак
Обозреватель
Константин Бесков и Юрий Гаврилов.
Фото Игорь Уткин, архив «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях игроков с главным тренером красно-белых Константином Бесковым и объяснил, почему большинство игроков держались с ним настороженно.

— Вадим Евсеев говорил: «Я всегда боялся Романцева». А вы — Бескова?

— Все хоть чуть-чуть боялись Бескова. Кроме Гаврилова. Он такой по характеру — ему вообще все равно, кто перед ним. Бесков, не Бесков... Но остальные — с опаской. В любой момент ты мог оказаться за «ширмочкой». Получить проклятие. Бесков мог быть мягким, подтрунивать, долго что-то объяснять футболисту. А потом раз — и все, «ширмочка»... В опалу мог попасть каждый!

— Кто внезапно попадал в опалу и вас это удивило?

— Миша Русяев. Очень способный парень. Надежды были большие — потом раз, и все перечеркнулось.

— Как выглядела эта «ширмочка»?

— Будто тебя вообще не существует. Вот и ждешь, когда на тебя снова обратят внимание. Но чтобы Бесков кого-то оскорблял — ни одного случая не помню.

— Бесков мог в одну секунду разочароваться в том, кому долго верил?

— Да! Если он надеялся на футболиста, поверил в него — и вдруг такой облом, это все. Причина не важна. У Константина Ивановича будто обида внутри. Он мог ставить игрока вопреки чьим-то доводам, разговорам. Никого не слушал. Доверял только своему чутью. Но если ты доверие не оправдал — это конец. Мог про этого игрока забыть на месяц, на два, на сколько угодно, — сказал Капустин «СЭ».

Владимир Капустин&nbsp;&mdash; бывший полузащитник &laquo;Спартака&raquo;, участник матча с &laquo;Вердером&raquo; (2:6) в&nbsp;1987 году.«Не сомневаюсь — «Вердер» в 1987-м играл под допингом. Так «Спартак» и получил 2:6». Интервью Владимира Капустина

Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 год. При нем команда вернулась из Первой лиги в Высшую и девять сезонов подряд, с 1979-го по 1987-й, финишировала в тройке чемпионата СССР. Красно-белые стали чемпионами в 1979 и 1987 годах, пять раз завоевывали серебро и дважды — бронзу. Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В 347 официальных матчах за клуб полузащитник забил 115 голов, из них 84 — в чемпионате СССР.

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Константин Бесков
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Капустин
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Вагнер Лав включил себя в лучшую версию состава ЦСКА
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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ЦСКА

 3 1 1
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