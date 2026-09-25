Экс-игрок «Спартака» Капустин: «Бескова боялись все. Кроме Гаврилова»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях игроков с главным тренером красно-белых Константином Бесковым и объяснил, почему большинство игроков держались с ним настороженно.

— Вадим Евсеев говорил: «Я всегда боялся Романцева». А вы — Бескова?

— Все хоть чуть-чуть боялись Бескова. Кроме Гаврилова. Он такой по характеру — ему вообще все равно, кто перед ним. Бесков, не Бесков... Но остальные — с опаской. В любой момент ты мог оказаться за «ширмочкой». Получить проклятие. Бесков мог быть мягким, подтрунивать, долго что-то объяснять футболисту. А потом раз — и все, «ширмочка»... В опалу мог попасть каждый!

— Кто внезапно попадал в опалу и вас это удивило?

— Миша Русяев. Очень способный парень. Надежды были большие — потом раз, и все перечеркнулось.

— Как выглядела эта «ширмочка»?

— Будто тебя вообще не существует. Вот и ждешь, когда на тебя снова обратят внимание. Но чтобы Бесков кого-то оскорблял — ни одного случая не помню.

— Бесков мог в одну секунду разочароваться в том, кому долго верил?

— Да! Если он надеялся на футболиста, поверил в него — и вдруг такой облом, это все. Причина не важна. У Константина Ивановича будто обида внутри. Он мог ставить игрока вопреки чьим-то доводам, разговорам. Никого не слушал. Доверял только своему чутью. Но если ты доверие не оправдал — это конец. Мог про этого игрока забыть на месяц, на два, на сколько угодно, — сказал Капустин «СЭ».

Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 год. При нем команда вернулась из Первой лиги в Высшую и девять сезонов подряд, с 1979-го по 1987-й, финишировала в тройке чемпионата СССР. Красно-белые стали чемпионами в 1979 и 1987 годах, пять раз завоевывали серебро и дважды — бронзу. Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В 347 официальных матчах за клуб полузащитник забил 115 голов, из них 84 — в чемпионате СССР.