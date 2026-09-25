Экс-игрок «Спартака» Капустин: «Бескова боялись все. Кроме Гаврилова»
Бывший футболист «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях игроков с главным тренером красно-белых Константином Бесковым и объяснил, почему большинство игроков держались с ним настороженно.
— Вадим Евсеев говорил: «Я всегда боялся Романцева». А вы — Бескова?
— Все хоть чуть-чуть боялись Бескова. Кроме Гаврилова. Он такой по характеру — ему вообще все равно, кто перед ним. Бесков, не Бесков... Но остальные — с опаской. В любой момент ты мог оказаться за «ширмочкой». Получить проклятие. Бесков мог быть мягким, подтрунивать, долго что-то объяснять футболисту. А потом раз — и все, «ширмочка»... В опалу мог попасть каждый!
— Кто внезапно попадал в опалу и вас это удивило?
— Миша Русяев. Очень способный парень. Надежды были большие — потом раз, и все перечеркнулось.
— Как выглядела эта «ширмочка»?
— Будто тебя вообще не существует. Вот и ждешь, когда на тебя снова обратят внимание. Но чтобы Бесков кого-то оскорблял — ни одного случая не помню.
— Бесков мог в одну секунду разочароваться в том, кому долго верил?
— Да! Если он надеялся на футболиста, поверил в него — и вдруг такой облом, это все. Причина не важна. У Константина Ивановича будто обида внутри. Он мог ставить игрока вопреки чьим-то доводам, разговорам. Никого не слушал. Доверял только своему чутью. Но если ты доверие не оправдал — это конец. Мог про этого игрока забыть на месяц, на два, на сколько угодно, — сказал Капустин «СЭ».
Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 год. При нем команда вернулась из Первой лиги в Высшую и девять сезонов подряд, с 1979-го по 1987-й, финишировала в тройке чемпионата СССР. Красно-белые стали чемпионами в 1979 и 1987 годах, пять раз завоевывали серебро и дважды — бронзу. Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В 347 официальных матчах за клуб полузащитник забил 115 голов, из них 84 — в чемпионате СССР.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1