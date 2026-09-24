Комличенко — об уходе Альбы из «Ростова»: «Уверен, что Джонатан не останется без работы надолго»

Нападающий «Локомотива», бывший игрок «Ростова» Николай Комличенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе Джонатан Альбы с поста главного тренера желто-синих.

«Джонатан Альба — хороший тренер, который долгое время качественно работал в «Ростове». Он был в тренерском штабе Валерия Карпина. При его участии команда смогла занять четвертое место в сезоне-2022/23. А после уходе Валерия Георгиевича Альба смог вывести «Ростов» в финал Кубка России. Удивлен, что руководство клуба решило расстаться с Альбой в нынешней ситуации. Команда перестраивается, летом ушло несколько лидеров, но с этими трудностями у них хорошие результаты. Уверен, что Джони смог бы решить задачи, которые были поставлены перед командой. Тем удивлен, что руководство клуба приняло решение расстаться с Альбой. Уверен, что Джонатан надолго не останется без работы», — сказал Комличенко «СЭ».

«Ростов» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России — после 9 матчей у команды 8 очков.

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