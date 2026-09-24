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Комличенко — об уходе Альбы из «Ростова»: «Уверен, что Джонатан не останется без работы надолго»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий «Локомотива», бывший игрок «Ростова» Николай Комличенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе Джонатан Альбы с поста главного тренера желто-синих.

Джонатан Альба.«Очень уважаем Джонатана и благодарны ему». «Ростов» уволил главного тренера Альбу

«Джонатан Альба — хороший тренер, который долгое время качественно работал в «Ростове». Он был в тренерском штабе Валерия Карпина. При его участии команда смогла занять четвертое место в сезоне-2022/23. А после уходе Валерия Георгиевича Альба смог вывести «Ростов» в финал Кубка России. Удивлен, что руководство клуба решило расстаться с Альбой в нынешней ситуации. Команда перестраивается, летом ушло несколько лидеров, но с этими трудностями у них хорошие результаты. Уверен, что Джони смог бы решить задачи, которые были поставлены перед командой. Тем удивлен, что руководство клуба приняло решение расстаться с Альбой. Уверен, что Джонатан надолго не останется без работы», — сказал Комличенко «СЭ».

Джонатан Альба.Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?

«Ростов» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России — после 9 матчей у команды 8 очков.

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Николай Комличенко
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РПЛ
ФК Ростов
Джонатан Альба
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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