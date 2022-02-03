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Позитив «Зенита»: дебют Алберто с Адамовым, победный гол Алипа и отсутствие больных

Гол Алипа принес «Зениту» победу над «Мидтьюлланном» в товарищеском матче
Гоша Чернов
Корреспондент
3 февраля. «Зенит» — «Мидтьюлланн» — 1:0. Нуралы Алип.
Фото ФК «Зенит»
Лидеры чемпионата России обыграли «Мидтьюлланн» в первом матче португальского сбора.
Товарищеские матчи. Клубы.
03 февр, 18:00. ()
Зенит
1:0
Мидтьюлланн
Голы
Алип, 40 (1:0)
Зенит
Одоевский Чистяков (Ловрен, 46 ) Дуглас Сантос Алип Клаудиньо Кузяев Мостовой (Адамов, 46 ) Сутормин Оздоев (Ерохин, 46 ) Малком Дзюба (Юри Альберту, 46 )
Предупреждения
Чистяков 34  - 

Воспоминания о Виллаш-Боаше и Евро-2004

В межсезонье клубы не так уж часто участвуют в выставочных турнирах. «Зенит» — совсем редко. Но сейчас сине-бело-голубых позвали сыграть в Atlantic Cup — это кубок, который ежегодно разыгрывается в начале года между командами, проводящими сборы на юге Португалии. В основном в этом турнире принимают участие скандинавские клубы, но иногда приглашают и российские. «Зенит» в 2016-м, при Андре Виллаш-Боаше, даже стал победителем Atlantic Cup.

Регламент у турнира странный: в нем играют восемь команд, но каждая проводит по три матча. «Зениту» выпали сплошь датские противники: «Мидтьюлланн», «Копенгаген» (10 февраля) и «Брондбю» (11 февраля). Все матчи проходят на стадионе «Алгарве» — это та самая арена, где в 2004 году Дмитрий Кириченко забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы и помог сборной России обыграть греков, будущих триумфаторов Евро.

Артем Дзюба. «Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить». Интервью Сергея Семака

Вагнер Лав и встреча с бразильцами «Зенита»

Еще одна связь этой игры с Россией — Вагнер Лав. 37-летний экс-нападающий ЦСКА зимой подписал контракт с «Мидтьюлланном» и в этой встрече вышел на поле во втором тайме. Перед стартовым свистком он тепло пообщался со всеми бразильцами «Зенита», а особенно горячо встретил Нуралы Алипа — вместе с защитником сборной Казахстана Вагнер играл в «Кайрате».

Два матча за день

Главная и лучшая новость о «Зените» за последние дни — это совсем не трансфер Юри Алберто. Гораздо важнее, что в команде все здоровы. Всем известно, что по ходу первого сбора в Дубае больше десятка игроков выбывало из-за болезни. Официально из клуба об этом никто не говорил, но очевидно, что многие футболисты сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого некоторым пришлось остаться в Дубае, когда вся делегация вылетела в Санкт-Петербург.

Но сейчас все в порядке, о чем говорят матчи, которые «Зенит» провел в четверг. Да, матчей было два: в день игры с «Мидтьюлланном» основа провела двусторонку с «Зенитом-2» (он тоже проводит сбор в Португалии), и в ней играли те, кто болел в ОАЭ. Состав на ту игру выглядел так: Кержаков, Караваев, Хотулев, Ракицкий, Круговой, Кравцов, Ким, Вендел, Саусь, Сергеев, Кузнецов. Отметим, что в игру вернулся Вендел (бразилец был травмирован с декабря), а новый нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил первые мячи за сине-бело-голубых.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жилина&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Артем Дзюба и&nbsp;Далер Кузяев. Дзюба играл центрального защитника на глазах у Карпина. У Ерохина — хет-трик

Больных больше нет

На игру с «Мидтьюлланном» Сергей Семак выставил тех, кто полностью провел первый сбор без пропусков. Исключения — Чистяков и Алип, которые болели в Дубае. Но у «Зенита» дефицит центральных защитников (последнюю встречу с «Жилиной» на этой позиции доигрывал даже Дзюба), поэтому выбор Семака объясним.

Номинальная схема «Зенита» — 4-1-4-1. Дзюба был единственным нападающим, Малком и Мостовой нападали с флангов, а в центре поля вышел любопытный треугольник: Клаудиньо действовал ближе к центру, хотя и часто уходил влево, Оздоев играл довольно высоко, а роль чистого опорника выполнял Кузяев — Далер даже опускался ближе к обороне при раскрутке атак, как делает Барриос. Колумбиец, напомню, ездил в Южную Америку на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 и еще не вернулся в расположение клуба.

Отдельно подчеркну, что в четвертый раз подряд в основе вышел 19-летний голкипер Даниил Одоевский. Понятно, что Кержаков болел в ОАЭ, а Крицюк продолжает восстанавливаться от повреждения в Санкт-Петербурге, но Одоевский тоже прогрессирует и здорово выглядит на сборах. Есть небольшая вероятность, что именно юный вратарь будет играть с «Бетисом».

Сердар Азмун, Артем Дзюба и&nbsp;Юри Алберто. «Дзюба показывает, что готов на все ради «Зенита». Орлов — об уходе Азмуна и приходе Юри Алберто

Дебютный гол Алипа

В Эмиратах «Зениту» явно не хватало свежести, особенно во вторых таймах матчей. Но первый сбор всегда уходит на выстраивание физподготовки. Игра с «Мидтьюлланном» больше походила на полноценную встречу команды, которой скоро предстоит важный матч в Лиге Европы. Очень активен был Кузяев, покрывавший едва ли не все поле. Правый фланг в первом тайме «Зенит» использовал чуть реже, а на левом постоянно в центре внимания были Мостовой и Клаудиньо.

Обилия моментов у ворот «Мидтьюлланна» не было, но сине-бело-голубые явно доминировали на поле. И забили еще до перерыва — первый гол за «Зенит» забил Алип. Казах все еще находится на просмотре и уже оказался вне заявки на Лигу Европы, но вероятность его аренды все еще высока. Решение будет принято по окончании сбора.

Гол Алипа вызвал бурную реакцию в соцсетях «Зенита» — не секрет, что казахстанские болельщики пристально следят за своими футболистами за рубежом и активно поддерживают их. Алип — в их числе.

Первый матч новичков

В перерыве Семак сделал четыре замены: на поле вышли Ерохин, Ловрен, а также сразу два новичка — Юри Алберто и Арсен Адамов. Расстановка осталась прежней: бразильский форвард в одиночестве занял место Дзюбы, Малком остался справа, а на левое крыло нападения неожиданно переместился Сутормин. Адамов вышел на правом фланге защиты в четверке — позиция, которую в этом сезоне Арсен занимал лишь однажды.

Адамов сыграл достойно для первой игры, а в середине второго тайма даже вызвался исполнить штрафной с дальней дистанции — сильно пробил в нижний угол, но вратарь спас. А вот игру Алберто пока лучше оставить без оценки: бразилец много перемещался без мяча, несколько раз бил по воротам, но серьезный голевой момент у него был лишь один — на 88-й минуте Юри примерно с линии штрафной пробил в ближний угол, но вратарь отразил мяч.

Второй тайм выдался менее событийным и не таким быстрым, как первый. Однако «Зенит» довел матч до победы с крепким соперником и в хорошем настроении начинает выставочный турнир.

Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Мидтьюлланн
Юри Алберто
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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