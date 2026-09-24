«Очень уважаем Джонатана и благодарны ему». «Ростов» уволил главного тренера Альбу
Случилась вторая отставка сезона в РПЛ: «Ростов» уволил главного тренера Джонатана Альбу. По данным инсайдеров, решение приняли на фоне финансовых проблем — однако в клубе информацию об этом опровергают.
Нужно сконцентрироваться на турнирных задачах
Саму отставку южане подтвердили официально, поблагодарив за работу.
«По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера, а также всего его штаба... Клуб отмечает его самоотверженный труд, профессиональный подход и преданность делу. «Ростов» благодарит Джонатана Альбу и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — заявили желто-синие.
При этом в клубе подчеркнули — Альба дополнительно работал в сборной России, что в данный момент «Ростову» это не подходит.
«В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач команды, которые требуют поступательной и системной работы», — добавили ростовчане.
По данным инсайдера Ивана Карпова, решение о расставании приняли на фоне финансовых проблем южан — Альба якобы даже отказался от неустойки. Однако генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка опроверг информацию в разговоре с «СЭ».
«Есть определенные результаты, моменты. Вместе с руководством было принято такое решение. Финансовые проблемы? Нет. Тут все в совокупности. С финансами все в порядке. Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны», — сказал Чайка «СЭ».
Имя нового наставника «Ростов» пообещал назвать позднее. По информацию все того же Карпова, основной кандидат — Дмитрий Кириченко, ранее уже работавший с южанами с 2014 по 2017 год как член штаба Курбана Бердыева и исполняющий обязанности главного тренера.
От аналитика до финалиста Кубка
Альба работал в «Ростове» с 2018 года, большую часть времени — на должности тренера-аналитика у Валерия Карпина. В 2021 году он также вошел в штаб национальной команды, где остается до сих пор.
Шанс на самостоятельную карьеру Альба получил в феврале 2025 года, когда Карпин объявил об уходе из «Ростова». Предоставленной возможностью испанец воспользовался, когда весной того же года вывел южан в суперфинал Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).
Однако в целом выступления желто-синих под руководством Альбы сложно назвать удачными. За 67 матчей во главе с Джонатаном «Ростов» одержал 21 победу, 15 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. По итогам девяти туров нынешнего сезона команда занимает 12-е место в РПЛ, имея на счету 8 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1