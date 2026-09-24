«Очень уважаем Джонатана и благодарны ему». «Ростов» уволил главного тренера Альбу

Испанец был в клубе с 2018 года.

Случилась вторая отставка сезона в РПЛ: «Ростов» уволил главного тренера Джонатана Альбу. По данным инсайдеров, решение приняли на фоне финансовых проблем — однако в клубе информацию об этом опровергают.

Нужно сконцентрироваться на турнирных задачах

Саму отставку южане подтвердили официально, поблагодарив за работу.

«По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера, а также всего его штаба... Клуб отмечает его самоотверженный труд, профессиональный подход и преданность делу. «Ростов» благодарит Джонатана Альбу и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — заявили желто-синие.

При этом в клубе подчеркнули — Альба дополнительно работал в сборной России, что в данный момент «Ростову» это не подходит.

«В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач команды, которые требуют поступательной и системной работы», — добавили ростовчане.

По данным инсайдера Ивана Карпова, решение о расставании приняли на фоне финансовых проблем южан — Альба якобы даже отказался от неустойки. Однако генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка опроверг информацию в разговоре с «СЭ».

«Есть определенные результаты, моменты. Вместе с руководством было принято такое решение. Финансовые проблемы? Нет. Тут все в совокупности. С финансами все в порядке. Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны», — сказал Чайка «СЭ».

Имя нового наставника «Ростов» пообещал назвать позднее. По информацию все того же Карпова, основной кандидат — Дмитрий Кириченко, ранее уже работавший с южанами с 2014 по 2017 год как член штаба Курбана Бердыева и исполняющий обязанности главного тренера.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

От аналитика до финалиста Кубка

Альба работал в «Ростове» с 2018 года, большую часть времени — на должности тренера-аналитика у Валерия Карпина. В 2021 году он также вошел в штаб национальной команды, где остается до сих пор.

Шанс на самостоятельную карьеру Альба получил в феврале 2025 года, когда Карпин объявил об уходе из «Ростова». Предоставленной возможностью испанец воспользовался, когда весной того же года вывел южан в суперфинал Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).

Однако в целом выступления желто-синих под руководством Альбы сложно назвать удачными. За 67 матчей во главе с Джонатаном «Ростов» одержал 21 победу, 15 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. По итогам девяти туров нынешнего сезона команда занимает 12-е место в РПЛ, имея на счету 8 очков.