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Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова: причины и кто заменит его в клубе

«Очень уважаем Джонатана и благодарны ему». «Ростов» уволил главного тренера Альбу

Артем Белинин
Корреспондент
Джонатан Альба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Испанец был в клубе с 2018 года.

Случилась вторая отставка сезона в РПЛ: «Ростов» уволил главного тренера Джонатана Альбу. По данным инсайдеров, решение приняли на фоне финансовых проблем — однако в клубе информацию об этом опровергают.

Нужно сконцентрироваться на турнирных задачах

Саму отставку южане подтвердили официально, поблагодарив за работу.

«По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера, а также всего его штаба... Клуб отмечает его самоотверженный труд, профессиональный подход и преданность делу. «Ростов» благодарит Джонатана Альбу и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — заявили желто-синие.

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При этом в клубе подчеркнули — Альба дополнительно работал в сборной России, что в данный момент «Ростову» это не подходит.

«В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач команды, которые требуют поступательной и системной работы», — добавили ростовчане.

По данным инсайдера Ивана Карпова, решение о расставании приняли на фоне финансовых проблем южан — Альба якобы даже отказался от неустойки. Однако генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка опроверг информацию в разговоре с «СЭ».

«Есть определенные результаты, моменты. Вместе с руководством было принято такое решение. Финансовые проблемы? Нет. Тут все в совокупности. С финансами все в порядке. Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны», — сказал Чайка «СЭ».

Имя нового наставника «Ростов» пообещал назвать позднее. По информацию все того же Карпова, основной кандидат — Дмитрий Кириченко, ранее уже работавший с южанами с 2014 по 2017 год как член штаба Курбана Бердыева и исполняющий обязанности главного тренера.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

От аналитика до финалиста Кубка

Альба работал в «Ростове» с 2018 года, большую часть времени — на должности тренера-аналитика у Валерия Карпина. В 2021 году он также вошел в штаб национальной команды, где остается до сих пор.

Шанс на самостоятельную карьеру Альба получил в феврале 2025 года, когда Карпин объявил об уходе из «Ростова». Предоставленной возможностью испанец воспользовался, когда весной того же года вывел южан в суперфинал Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).

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Однако в целом выступления желто-синих под руководством Альбы сложно назвать удачными. За 67 матчей во главе с Джонатаном «Ростов» одержал 21 победу, 15 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. По итогам девяти туров нынешнего сезона команда занимает 12-е место в РПЛ, имея на счету 8 очков.

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Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Джонатан Альба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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