Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав об Акинфееве: «Дебютировать в 16 лет и быть капитаном до сих пор — это фантастика»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился впечатлениями от знакомства и игры с вратарем красно-синих Игорем Акинфеевым.

«Он особенный. Дебютировать в 16 лет и быть капитаном до сих пор — это фантастика.

Я обожаю его! Мы, бразильцы, всегда были шумными, веселыми, а Игорь, как настоящий русский капитан, оставался серьезным и, конечно, любил баню. Я туда ходил нечасто, но один раз все-таки дошел... и пожалел — они (Игорь и другие партнеры) заперли меня в парилке! В какой-то момент уже наступил момент отчаяния (смеется). Вспоминаю эту историю, а также все моменты, связанные с Игорем, с большой теплотой. Знаешь, почему мы добивались результатов? Мы все были на одной волне. Да, мы были разными: русские, бразильцы, сербы, хорваты и многие другие иностранцы, но в то же время мы были единым целым, настоящим коллективом, где шутки и подколы были бок о бок с поддержкой и серьезной работой на поле. В этом и был залог успеха», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейского клуба.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе армейского клуба он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

26 сентября состоится прощальный матч в честь Вагнера Лав. Он пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

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