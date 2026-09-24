Источник: экс-тренер «Ростова» Альба может возглавить «Родину»

Бывший главный тренер «Ростова» Джонатан Альба может возглавить «Родину», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 44-летний испанец входит в число кандидатов на вакантный пост.

24 сентября «Ростов» объявил об отставке Альбы, который был главным тренером команды с февраля 2025 года. «Родину» 21 сентября покинул его соотечественник Хуан Диас.

После 9 туров «Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (8 очков) идет 12-м в турнирной таблице.

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