Булыкин: «Думаю, Дзюба хочет продолжать карьеру, ждет хорошего варианта»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард Артем Дзюба, который находится в статусе свободного агента, может пригодиться нескольким клубам РПЛ.

«Я думаю, что Артем хочет продолжать карьеру, ждет хорошего варианта. Сейчас он прибавляет в большом теннисе, мы с ним играли пару раз. Находится в прекрасной физической форме, поэтому думаю, что он помог бы нескольким клубам в РПЛ, это точно.

В большой теннис он неплохо играет, неплохо двигается. Понятно, что не уделял этому время в течение футбольной карьеры. Но видно, что ему нравится, любит, у него хорошие успехи. Но, конечно, до меня ему еще тренироваться и тренироваться. Но в плане физической подготовки и психологического настроя он уже в порядке в большом теннисе», — приводит слова Булыкина ТАСС.

38-летний Дзюба находится в статусе свободного агента с конца прошлого сезона. Последним клубом форварда был «Акрон». В сезоне-2025/26 Дзюба забил за тольяттинцев 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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