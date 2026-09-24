Представитель Дзюбы сообщил, что переход в «Спартак» не состоялся из-за Кахигао: «Аргументов я так и не получил»
Представить нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» объяснил, почему форвард не стал игроком красно-белых летом.
«Потенциально, наверное, было три команды, которые могли бы подписать Артема, с которыми велись, в той или иной степени глубины, переговоры. Две команды озвучивать не буду. Одна команда, в принципе, известная, это «Спартак». И большинство людей в руководстве Лукойла, главного спонсора «Спартака», не возражали против этого трансфера. Единственный человек в «Спартаке», который был против, это спортивный директор Франсис Кахигао. Понятно, что сейчас возможно будут какие-то опровержения и прочие псведо инсайды на эту тему, но я знаю, о чем говорю. Переход Артема в «Спартак» не случился из-за вета спортивного блока.
Я уверен, говорил не раз, это было бы красивой историей и для Дзюбы, и для «Спартака» в том числе. Можно сколько угодно вспоминать вот эти старые истории. Ничего некрасивого в уходе Артема из «Спартака» не было. Он сам с радостью бы оттуда не уходил, но так сложились обстоятельства. И когда-нибудь он сам об этом расскажет открыто. Может быть, тогда часть вопросов отпадет. Я уверен, это была бы со всех точек зрения эффективная история и со спортивной точки зрения. Понятно, что взяли Даку, но ушел Гарсия. Осталось два форварда, с двумя форвардами заходить в остаток чемпионата, мне кажется, довольно опасно.
Есть ужесточившийся лимит. Но свою роль Артем исполнил бы максимально эффективно и помог бы в борьбе за чемпионство. «Спартак» для него клуб не чужой. Повторюсь, у спортивного блока клуба есть свое видение, нужно его уважать. Но мне кажется, что этот трансфер не состоялся не по спортивным причинам. Причем я, честно говоря, так и не получил каких-то аргументов от господина Кахигао, с чем связан отказ. Но вот так вот они решили, а руководство компании и клуба, естественно, наперекор идти своему спортивному блоку не захотело», — сказал Гольдман «СЭ».
38-летний форвард находится в статусе свободного агента с конца прошлого сезона. Последним клубом форварда был «Акрон». В сезоне-2025/26 Дзюба забил за тольяттинцев 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1