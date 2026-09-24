Представитель Дзюбы сообщил, что переход в «Спартак» не состоялся из-за Кахигао: «Аргументов я так и не получил»

Представить нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» объяснил, почему форвард не стал игроком красно-белых летом.

«Потенциально, наверное, было три команды, которые могли бы подписать Артема, с которыми велись, в той или иной степени глубины, переговоры. Две команды озвучивать не буду. Одна команда, в принципе, известная, это «Спартак». И большинство людей в руководстве Лукойла, главного спонсора «Спартака», не возражали против этого трансфера. Единственный человек в «Спартаке», который был против, это спортивный директор Франсис Кахигао. Понятно, что сейчас возможно будут какие-то опровержения и прочие псведо инсайды на эту тему, но я знаю, о чем говорю. Переход Артема в «Спартак» не случился из-за вета спортивного блока.

Я уверен, говорил не раз, это было бы красивой историей и для Дзюбы, и для «Спартака» в том числе. Можно сколько угодно вспоминать вот эти старые истории. Ничего некрасивого в уходе Артема из «Спартака» не было. Он сам с радостью бы оттуда не уходил, но так сложились обстоятельства. И когда-нибудь он сам об этом расскажет открыто. Может быть, тогда часть вопросов отпадет. Я уверен, это была бы со всех точек зрения эффективная история и со спортивной точки зрения. Понятно, что взяли Даку, но ушел Гарсия. Осталось два форварда, с двумя форвардами заходить в остаток чемпионата, мне кажется, довольно опасно.

Есть ужесточившийся лимит. Но свою роль Артем исполнил бы максимально эффективно и помог бы в борьбе за чемпионство. «Спартак» для него клуб не чужой. Повторюсь, у спортивного блока клуба есть свое видение, нужно его уважать. Но мне кажется, что этот трансфер не состоялся не по спортивным причинам. Причем я, честно говоря, так и не получил каких-то аргументов от господина Кахигао, с чем связан отказ. Но вот так вот они решили, а руководство компании и клуба, естественно, наперекор идти своему спортивному блоку не захотело», — сказал Гольдман «СЭ».

38-летний форвард находится в статусе свободного агента с конца прошлого сезона. Последним клубом форварда был «Акрон». В сезоне-2025/26 Дзюба забил за тольяттинцев 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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