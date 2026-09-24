Вагнер Лав: «Если мои дети когда-нибудь окажутся в ЦСКА — это будет просто невероятно»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о возможном переходе одного из сыновей-футболистов в армейский клуб.

«Лавиньо, мой старший сын, сейчас учится в институте физической культуры. Энцо уже стал профессиональным игроком и выступает за французский «Ле-ман». Этим летом он присоединился к новой команде, ему 20 лет, и он центрфорвард. А Кава, самый младший из сыновей, играет за клуб из Рио-де-Жанейро «Серрано». Ему сейчас 16 лет.

Мог бы оставить [в ЦСКА] Энцо (смеется). Он уже готов к тому, чтобы быть в ЦСКА. Это, конечно, шутки, но если мои дети когда-нибудь окажутся в ЦСКА — это будет просто невероятно. Такое сложно придумать.

Хотел бы также добавить, что этот матч исполнит одну из моих мечт. Мне не довелось на профессиональном уровне сыграть вместе с кем-то из моих сыновей, а вот 26 сентября в Москве мы как раз и закроем этот гештальт! Полный восторг», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейского клуба.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч бразильского форварда. Ранее стали известны составы команд, которые примут участие в мероприятии.

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