Вагнер Лав о прощальном матче в Москве: «Хотел видеть Роналдиньо и Адриано, звал Роберто Карлоса»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто из его друзей не смог приехать на прощальный матч в Москву.

«Роналдиньо и Адриано уважают во всем мире. Безусловно, я хотел бы их видеть. Они тоже мои друзья, и, конечно, я сразу предложил им участие. Роналдиньо вот совсем недавно вернулся к игре, а у Адриано на эту дату уже были другие договоренности. Звал Жилберто Силву, Роберто Карлоса, Хуана, который сейчас работает в сборной Бразилии, Алекса, выступавшего за «Фенербахче», и многих других. Но с учетом их занятости, к сожалению, они не смогут приехать», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейцев.

В прощальном матче в честь бразильца сыграют команды «Легенды ЦСКА» главным тренером которой стал Валерий Газзаев, и «Друзья Вагнера Лав», которую возглавит Леонид Слуцкий. Мероприятие состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве.

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