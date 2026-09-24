Вагнер Лав: «Зимой 2025-го сказал Гинеру, что не хочу возвращаться в Россию, это была моя самая большая глупость»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился историей о том, как едва не покинул армейскую команду в начале своей карьеры в России.

«Это была самая моя большая глупость, ведь зимой 2005 года я сказал [президенту ЦСКА Евгению] Гинеру, что не хочу возвращаться в Россию. За неделю до запланированного возвращения из отпуска я сказал, что хочу перейти в «Коринтианс». Но дело в том, что «Коринтианс» никакого предложения ЦСКА не делал. А я же вел себя некрасиво и говорил, что хочу туда. Проведя непростой разговор, мы все уладили, и мне разрешили еще неделю побыть в Бразилии, но только при одном условии — я пообещал президенту выиграть Кубок УЕФА. Он согласился и отпустил. Я тогда подумал: «Боже мой, что я ему обещаю? Абсолютно невозможное же. Как я потом буду оправдываться?» (смеется)», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейцев.

Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе красно-синих он завоевал 15 трофеев (в том числе Кубок УЕФА в сезоне-2004/05) и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

26 сентября в Москве состоится прощальный матч в честь Вагнера Лав.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max