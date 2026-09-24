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Вагнер Лав: «Зимой 2025-го сказал Гинеру, что не хочу возвращаться в Россию, это была моя самая большая глупость»

Сергей Филин

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился историей о том, как едва не покинул армейскую команду в начале своей карьеры в России.

«Это была самая моя большая глупость, ведь зимой 2005 года я сказал [президенту ЦСКА Евгению] Гинеру, что не хочу возвращаться в Россию. За неделю до запланированного возвращения из отпуска я сказал, что хочу перейти в «Коринтианс». Но дело в том, что «Коринтианс» никакого предложения ЦСКА не делал. А я же вел себя некрасиво и говорил, что хочу туда. Проведя непростой разговор, мы все уладили, и мне разрешили еще неделю побыть в Бразилии, но только при одном условии — я пообещал президенту выиграть Кубок УЕФА. Он согласился и отпустил. Я тогда подумал: «Боже мой, что я ему обещаю? Абсолютно невозможное же. Как я потом буду оправдываться?» (смеется)», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейцев.

Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе красно-синих он завоевал 15 трофеев (в том числе Кубок УЕФА в сезоне-2004/05) и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

26 сентября в Москве состоится прощальный матч в честь Вагнера Лав.

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Вагнер Лав
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ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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