Агент футболиста «Ростова» Роналдо о финансовом положении команды: «Проблем нет, иначе я знал бы»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о финансовой ситуации в клубе.

24 сентября Джонатан Альба покинул пост главного тренера «Ростова». Генеральный директор клуба Андрей Чайка сообщил «СЭ», что уход 44-летнего испанского специалиста не связан с финансовыми проблемами. По словам гендиректора, у «Ростова» с финансами все в порядке.

«Насколько я знаю, в клубе все хорошо с финансами. Проблем там нет, иначе Роналдо бы мне сказал об этом», — заявил агент «СЭ».

На текущий момент «Ростов» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России — после 9 матчей у команды 8 очков.

Кирилл Радченко

Подписывайся на канал «СЭ» в Max