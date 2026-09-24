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Судейство

Список российских судей ФИФА обновится на две трети. Кто автор этой революции?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Буланов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», список российских судей, входящих в лист ФИФА, может измениться почти на 70 процентов.

В перечень кандидатов, который нужно отправить в ФИФА до 1 октября, по всей видимости, войдут Евгений Буланов, Станислав Матвеев, Никита Новиков, Андрей Прокопов, Инал Танашев, Антон Фролов. Они заменят Егора Егорова, Сергея Иванова, Евгения Кукуляка, Владимира Москалева, Алексея Сухого и Сергея Чебана.

Из прежнего списка останутся только Сергей Карасев, Кирилл Левников и Рафаэль Шафеев.

Из числа видеоарбитров ФИФА исключат Андрея Фисенко. Вместо него, видимо, попробуют добавить Сергея Цыганка.

Изменения коснутся и ассистентов. Предположительно, Алексей Ермилов и Денис Петров заменят Игоря Демешко и Дмитрия Мосякина.

Настолько масштабные изменения, если их утвердит ФИФА, произойдут впервые в истории российского судейства.

Кто автор этой революции?

Главные тренеры &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;&nbsp;&mdash; Хуан Карлос Карседо и&nbsp;Сергей Семак.Судейство в РПЛ стало лучше — если верить статистике

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 И В Н П +/- О
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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