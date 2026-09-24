Список российских судей ФИФА обновится на две трети. Кто автор этой революции?

По данным «СЭ», список российских судей, входящих в лист ФИФА, может измениться почти на 70 процентов.

В перечень кандидатов, который нужно отправить в ФИФА до 1 октября, по всей видимости, войдут Евгений Буланов, Станислав Матвеев, Никита Новиков, Андрей Прокопов, Инал Танашев, Антон Фролов. Они заменят Егора Егорова, Сергея Иванова, Евгения Кукуляка, Владимира Москалева, Алексея Сухого и Сергея Чебана.

Из прежнего списка останутся только Сергей Карасев, Кирилл Левников и Рафаэль Шафеев.

Из числа видеоарбитров ФИФА исключат Андрея Фисенко. Вместо него, видимо, попробуют добавить Сергея Цыганка.

Изменения коснутся и ассистентов. Предположительно, Алексей Ермилов и Денис Петров заменят Игоря Демешко и Дмитрия Мосякина.

Настолько масштабные изменения, если их утвердит ФИФА, произойдут впервые в истории российского судейства.

Кто автор этой революции?