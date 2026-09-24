«Рубин» объявил о переходе экс-форварда «Интера» Сальседо

Итальянский нападающий Эдди Сальседо стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

24-летний итальянец перешел в «Рубин» на правах свободного агента и подписал контракт до 2027 года с возможностью продления на один сезон. Сальседо будет выступать за казанцев под 10-м номером.

Последним клубом форварда был греческий «ОФИ Крит», за который он провел 67 матчей, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.

В 2019 году «Интер» заплатил за Сальседо «Дженоа» 10 миллионов евро. Нападающий 10 раз уезжал в аренду из миланского клуба и не дебютировал за основную команду. Сальседо играл в арендах в «Дженоа», «Вероне», «Специи», «Бари», «Лекко» и испанском «Эльденсе». Также на счету нападающего два матча за молодежную сборную Италии.

После 9 туров «Рубин» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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