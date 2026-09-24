Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав о прощальном матче: «До сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как отреагировал на организацию прощального матча в свою честь в Москве.

«Скажу честно и откровенно: я до сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной. Когда я был в Москве год назад и участвовал в празднике, посвященном победе в Кубке УЕФА, я был в восторге от масштаба. В прошлом году я уже был готов завершить карьеру, но, знаешь, чего-то мне не хватило. А забив гол на «ВЭБ Арене» в гала-матче, я почувствовал — это и есть яркая точка, пора! Появилось ощущение, что я полностью реализовал себя, достиг абсолютно всего!

Гала-матч прошел замечательно, и я даже не мог предположить, что подобное событие устроят в мою честь. Когда мне пришло предложение от ЦСКА организовать прощальный матч, я потерял дар речи. Меня это сильно тронуло!

С самого первого дня я начал думать о том, кто мог бы приехать в Россию и принять участие. Благодарю господа бога, что судьба сложилась так, что мой последний матч пройдет именно в футболке ЦСКА», — приводит слова Лав пресс-служба армейского клуба.

Прощальный матч Вагнера Лав состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Ранее стали известны составы команд, которые примут участие в мероприятии.

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