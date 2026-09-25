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Капустин назвал Сергея Новикова талантом уровня Черенкова

Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» высоко оценил способности Сергея Новикова, с которым вместе выступал за красно-белых во второй половине 1980-х.

— Виктор Зернов рассказывал, что в команде были два выдающихся таланта — братья Шараповы. Кто из нераскрывшихся игроков запомнился вам?

— Мне больше запомнились Кужлев, Русяев... Шараповых помню. Так, ребята неплохие. Но производили впечатление прежде всего работоспособностью, выносливостью. Бегали как заведенные. Это же не говорит о том, что стали бы великими футболистами, правильно? Вот Серега Новиков должен был стать великим. Так и Бесков считал.

— Это Сергей-то Новиков должен был стать великим футболистом?

— Это был талант уровня Федора Черенкова. Все задатки как у Феди. То же мышление, техника не хуже. Просто что-то невероятное. Это был футболист — вы не представляете! Видели бы, что творил с мячом. Однозначно игрок для сборной.

— Чего не хватило?

— Была бы голова на месте...

— Загульный, что ли?

— Ну... Да. Бесков на него так надеялся! А потом раз — будто вычеркнул. Человек вроде есть, но его и нет. Отправил с глаз подальше в дубль. Новиков себя там здорово проявлял, а Бесков на дубль ходил постоянно. Снова возвращал в первую команду, приближал. Так и проболтался — то туда, то сюда.

— Вы с ним были близки?

— Сильнее всего дружили с Сережей Новиковым. Потому что судьбы схожие. То в дубле, то в основе. Отличный контакт что на поле, что в жизни, — сказал Капустин в интервью «СЭ».

Владимир Капустин&nbsp;&mdash; бывший полузащитник &laquo;Спартака&raquo;, участник матча с &laquo;Вердером&raquo; (2:6) в&nbsp;1987 году.«Не сомневаюсь — «Вердер» в 1987-м играл под допингом. Так «Спартак» и получил 2:6». Интервью Владимира Капустина

Сергей Новиков выступал за основной состав «Спартака» с 1985 по 1989 год. Полузащитник провел 90 официальных матчей и забил 16 голов. В чемпионатах СССР на его счету 70 игр и 12 мячей, в Кубке УЕФА — 10 матчей и 3 гола. Самым результативным для Новикова стал сезон-1985, в котором он забил 9 голов в 39 встречах во всех турнирах. В составе красно-белых Новиков стал чемпионом СССР в 1987 и 1989 годах.

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ФК Спартак (Москва)
Владимир Капустин
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Экс-игрок «Спартака» Капустин: «Бескова боялись все. Кроме Гаврилова»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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