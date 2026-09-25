Капустин назвал Сергея Новикова талантом уровня Черенкова
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» высоко оценил способности Сергея Новикова, с которым вместе выступал за красно-белых во второй половине 1980-х.
— Виктор Зернов рассказывал, что в команде были два выдающихся таланта — братья Шараповы. Кто из нераскрывшихся игроков запомнился вам?
— Мне больше запомнились Кужлев, Русяев... Шараповых помню. Так, ребята неплохие. Но производили впечатление прежде всего работоспособностью, выносливостью. Бегали как заведенные. Это же не говорит о том, что стали бы великими футболистами, правильно? Вот Серега Новиков должен был стать великим. Так и Бесков считал.
— Это Сергей-то Новиков должен был стать великим футболистом?
— Это был талант уровня Федора Черенкова. Все задатки как у Феди. То же мышление, техника не хуже. Просто что-то невероятное. Это был футболист — вы не представляете! Видели бы, что творил с мячом. Однозначно игрок для сборной.
— Чего не хватило?
— Была бы голова на месте...
— Загульный, что ли?
— Ну... Да. Бесков на него так надеялся! А потом раз — будто вычеркнул. Человек вроде есть, но его и нет. Отправил с глаз подальше в дубль. Новиков себя там здорово проявлял, а Бесков на дубль ходил постоянно. Снова возвращал в первую команду, приближал. Так и проболтался — то туда, то сюда.
— Вы с ним были близки?
— Сильнее всего дружили с Сережей Новиковым. Потому что судьбы схожие. То в дубле, то в основе. Отличный контакт что на поле, что в жизни, — сказал Капустин в интервью «СЭ».
Сергей Новиков выступал за основной состав «Спартака» с 1985 по 1989 год. Полузащитник провел 90 официальных матчей и забил 16 голов. В чемпионатах СССР на его счету 70 игр и 12 мячей, в Кубке УЕФА — 10 матчей и 3 гола. Самым результативным для Новикова стал сезон-1985, в котором он забил 9 голов в 39 встречах во всех турнирах. В составе красно-белых Новиков стал чемпионом СССР в 1987 и 1989 годах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1