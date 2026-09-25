Капустин назвал Сергея Новикова талантом уровня Черенкова

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» высоко оценил способности Сергея Новикова, с которым вместе выступал за красно-белых во второй половине 1980-х.

— Виктор Зернов рассказывал, что в команде были два выдающихся таланта — братья Шараповы. Кто из нераскрывшихся игроков запомнился вам?

— Мне больше запомнились Кужлев, Русяев... Шараповых помню. Так, ребята неплохие. Но производили впечатление прежде всего работоспособностью, выносливостью. Бегали как заведенные. Это же не говорит о том, что стали бы великими футболистами, правильно? Вот Серега Новиков должен был стать великим. Так и Бесков считал.

— Это Сергей-то Новиков должен был стать великим футболистом?

— Это был талант уровня Федора Черенкова. Все задатки как у Феди. То же мышление, техника не хуже. Просто что-то невероятное. Это был футболист — вы не представляете! Видели бы, что творил с мячом. Однозначно игрок для сборной.

— Чего не хватило?

— Была бы голова на месте...

— Загульный, что ли?

— Ну... Да. Бесков на него так надеялся! А потом раз — будто вычеркнул. Человек вроде есть, но его и нет. Отправил с глаз подальше в дубль. Новиков себя там здорово проявлял, а Бесков на дубль ходил постоянно. Снова возвращал в первую команду, приближал. Так и проболтался — то туда, то сюда.

— Вы с ним были близки?

— Сильнее всего дружили с Сережей Новиковым. Потому что судьбы схожие. То в дубле, то в основе. Отличный контакт что на поле, что в жизни, — сказал Капустин в интервью «СЭ».

Сергей Новиков выступал за основной состав «Спартака» с 1985 по 1989 год. Полузащитник провел 90 официальных матчей и забил 16 голов. В чемпионатах СССР на его счету 70 игр и 12 мячей, в Кубке УЕФА — 10 матчей и 3 гола. Самым результативным для Новикова стал сезон-1985, в котором он забил 9 голов в 39 встречах во всех турнирах. В составе красно-белых Новиков стал чемпионом СССР в 1987 и 1989 годах.