Акинфеев о сериале «Мы — ЦСКА!»: «Рад, что все это вошло в историю клуба и мою личную»
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о сериале «Мы — ЦСКА!» от стримингового сервиса «Окко».
«Многое уже было сказано и написано про наш сериал «Мы — ЦСКА!». Выскажусь и я — тем более, сегодня в «Окко» вышла 3-я серия (а впереди еще 2) — и она, можно сказать, посвящена мне и не самому моему простому периоду жизни с травмой прошлой осенью в дерби.
На самом деле, смотришь вот так на экране — кадры с поля, кадры из раздевалки, кадры из собственного дома и думаешь: как хорошо, что ребята все это сняли! Хоть я и противился в моменте, частенько отворачивал Гоу-про камеры в раздевалке, гонял операторов. Но сейчас я рад, что все это вошло в историю — историю клуба и мою личную», — написал Акинфеев в соцсетях.
40-летний голкипер не выходил на поле с апреля из-за повреждения, полученного в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).
Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок страны и восемь — Суперкубок.
В 2005 году Акинфеев завоевал Кубок УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1