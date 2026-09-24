Акинфеев о сериале «Мы — ЦСКА!»: «Рад, что все это вошло в историю клуба и мою личную»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о сериале «Мы — ЦСКА!» от стримингового сервиса «Окко».

«Многое уже было сказано и написано про наш сериал «Мы — ЦСКА!». Выскажусь и я — тем более, сегодня в «Окко» вышла 3-я серия (а впереди еще 2) — и она, можно сказать, посвящена мне и не самому моему простому периоду жизни с травмой прошлой осенью в дерби.

На самом деле, смотришь вот так на экране — кадры с поля, кадры из раздевалки, кадры из собственного дома и думаешь: как хорошо, что ребята все это сняли! Хоть я и противился в моменте, частенько отворачивал Гоу-про камеры в раздевалке, гонял операторов. Но сейчас я рад, что все это вошло в историю — историю клуба и мою личную», — написал Акинфеев в соцсетях.

40-летний голкипер не выходил на поле с апреля из-за повреждения, полученного в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок страны и восемь — Суперкубок.

В 2005 году Акинфеев завоевал Кубок УЕФА.

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