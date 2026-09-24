Вагнер Лав о Валерии Газзаеве: «Он крестный отец, однажды я срубил его в подкате»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об отношении к бывшему главному тренеру армейской команды Валерию Газзаеву.

«Он крестный отец (смеется). С Георгиевичем у меня было много споров, но все они возникали только по одной причине: он хотел побеждать, а я еще больше. Но несмотря на споры, мы прекрасно понимали друг друга.

На тренировках ему нравилось играть с нами в квадрат. И он был очень счастлив, когда у него получалось прокинуть кому-нибудь из игроков между ног! Он очень сильно кайфовал.

Но однажды я случайно срубил его в подкате в этом самом квадрате (смеется). Газзаев упал, а я испугался, что мог нанести ему травму. Хорошо, что все обошлось, и мы отделались легким испугом. Плюс в тот момент я подумал: «Кажется, я больше никогда в жизни не буду играть в ЦСКА. Он же меня просто посадит на скамейку!» (смеется)», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейского клуба.

Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе армейского клуба он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории красно-синих.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч в честь Вагнера Лав.

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