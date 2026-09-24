Вагнер Лав включил себя в лучшую версию состава ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал игроков, которых включил бы в лучший состав армейского клуба.

«Первый номер — Игорь Акинфеев. Три центральных: братья Березуцкие и Игнашевич, левый латераль — Жирков. Тут без каких-либо вопросов.

А вот по правому латералю — вопросы... У меня сразу четыре варианта: Чиди, Марио, Гусев, Красич. Все они заслуживают места в старте. Вообще не могу выбрать, кто лучший. Тут только жребий!

В центре играют Дуду и Рахимич, чуть выше них будет Даниэл Карвальо. И два нападающих: Жо и я», — приводит слова Вагнера Лав пресс-служба армейского клуба.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч в честь бразильца. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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