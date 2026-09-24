Щетинин удивлен уходу Альбы из «Ростова»: «Обеспокоен, что сейчас происходит в команде»

Полузащитник «Ахмата», бывший игрок «Ростова» Кирилл Щетинин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера желто-синих.

«Удивлен решением «Ростова» расстаться с Альбой. У меня осталось много друзей в клубе, с которыми продолжаю общаться. Поэтому обеспокоен, что сейчас происходит в команде. Джонатан очень многое сделал для «Ростова». Он собрал крепкий коллектив, много шансов давал и доверял молодым футболистам. И под его руководством команда показывала хороший результат как в РПЛ, так и в Кубке России», — сказал Щетинин «СЭ».

«Ростов» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России — после 9 матчей у команды 8 очков.

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