Две первые отставки в РПЛ — испанцы-ноунеймы. Неужели среди россиян не найти вариантов лучше?
Многие гадали, какие отставки среди тренеров РПЛ станут первыми. Вот узнали: Диас уволен из «Родины», а Альба — из «Ростова».
Что их объединяет? Оба — испанцы. Оба — ноунеймы. До России никогда не работали самостоятельно не только на высшем, но и даже на уровне второго дивизиона. Ноль серьезного опыта, ноль регалий. Диас воспитывал юношей в «Севилье», потом трудился администратором. Альба шел по пути тренера-аналитика, на эту роль и был приглашен в «Ростов».
В испанцев не хочется бросать камни. Оба не провалились — Диас вывел команду в РПЛ, Альба финишировал там в середине таблицы. Вели себя достойно и профессионально, уважительно по отношению к стране, в которой работают. И это логично — оба получили контракты жизни, роскошный шанс заявить о себе как о самостоятельных специалистах. И финансовое положение улучшили, и статус повысили.
Для испанцев все здорово. А для российского футбола? Дали они ему что-то новое, чего не могли дать наши? Десятки, если не сотни российских тренеров, получающих лицензии, ждут своего шанса. Это пока такие же ноунеймы в профессии, как Диас и Альба, но предпочтение почему-то отдается легионерам — а потом иностранцы первыми в сезоне получают расчет.
Мы ведь это уже проходили на примере «Локомотива», который чуть не утопил немецкий вектор с Гисдолем и Циннбауэром. А потом железнодорожники поверили в россиянина Михаила Галактионова, и он сразу поднял команду наверх. С тем же составом.
Или в ЦСКА помучились со швейцарцем Фабио Челестини, а теперь в двух очках от лидера с «экспериментальным» Дмитрием Игдисамовым.
Понятно, когда приглашают Хуана Карлоса Карседо, Марко Николича или Марцела Личку, выигрывавших ранее золото в разных лигах. Когда Желько Бувач зовет хорошо известного ему Сандро Шварца. Но безвестные люди — это изначально лотерея. Хотя под рукой проверенные свои, которые дадут понятные результаты. У нас же нет сомнений, что Владимир Федотов или Рашид Рахимов отработали бы в «Родине» и «Ростове» не хуже Диаса или Альбы? Понятно, что есть еще и финансовые условия, возможно, с этими специалистами не удалось бы договориться. Но если уж настроены на эксперименты, разве не логичнее ими заниматься с доморощенными кадрами?
Однако в некоторых российских клубах почему-то до сих пор живет установка: пусть хоть какой-нибудь иностранец — главное, чтобы не россиянин. Так не удивляйтесь потом, если такого легионера приходится увольнять уже через девять туров после начала сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1