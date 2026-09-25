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Первые отставки в РПЛ 2026-27 — Диас и Альба: почему клубы выбирают испанских тренеров и не доверяют российским

Две первые отставки в РПЛ — испанцы-ноунеймы. Неужели среди россиян не найти вариантов лучше?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Хуан Диас и Джонатан Альба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Для результата есть Владимир Федотов и Рашид Рахимов, для экспериментов — молодежь.

Многие гадали, какие отставки среди тренеров РПЛ станут первыми. Вот узнали: Диас уволен из «Родины», а Альба — из «Ростова».

Что их объединяет? Оба — испанцы. Оба — ноунеймы. До России никогда не работали самостоятельно не только на высшем, но и даже на уровне второго дивизиона. Ноль серьезного опыта, ноль регалий. Диас воспитывал юношей в «Севилье», потом трудился администратором. Альба шел по пути тренера-аналитика, на эту роль и был приглашен в «Ростов».

Джонатан Альба.Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?

В испанцев не хочется бросать камни. Оба не провалились — Диас вывел команду в РПЛ, Альба финишировал там в середине таблицы. Вели себя достойно и профессионально, уважительно по отношению к стране, в которой работают. И это логично — оба получили контракты жизни, роскошный шанс заявить о себе как о самостоятельных специалистах. И финансовое положение улучшили, и статус повысили.

Для испанцев все здорово. А для российского футбола? Дали они ему что-то новое, чего не могли дать наши? Десятки, если не сотни российских тренеров, получающих лицензии, ждут своего шанса. Это пока такие же ноунеймы в профессии, как Диас и Альба, но предпочтение почему-то отдается легионерам — а потом иностранцы первыми в сезоне получают расчет.

Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы ведь это уже проходили на примере «Локомотива», который чуть не утопил немецкий вектор с Гисдолем и Циннбауэром. А потом железнодорожники поверили в россиянина Михаила Галактионова, и он сразу поднял команду наверх. С тем же составом.

Или в ЦСКА помучились со швейцарцем Фабио Челестини, а теперь в двух очках от лидера с «экспериментальным» Дмитрием Игдисамовым.

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Понятно, когда приглашают Хуана Карлоса Карседо, Марко Николича или Марцела Личку, выигрывавших ранее золото в разных лигах. Когда Желько Бувач зовет хорошо известного ему Сандро Шварца. Но безвестные люди — это изначально лотерея. Хотя под рукой проверенные свои, которые дадут понятные результаты. У нас же нет сомнений, что Владимир Федотов или Рашид Рахимов отработали бы в «Родине» и «Ростове» не хуже Диаса или Альбы? Понятно, что есть еще и финансовые условия, возможно, с этими специалистами не удалось бы договориться. Но если уж настроены на эксперименты, разве не логичнее ими заниматься с доморощенными кадрами?

Однако в некоторых российских клубах почему-то до сих пор живет установка: пусть хоть какой-нибудь иностранец — главное, чтобы не россиянин. Так не удивляйтесь потом, если такого легионера приходится увольнять уже через девять туров после начала сезона.

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РПЛ
Джонатан Альба
Хуан Диас
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Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?

Что не так с трансферами «Спартака»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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