Две первые отставки в РПЛ — испанцы-ноунеймы. Неужели среди россиян не найти вариантов лучше?

Для результата есть Владимир Федотов и Рашид Рахимов, для экспериментов — молодежь.

Многие гадали, какие отставки среди тренеров РПЛ станут первыми. Вот узнали: Диас уволен из «Родины», а Альба — из «Ростова».

Что их объединяет? Оба — испанцы. Оба — ноунеймы. До России никогда не работали самостоятельно не только на высшем, но и даже на уровне второго дивизиона. Ноль серьезного опыта, ноль регалий. Диас воспитывал юношей в «Севилье», потом трудился администратором. Альба шел по пути тренера-аналитика, на эту роль и был приглашен в «Ростов».

В испанцев не хочется бросать камни. Оба не провалились — Диас вывел команду в РПЛ, Альба финишировал там в середине таблицы. Вели себя достойно и профессионально, уважительно по отношению к стране, в которой работают. И это логично — оба получили контракты жизни, роскошный шанс заявить о себе как о самостоятельных специалистах. И финансовое положение улучшили, и статус повысили.

Для испанцев все здорово. А для российского футбола? Дали они ему что-то новое, чего не могли дать наши? Десятки, если не сотни российских тренеров, получающих лицензии, ждут своего шанса. Это пока такие же ноунеймы в профессии, как Диас и Альба, но предпочтение почему-то отдается легионерам — а потом иностранцы первыми в сезоне получают расчет.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы ведь это уже проходили на примере «Локомотива», который чуть не утопил немецкий вектор с Гисдолем и Циннбауэром. А потом железнодорожники поверили в россиянина Михаила Галактионова, и он сразу поднял команду наверх. С тем же составом.

Или в ЦСКА помучились со швейцарцем Фабио Челестини, а теперь в двух очках от лидера с «экспериментальным» Дмитрием Игдисамовым.

Понятно, когда приглашают Хуана Карлоса Карседо, Марко Николича или Марцела Личку, выигрывавших ранее золото в разных лигах. Когда Желько Бувач зовет хорошо известного ему Сандро Шварца. Но безвестные люди — это изначально лотерея. Хотя под рукой проверенные свои, которые дадут понятные результаты. У нас же нет сомнений, что Владимир Федотов или Рашид Рахимов отработали бы в «Родине» и «Ростове» не хуже Диаса или Альбы? Понятно, что есть еще и финансовые условия, возможно, с этими специалистами не удалось бы договориться. Но если уж настроены на эксперименты, разве не логичнее ими заниматься с доморощенными кадрами?

Однако в некоторых российских клубах почему-то до сих пор живет установка: пусть хоть какой-нибудь иностранец — главное, чтобы не россиянин. Так не удивляйтесь потом, если такого легионера приходится увольнять уже через девять туров после начала сезона.