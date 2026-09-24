Представитель Дзюбы сделал заявление о будущем нападающего: «Не стал бросаться громкими фразами о том, что Артем закончил карьеру»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста и причинах, почему он не перешел в «Спартак» минувшим летом.

— Сегодня последний день, когда клубы могут заявлять свободных агентов. На данный момент у нас ни одного соглашения по Артему ни с одним из клубов. Поэтому, наверное, можно уже констатировать факт, что в это трансферное окно ни с какой из команд РПЛ Артем контракт не подпишет. Понятно, что изначально и Артем, и я, в принципе, озвучивали те критерии, которые были озвучены нами для потенциально заинтересованных команд. Это клубы, которые за что-либо борются. Артем не раз говорил, я повторял и можно еще раз сказать, что он готов был заранее обговорить свою роль в команде. Очевидно, что с точки зрения игрового времени эта роль была бы другой, нежели, допустим, в «Акроне». Но принципиально важно было бороться за какое-то высокое место в таблице.

Сейчас после его последнего выступления в одном из шоу все подтянули зачем-то за слова про Лигу чемпионов, но, естественно, это было вырвано из контекста. Очевидно, здесь посыл был один. Это борьба команды за какой-то трофей, высокие места. Я уверен, что, учитывая текущий уровень чемпионата и уровень игры, который мы видели в этих девяти стартовых турах, Артем бы точно лишним ни в одной из этих команд не был.

Потенциально, наверное, было три команды, которые могли бы подписать Артема, с которыми велись, в той или иной степени глубины, переговоры. Две команды озвучивать не буду. Одна команда, в принципе, известная, это «Спартак». И большинство людей в руководстве «Лукойла», главного спонсора «Спартака», не возражали против этого трансфера. Единственный человек в «Спартаке», который был против, это спортивный директор Франсис Кахигао. Понятно, что сейчас, возможно, будут какие-то опровержения и прочие псевдоинсайды на эту тему, но я знаю, о чем говорю. Переход Артема в «Спартак» не случился из-за вето спортивного блока.

Я уверен, говорил не раз, это было бы красивой историей и для Дзюбы, и для «Спартака» в том числе. Можно сколько угодно вспоминать вот эти старые истории. Ничего некрасивого в уходе Артема из «Спартака» не было. Он сам с радостью бы оттуда не уходил, но так сложились обстоятельства. И когда-нибудь он сам об этом расскажет открыто. Может быть, тогда часть вопросов отпадет. Я уверен, это была бы со всех точек зрения эффективная история и со спортивной точки зрения. Понятно, что взяли Даку, но ушел Гарсия. Осталось два форварда, с двумя форвардами заходить в остаток чемпионата, мне кажется, довольно опасно. Есть ужесточившийся лимит. Но свою роль Артем исполнил бы максимально эффективно и помог бы в борьбе за чемпионство. «Спартак» для него клуб не чужой. Повторюсь, у спортивного блока клуба есть свое видение, нужно его уважать. Но мне кажется, что этот трансфер не состоялся не по спортивным причинам. Причем я, честно говоря, так и не получил каких-то аргументов от господина Кахигао, с чем связан отказ. Но вот так вот они решили, а руководство компании и клуба, естественно, наперекор идти своему спортивному блоку не захотело.

Вообще, безотносительно Дзюбы, мне кажется, проблема наших больших руководителей и тренеров, что они почему-то боятся сильных личностей. Вот эти пресловутые какие-то мифические фразы о том, что Артем может разрушить атмосферу раздевалки. Кто? Где? Когда он разрушал эту атмосферу? Повторюсь, если заранее обговорить с Дзюбой его роль в команде и в той же самой раздевалке и вообще в коллективе, в текущем состоянии 38-летнего Дзюбы, хотя, повторюсь, даже в свои 38 лет, при определенной игровой роли и том игровом времени, которое он бы получал, он был бы один из лучших в чемпионате. В этом вообще сомнений нет. Повторюсь, учитывая тот уровень футбола, который мы увидели в первых девяти турах. Все остальное это какие-то мифические риски. Были предложения с моей стороны, как их купировать можно определенными пунктами в контракте, но, к сожалению, это не стало аргументом для руководителей тех клубов, которые потенциально могли Артема могли взять.

Со «Спартаком» не получилось. С двумя другими клубами также не срослось. Значит, так суждено, значит, так сложилось. Надо жить дальше.

Важно отметить, что разные эксперты говорили, что Артему надо было умерить финансовые аппетиты, тогда бы он договорился. Денежный вопрос точно не был главным и не стал бы камнем преткновения.

Я бы, честно говоря, не стал сейчас бросаться громкими фразами о том, что Артем точно закончил карьеру. Если вы спросите его, наверное, он скажет, что закончил и сейчас в любом случае будет заниматься какими-то другими проектами. Может быть, связанными с футболом или медийной сферой. Но я для себя лично эту историю закрывать бы пока не стал. Понятно, что зимой, когда откроется следующее трансферное окно, на тот момент Артем будет полгода без футбола. Но, учитывая текущий уровень лиги, усиливающийся лимит и так далее, в общем, если брать во внимание все ситуации, мне кажется, Дзюба даже без годичной игровой практике, не говоря уже о шестимесячной, все равно будет не лишним в больших командах. Другой вопрос, что критерии зимой тоже не изменятся, поэтому в команду, ни на что не претендующую, Артем точно не пойдет. Может быть, и вообще ни в какую команду не пойдет. Повторюсь, это мои какие-то личные фантазии, мечты, чтобы он закончил карьеру красиво, с какой-то красивой историей, в идеале с трофеем. Случится это или нет, посмотрим. Очень много было проделано работы за четыре месяца с моей стороны лично, но... Значит, так суждено.

Поэтому с моей стороны точно попытки зимой будут. Увенчаются они успехом или нет, не знаю. Ситуация в футболе меняется с каждым днем, с каждым часом, я бы сказал. Поэтому, конечно, были какие-то надежды, что все же кто-то из этих команд решится на такой смелый, но, повторюсь, мне кажется, интересный шаг сейчас.

Жизнь на этом точно не заканчивается. Артем точно является для нашего футбола знаковой, легендарной личностью, самым узнаваемым футболистом, самым медийным футболистом, самым результативным футболистом, в общем, обладателем очень многих качеств. Поэтому уверен, что даже если вдруг так случится, что больше он ни одного матча в РПЛ не проведет в качестве игрока, то каким-то образом применение в нашем футболе найдет. Но это покажет время. Повторюсь, я бы лично сейчас каких-то громких заявлений не делал бы, если бы спросили меня, — заключил Гольдман.