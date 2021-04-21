В «Локомотив» заходит Абрамович? Зачем ему это нужно?

Его человек уже в клубе, он привез Рангника и пишет стратегию развития.

Свита Рангника

На дерби «Локомотив» — «Спартак» приезжал Ральф Рангник. Заместитель генерального директора РЖД, председатель совета директоров железнодорожников Александр Плутник с улыбкой и очень учтиво сопровождал немецкого менеджера на стадион. Рангник приехал в окружении свиты. Нам сразу стало интересно, кто именно его сопровождал.

Это Евгений Меркель — председатель наблюдательного совета голландского «Витесса», владельцем которого является давний деловой партнер Романа Абрамовича Валерий Ойф (сотрудничают с 80-х). Также Евгений — партнер-основатель консалтинговой фирмы ExcelionPartnersInternational, он входит в совет директоров Российско-Британской Торговой Палаты. У него есть российское и немецкое гражданство.

Когда и зачем в клубе появился Меркель?

Плутник, провожая Меркеля, крепко обнялся с ним. Было очевидно, что они знакомы не первый день. Выяснили, что Евгений появился в «Локомотиве» еще в начале 2021 года, почти сразу после того, как Александр Плутник и Владимир Леонченко зашли в клуб. Коллективу Меркеля представили как сотрудника ExcelionPartnersInternational и объяснили, что он является внешним консультантом, цель которого провести исследование для последующей оптимизации внутриклубных бизнес-процессов и создания стратегии развития «Локомотива» на ближайшие годы.

С начала января Меркель вместе с еще одним сотрудником ExcelionPartners проводили «глубинные интервью» со всем топ-менеджментом клуба. Евгений отлично осведомлен о внутренних процессах железнодорожников. Нам рассказали, что Меркель общался и с бывшим спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом.

Подтверждением информации о написании новой стратегии клуба, можно считать выступление Плутника в начале марта. На брифинге он заявил, что «Локомотив» занимается разработкой стратегии развития, уточнив, что она должна быть готова к лету.

По информации «СЭ», за эти услуги клуб заплатит порядка 100 миллионов рублей. Правда, деньги пойдут не напрямую в ExcelionPartners. Еще в марте предоплата за стратегию была отправлена в BostonConsultingGroup (BCG) — компанию из «большой тройки» управленческого консалтинга.

В конце 2018 года на российскую «дочку» американской BCG подала в суд авиакомпания «Победа», так как предоставленная консалтерами на полгода позже срока бизнес-стратегия «не несла никакой ценности» для российского лоукостера. Цена стратегии для авиаперевозчика составила 58 миллионов рублей, а подрядчик был определен через тендерную процедуру. «Локомотив», несмотря на 223-ФЗ, не проводил тендер.

Можно лишь предположить, что «провести» услуги по работе над стратегией через статусную BCG выглядит менее подозрительно, чем заплатить напрямую ExcelionPartners (официальный сайт этой фирмы даже не загружается — www.excelion.com). Несколько наших источников подтверждают, что фактически работу проводит именно Меркель и его фирма.

С учетом этой информации становятся понятны реальная цель визита в Москву Ральфа Рангника и последовавшие комментарии в немецкой прессе о том, что специалист привлечен к созданию концепции развития клуба. В этом случае в кабинетах РЖД и болельщикам можно сказать, что в разработке стратегии принимал участие один из ведущих европейских специалистов. Насколько глубоко Рангник будет погружен в процесс, неизвестно, но вполне вероятно, что это имиджевая история, чтобы оправдать серьезные траты. По информации «СЭ», «Локомотив» снял для визита Рангника и его супруги самолет.

При чем здесь Абрамович?

Вернемся к фигуре Меркеля, который точно поучаствовал в приглашении Рангника в Москву. Связь Евгения, который прямо сейчас является председателем наблюдательного совета «Витесса», с «Челси» и Абрамовичем очевидна. C 2010 года лондонцы регулярно отправляли своих игроков в аренду в «Витесс», все в европейском футболе понимают, что голландцы стали неформальным фарм-клубом синих. На старте взаимоотношений двух клубов ключевую роль отводили Марине Грановской (работает на Абрамовича с момента окончания МГУ в 1997 году), а Евгения Меркеля называют ее давним другом. Выглядит необычно, что босс одного европейского клуба проводит аудит бизнес-процессов и пишет стратегию для другого.

Как же Меркель мог оказаться в «Локомотиве»? Есть несколько маршрутов. Практически нет сомнений в том, что его привел Плутник. А одно из мест их возможного пересечения находится в Российско-британской Торговой палате. Членом консультативного совета палаты является Аркадий Дворкович, с которым Плутник любит поиграть в футбол.

Есть еще одна связь, которая может быть даже более очевидной. Любой поисковик на запрос «Абрамович РЖД», выдаст подборку статей о создании в ноябре 2020 года компании «РЖД Бизнес Актив» — крупного оператора в сфере контейнерных перевозок. Ее главой является Вячеслав Сараев — экс-руководитель другого крупного игрока этого рынка — компании «Трансконтейнер». При этом в профильной прессе Сараева идентифицируют как человека Романа Абрамовича, у которого тот долгое время работал в Evraz.

Группа Evraz, принадлежащая Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, пыталась зайти в сверхприбыльный контейнерный бизнес еще в момент продажи «Трансконтейнера» в конце 2019 года. Однако в итоге «Трансконтейнер» отошел группе «Дело» Сергея Шишкарева за 60,3 миллиарда рублей.

Но уже через год на основе стопроцентной «дочки» РЖД — компании «РЖД Логистика» — создается новый контейнерный оператор, тот самый «РЖД Бизнес Актив».

При чем здесь Плутник? Александр Альбертович является заместителем генерального директора РЖД по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом. То есть в истории создания «РЖД Бизнес Актив» роль Плутника являлась определяющей. Без лоббирования с его стороны создание прямого конкурента только что приватизированному «Трансконтейнеру» было бы невозможно.

По информации «СЭ», Плутник обещал главе РЖД Олегу Белозерову, что приведет в клуб 1,5-2 миллиарда рублей дополнительных инвестиций, тем самым сняв с монополии часть расходов на непрофильный актив. Пока этих денег нет, а от источников из РЖД поступила информация, что клуб уже обращался с просьбой к Белозерову выделить дополнительно 3,5 миллиарда рублей, помимо тех 5,5, которые выделяются монополией ежегодно. На что был получен категорический отказ.

По нашим данным, в это летнее трансферное окно клуб покинут порядка 7-9 футболистов, и им нужна замена, но, по всей видимости, денег у железнодорожников на качественное обновление команды не будет. Участие в Лиге чемпионов может стать единственным спасением для руководства «Локомотива». Если же этого не случится, то вполне вероятна массовая распродажа лидеров.

Или же клубу помогут деньги Абрамовича?