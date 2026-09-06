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Галактионов о победе «Локомотива» над «Балтикой»: «Важнейшие три очка. Честь и хвала ребятам за то, что проявили себя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

Железнодорожники впервые выиграли в сезоне-2026/27.

«Я уже сказал перед матчем, что мы понимаем стилистику игры соперника. Неоднократно играли с «Балтикой». Понимаем, какую стилистику ставит тренерский штаб Андрея Викторовича, и она приносит результат. Качественная команда. Но нам со своей стороны сегодня было необходимо побежать. Важнейшие три очка. Честь и хвала ребятам за то, что проявили себя, за то, что была игровая дисциплина.

Понятно, что о качестве сейчас приходится говорить в меньшей степени, потому что было очень много нервозности. Достаточно большое количество ошибок, но об этом сейчас в меньшей степени. Надо поблагодарить команду за самоотверженность и игровую дисциплину. За то, что были вместе до конца, верили в успех и победили. Всегда тяжело играть на выезде в Калиниграде.

Качественные действия сегодня шли от Мостового. Он вышел на непривычной позиции. Как только сместился на фланг, началось больше индивидуальных действий, остроты, хороших моментов. Но его квалификация понятна, уровень понятен. Вопрос только в игровом тонусе, но в нашей ситуации чем больше качественных игроков у нас есть, тем лучше», — сказал на пресс-конференции Галактионов.

«Локомотив» с 6 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Зенитом».

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Михаил Галактионов
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Спартак

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 3
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 3
И К Ж
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