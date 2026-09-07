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Валерий Газзаев оценил игру Спартака в дерби с Динамо в 7 туре РПЛ 6 сентября 2026

Газзаев: «Почему Карседо оставил Даку в запасе? В дерби надо играть на победу!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что главный тренер «Спартака» Хуан Карседо перемудрил со стартовым составом на дерби с «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— Что не получилось у «Спартака»?

— Были, конечно, и индивидуальные ошибки. Имею в виду прежде всего гол Гладышева. Зачем же Умяров полез в обводку вблизи своей штрафной? Неужели так поверил в себя? За это обычно в футболе наказывают. Но у меня возникают вопросы и к тренерскому штабу красно-белых.

— Какие?

— По стартовому составу. Конечно, отсутствие Барко — серьезная потеря. Но как можно было оставить в запасе Даку? Почему Карседо не сыграл с первых минут в два нападающих, не выпустил Дакку вместе с Угальде? А зачем же вы тогда приобретали этого форварда у «Рубина»? Чтобы держать на лавке в таком статусном матче? По-моему, тренер ошибся. Не скрою, сильно удивился, не увидев албанца на поле с первых минут. Если нет Барко, играй в два форварда! Тем более в квалификации Даку никто не сомневается. В РПЛ он всем все доказал.

Все это наводит на мысль, что Карседо вышел играть на ничью. В дерби же надо играть только на победу! Странно... Вы же видели, что из этого всего получилось. Впереди красно-белые были несостоятельны. Не хватило ярко выраженного атакующего футболиста. А Даку вышел на замену только за 15 минут до финального свистка. «Спартак» сделал ставку на контратаки, но «Динамо» почти все перекрыло. У Расулова не было работы. Вспомните эпизод, когда он уже начал обводить нападающего соперников в своей штрафной. О чем это говорит? Все динамовцы были уверены в себе, понимали, что этот матч они уже не отдадут.

Валерий Газзаев прокомментировал поражение &laquo;Спартак&raquo; от &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.«Карседо ошибся. Почему он выпустил Даку на 75-й минуте? Играл на ничью?» Газзаев о победе «Динамо»

«Спартак» с 13 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ. Красно-белые уступают по дополнительным показателям «Динамо», идущему 3-м.

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Мирлинд Даку
Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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