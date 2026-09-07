Газзаев: «Почему Карседо оставил Даку в запасе? В дерби надо играть на победу!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что главный тренер «Спартака» Хуан Карседо перемудрил со стартовым составом на дерби с «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— Что не получилось у «Спартака»?

— Были, конечно, и индивидуальные ошибки. Имею в виду прежде всего гол Гладышева. Зачем же Умяров полез в обводку вблизи своей штрафной? Неужели так поверил в себя? За это обычно в футболе наказывают. Но у меня возникают вопросы и к тренерскому штабу красно-белых.

— Какие?

— По стартовому составу. Конечно, отсутствие Барко — серьезная потеря. Но как можно было оставить в запасе Даку? Почему Карседо не сыграл с первых минут в два нападающих, не выпустил Дакку вместе с Угальде? А зачем же вы тогда приобретали этого форварда у «Рубина»? Чтобы держать на лавке в таком статусном матче? По-моему, тренер ошибся. Не скрою, сильно удивился, не увидев албанца на поле с первых минут. Если нет Барко, играй в два форварда! Тем более в квалификации Даку никто не сомневается. В РПЛ он всем все доказал.

Все это наводит на мысль, что Карседо вышел играть на ничью. В дерби же надо играть только на победу! Странно... Вы же видели, что из этого всего получилось. Впереди красно-белые были несостоятельны. Не хватило ярко выраженного атакующего футболиста. А Даку вышел на замену только за 15 минут до финального свистка. «Спартак» сделал ставку на контратаки, но «Динамо» почти все перекрыло. У Расулова не было работы. Вспомните эпизод, когда он уже начал обводить нападающего соперников в своей штрафной. О чем это говорит? Все динамовцы были уверены в себе, понимали, что этот матч они уже не отдадут.

«Спартак» с 13 очками занимает 4-е место в таблице РПЛ. Красно-белые уступают по дополнительным показателям «Динамо», идущему 3-м.