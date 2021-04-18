«Вилков ждал, когда Гигович ответит на фол Жемалетдинова. И это не просто судейская ошибка». Мнение Хусаинова
— Как вам судейство Вилкова? — первый вопрос Хусаинову.
— Считаю, в ситуации с пенальти на Крыховяке он разобрался верно.
— Разве?
— Да. Сейчас все обсуждают, где у поляка были ноги, где произошел контакт. Но не замечают, что защитник «Ростова» еще и руками его подтолкнул. На этом нужно сфокусироваться! Акцентированный толчок руками. В итоге Крыховяка снесли.
— Пенальти?
— По правилам игры — да.
— Давайте разберем второе предупреждение Гиговича.
— А вот здесь возникают вопросы — первым ведь фолил Жемалетдинов. А Вилков находился в выгодной позиции, но не стал свистеть. В итоге спровоцировал ростовчанина, чтобы тот отмахнулся. Получается, ждал, чтобы показать ему вторую желтую карточку. Понимаете, такие ошибки не делают чести арбитру, который уже больше 100 матчей отсудил в премьер-лиге...
— Что вы имеете в виду?
— После таких решений и создается мнение: судить-то умеет, но превышает свои служебные полномочия.
— Поэтому и возникает версия, что судьи благоволят «Локомотиву» из-за фигуры господина Сухины?
— (Смеется.) Ну Сухина же на поле не выходит. Задавайте вопросы тем, кто обслуживает матчи... Но раз такое происходит, значит, судейский комитет все устраивает?
— Похоже, что нет. Сегодня появилась информация, что Вилкова вообще могут отстранить от работы в РПЛ.
— Задача-то выполнена. Что теперь обсуждать?
— Вы думаете, был заказ?
— Ну вы же сами все можете проанализировать. За спиной Вилкова, повторю, более 100 матчей. Не верится, что Михаил просто так ошибся из-за уровня своей квалификации в эпизоде с Гиговичем. Очевидно же, что Жемалетдинов первым фолил. И Вилков знал, что Гигович уже «висел» на карточке. Получается, ждал, что ростовчанин поведется на эту провокацию и отмахнется.
— Разве по одному моменту можно судить о предвзятости арбитра?
— А много эпизодов и не нужно. Если бы много раз накосячил, тогда вообще возник бы вопрос: а как Вилков попал в премьер-лигу? Нет, нет. Все можно решить одним свистком. И все закончится... Здесь дело не в уровне квалификации Михаила. Он не имел права допускать такие простейшие ошибки. Значит, дело в другом. Рефери сам дает повод его сейчас обсуждать в таком ключе.
— Отстранение от работы в РПЛ — не слишком ли строгое наказание?
— Так у него же не первый подобный случай...
— И что делать? Подтягивать молодых арбитров?
— А как их подтянешь?
— В смысле?
— Молодых, перспективных судей отсеивают и не пропускают еще на ранней стадии. Все строится по принципу «свой-чужой». Вот в чем главная проблема нашего судейства! Даже на любительском уровне такое просматривается. А уж что говорить про профессиональный...
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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