«Вилков ждал, когда Гигович ответит на фол Жемалетдинова. И это не просто судейская ошибка». Мнение Хусаинова

Известный в прошлом арбитр ФИФА Сергей Хусаинов — о спорных решениях рефери Михаила Вилкова во встрече «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

— Как вам судейство Вилкова? — первый вопрос Хусаинову.

— Считаю, в ситуации с пенальти на Крыховяке он разобрался верно.

— Разве?

— Да. Сейчас все обсуждают, где у поляка были ноги, где произошел контакт. Но не замечают, что защитник «Ростова» еще и руками его подтолкнул. На этом нужно сфокусироваться! Акцентированный толчок руками. В итоге Крыховяка снесли.

— Пенальти?

— По правилам игры — да.

— Давайте разберем второе предупреждение Гиговича.

— А вот здесь возникают вопросы — первым ведь фолил Жемалетдинов. А Вилков находился в выгодной позиции, но не стал свистеть. В итоге спровоцировал ростовчанина, чтобы тот отмахнулся. Получается, ждал, чтобы показать ему вторую желтую карточку. Понимаете, такие ошибки не делают чести арбитру, который уже больше 100 матчей отсудил в премьер-лиге...

— Что вы имеете в виду?

— После таких решений и создается мнение: судить-то умеет, но превышает свои служебные полномочия.

— Поэтому и возникает версия, что судьи благоволят «Локомотиву» из-за фигуры господина Сухины?

— (Смеется.) Ну Сухина же на поле не выходит. Задавайте вопросы тем, кто обслуживает матчи... Но раз такое происходит, значит, судейский комитет все устраивает?

— Похоже, что нет. Сегодня появилась информация, что Вилкова вообще могут отстранить от работы в РПЛ.

— Задача-то выполнена. Что теперь обсуждать?

— Вы думаете, был заказ?

— Ну вы же сами все можете проанализировать. За спиной Вилкова, повторю, более 100 матчей. Не верится, что Михаил просто так ошибся из-за уровня своей квалификации в эпизоде с Гиговичем. Очевидно же, что Жемалетдинов первым фолил. И Вилков знал, что Гигович уже «висел» на карточке. Получается, ждал, что ростовчанин поведется на эту провокацию и отмахнется.

— Разве по одному моменту можно судить о предвзятости арбитра?

— А много эпизодов и не нужно. Если бы много раз накосячил, тогда вообще возник бы вопрос: а как Вилков попал в премьер-лигу? Нет, нет. Все можно решить одним свистком. И все закончится... Здесь дело не в уровне квалификации Михаила. Он не имел права допускать такие простейшие ошибки. Значит, дело в другом. Рефери сам дает повод его сейчас обсуждать в таком ключе.

— Отстранение от работы в РПЛ — не слишком ли строгое наказание?

— Так у него же не первый подобный случай...

— И что делать? Подтягивать молодых арбитров?

— А как их подтянешь?

— В смысле?

— Молодых, перспективных судей отсеивают и не пропускают еще на ранней стадии. Все строится по принципу «свой-чужой». Вот в чем главная проблема нашего судейства! Даже на любительском уровне такое просматривается. А уж что говорить про профессиональный...