«Локо» станет вторым. «Спартак» поплатится за подковерные игры!» Острое интервью экс-президента железнодорожников

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о победе команды Марко Николича над «Ростовом» (4:1).

«Спартак» еще потеряет очки из-за своих жалоб »

— Кто остановит такой «Локомотив»? — первый вопрос.

— Думаю, команда набрала сейчас такой ход, что даже подковерные игры никому не помогут. Вы понимаете, о ком я... «Локо» свои очки возьмет. Это сто процентов! А вот в «Спартаке» я не уверен. Думаю, красно-белые еще оступятся.

— Почему же?

— Футбольный бог все видит. Начались все эти кабинетные войны, жалобы, протесты... О чем это говорит?

— О чем?

— О слабости клуба. Вот увидите, «Спартак» еще потеряет очки. Футбол таких вещей не прощает! Ну что это началось с их стороны? «Локомотив» победил в дерби по делу, просто был сильнее. Ну признайте это и играйте дальше. Зачем пенять на рефери или рассказывать, что кто-то заходил в судейскую?

— Это нарушение регламента.

— Да... Так часто бывает. В любом случае это не делает чести «Спартаку». Проиграли — признайте. И не пишите всякие кляузы.

— Давайте по сегодняшней игре. За первый тайм хозяева должны поблагодарить Песьякова?

— Даже если бы Песьяков не ошибся, «Локо» все равно бы забил. Я даже в этом не сомневаюсь. Вы просто посмотрите, как уверенно и с каким запасом прочности играют железнодорожники. Был уверен, что после 2:1 хозяева доведут дело до победы. Тем более гости остались еще и вдесятером.

— Поняли, за что удалили Гиговича?

— Вроде бы была обычная борьба. Но вот судья так увидел эпизод. Мне сложно оценивать. Сейчас просто пойдут опять разговоры, что «Локомотиву» помогли... Не понимаю я этого! Нормально отработал рефери.

— А что скажете про пенальти на Крыховяке? Неоднозначный эпизод?

— Ну там же работал ВАР, не позвал же он арбитра посмотреть эпизод. Значит, люди были уверены, что это фол.

— А вы как увидели этот эпизод?

— Когда Крыховяк замахивался, защитник сделал движение в его сторону. Да, поляк умышленно шел на фол, но соперник сделал движение ногой вправо... Так что я склоняюсь к пенальти.

«Почему «Локо» может расстаться с Николичем? А почему убрали Семина?»

— Девять побед подряд — фантастика?

— Это хорошая работа клубного руководства и тренерского штаба. Все сложилось воедино. Ведь при Кикнадзе был такой напряг... Столько проблем! А после него все сразу схлынуло. Создалась отличная обстановка для работы. Раз — и «Локо» заиграл! Потенциал-то у команды все равно был большой. Николичу удалось раскрыть игроков. Ему надо отдать должное.

Признаю, что раньше я к нему скептически относился. Но сейчас своей работой он доказывает свой класс. Ведь на протяжении долгого времени Николич гнет свою линию, производит ротацию, вводит молодежь. Все работает — есть результат. Это делает ему честь.

— Как относитесь к новостям, что Николич может покинуть «Локо»?

— В любом случае Николич своей работой показал, чего он стоит. И если даже клуб с ним расстанется, он без предложений не останется. Точно будет востребован. И в РПЛ, и в Европе.

— Но почему клуб может с ним расстаться?

— А почему расстались с Семиным? Команда шла на втором месте. Все непредсказуемо... Может быть, какому-то начальнику понадобится другой тренер. Всякое в футболе бывает.

— Как вам нынешний Смолов?

— Он старается. Сегодня у него не все получилось. Но в целом, конечно, преобразился. Глаза горят! Посмотрим, насколько его хватит.

— Допускаете, что «Спартак» может оступиться в матче со «Уфой»?

— Посмотрим. Но до конца сезона команда Тедеско очки потеряет. Справедливость восторжествует. «Локомотив» станет вторым!