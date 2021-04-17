«Локо» станет вторым. «Спартак» поплатится за подковерные игры!» Острое интервью экс-президента железнодорожников
«Спартак» еще потеряет очки из-за своих жалоб»
— Кто остановит такой «Локомотив»? — первый вопрос.
— Думаю, команда набрала сейчас такой ход, что даже подковерные игры никому не помогут. Вы понимаете, о ком я... «Локо» свои очки возьмет. Это сто процентов! А вот в «Спартаке» я не уверен. Думаю, красно-белые еще оступятся.
— Почему же?
— Футбольный бог все видит. Начались все эти кабинетные войны, жалобы, протесты... О чем это говорит?
— О чем?
— О слабости клуба. Вот увидите, «Спартак» еще потеряет очки. Футбол таких вещей не прощает! Ну что это началось с их стороны? «Локомотив» победил в дерби по делу, просто был сильнее. Ну признайте это и играйте дальше. Зачем пенять на рефери или рассказывать, что кто-то заходил в судейскую?
— Это нарушение регламента.
— Да... Так часто бывает. В любом случае это не делает чести «Спартаку». Проиграли — признайте. И не пишите всякие кляузы.
— Давайте по сегодняшней игре. За первый тайм хозяева должны поблагодарить Песьякова?
— Даже если бы Песьяков не ошибся, «Локо» все равно бы забил. Я даже в этом не сомневаюсь. Вы просто посмотрите, как уверенно и с каким запасом прочности играют железнодорожники. Был уверен, что после 2:1 хозяева доведут дело до победы. Тем более гости остались еще и вдесятером.
— Поняли, за что удалили Гиговича?
— Вроде бы была обычная борьба. Но вот судья так увидел эпизод. Мне сложно оценивать. Сейчас просто пойдут опять разговоры, что «Локомотиву» помогли... Не понимаю я этого! Нормально отработал рефери.
— А что скажете про пенальти на Крыховяке? Неоднозначный эпизод?
— Ну там же работал ВАР, не позвал же он арбитра посмотреть эпизод. Значит, люди были уверены, что это фол.
— А вы как увидели этот эпизод?
— Когда Крыховяк замахивался, защитник сделал движение в его сторону. Да, поляк умышленно шел на фол, но соперник сделал движение ногой вправо... Так что я склоняюсь к пенальти.
«Почему «Локо» может расстаться с Николичем? А почему убрали Семина?»
— Девять побед подряд — фантастика?
— Это хорошая работа клубного руководства и тренерского штаба. Все сложилось воедино. Ведь при Кикнадзе был такой напряг... Столько проблем! А после него все сразу схлынуло. Создалась отличная обстановка для работы. Раз — и «Локо» заиграл! Потенциал-то у команды все равно был большой. Николичу удалось раскрыть игроков. Ему надо отдать должное.
Признаю, что раньше я к нему скептически относился. Но сейчас своей работой он доказывает свой класс. Ведь на протяжении долгого времени Николич гнет свою линию, производит ротацию, вводит молодежь. Все работает — есть результат. Это делает ему честь.
— Как относитесь к новостям, что Николич может покинуть «Локо»?
— В любом случае Николич своей работой показал, чего он стоит. И если даже клуб с ним расстанется, он без предложений не останется. Точно будет востребован. И в РПЛ, и в Европе.
— Но почему клуб может с ним расстаться?
— А почему расстались с Семиным? Команда шла на втором месте. Все непредсказуемо... Может быть, какому-то начальнику понадобится другой тренер. Всякое в футболе бывает.
— Как вам нынешний Смолов?
— Он старается. Сегодня у него не все получилось. Но в целом, конечно, преобразился. Глаза горят! Посмотрим, насколько его хватит.
— Допускаете, что «Спартак» может оступиться в матче со «Уфой»?
— Посмотрим. Но до конца сезона команда Тедеско очки потеряет. Справедливость восторжествует. «Локомотив» станет вторым!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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