ESPN: «Атлетико Минейро» отказал в запросе ЦСКА по нападающему Куэльо

«Атлетико Минейро» ответил отказом на предложение ЦСКА о трансфере нападающего Томаса Куэльо, сообщает ESPN.

По данным источника, структура предложения от ЦСКА по 26-летнему аргентинцу предполагала выплату фиксированной суммы плюс дополнительные начисления — они зависели бы от выполнения футболистом ряда условий.

Однако руководство «Атлетико Минейро» не устроило ни финансовое наполнение, ни сам формат сделки. Сейчас клуб не планирует расставаться с Куэльо и будет ждать, решит ли ЦСКА выйти с новым предложением.

Общая сумма трансфера, как предполагалось, составляла 15 миллионов евро.

Куэльо играет за «Атлетико Минейро» с 2025 года — его действующее соглашение с бразильским клубом истекает 31 декабря 2028 года. В сезоне-2026 нападающий в 41 матче забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Также футболист играл за «Атлетико Паранаэнсе», «Брагантино» и «Атлетико Тукуман».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.