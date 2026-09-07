«Рубин» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ

«Рубин» и «Ахмат» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в понедельник, 7 сентября. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

07 сентября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Доступ к трансляции организуется посредством платной подписки.

Перед 7-м туром «Рубин» набрал 9 очков. В предыдущем матче чемпионата казанцы сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). «Ахмат» имеет 6 очков, в прошлом туре грозненцы уступили московскому «Динамо» (0:3).

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