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Рубин — Ахмат: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 7 сентября 2026

«Рубин» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Угочукву Иву.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рубин» и «Ахмат» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в понедельник, 7 сентября. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
07 сентября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Доступ к трансляции организуется посредством платной подписки.

Перед 7-м туром «Рубин» набрал 9 очков. В предыдущем матче чемпионата казанцы сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). «Ахмат» имеет 6 очков, в прошлом туре грозненцы уступили московскому «Динамо» (0:3).

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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