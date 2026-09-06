Батраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опубликовал пост после победы железнодорожников над «Балтикой» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

В августе Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Рад!» — написал Батраков и выложил фотографию телевизора с трансляцией матча.

Победа стала для «Локомотива» первой во всех турнирах в этом сезоне. С 6 очками команда поднялась на 13-е место в РПЛ.