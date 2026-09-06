Форвард «Локомотива» Комличенко вышел на поле впервые с начала мая

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко вышел на замену в матче с «Балтикой» в 7-м туре РПЛ.

На 74-й минуте 31-летний форвард заменил Зелимхана Бакаева. Он появился на поле впервые с начала мая. Комличенко получил повреждение наружной боковой связки колена в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ прошедшего сезона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.