В «Балтике» подтвердили интерес к форварду «Ростова» Голенкову
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил об интересе клуба к нападающему «Ростова» Егору Голенкову.
«Не могу комментировать то, что не произошло. Но нам интересен этот футболист, и нет дыма без огня», — цитирует Измайлова matchtv.ru.
Контракт 27-летнего Голенкова с «Ростовом» действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.
В сезоне-2026/27 на счету нападающего 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Всего за «Ростов» Голенков провел 165 матчей, забил 31 гол и сделал 19 результативных передач.
Источник: matchtv.ru
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