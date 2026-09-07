Мостовой — о дебюте за «Локомотив»: «Лучше будто бы и не может быть»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой прокомментировал дебют за московскую команду в матче 7-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0). Хавбек забил единственный гол.

«Я невероятно рад, дебюта лучше будто бы и не может быть. С победой», — написал Мостовой.

28-летний футболист провел первый матч за «Локомотив» после перехода на правах аренды из «Зенита». Мостовой выступал за петербургский клуб с 2019 года. В составе «Зенита» он провел 209 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал 23 результативные передачи. За сборную России полузащитник сыграл 20 встреч, отметившись 3 голами.