В сеть слили информацию о зарплатах в «Спартаке».

Зарплаты в футболе — секрет Полишинеля. Мы давно имеем примерное представление, кто и сколько получает. Но все равно слитая в Telegram-канале BlackMirror информация возбудила общественность. Во-первых, речь о «Спартаке», а к этому клубу особое внимание. А, во-вторых, перечислен вообще весь фонд оплаты труда — от тренеров и футболистов до видеооператора. Остановимся на самых любопытных моментах.

Зарплаты футболистов красно-белых и тренера Доменико Тедеско. Фото «СЭ»

Зарплата главного тренера Доменико Тедеско — 3,5 миллиона евро в год. Это больше, чем суммы, которые назывались в СМИ в отношении Олега Кононова (1,4 миллиона) или Массимо Карреры (3 миллиона). Впрочем, немецкий специалист в момент приглашения из Москвы официальным безработным не числился — получал солидную зарплату в «Шальке», от которой должен был отказаться. Возможно, в соглашение с Тедеско заложена и компенсация. При этом Роман Пилипчук имел в «Спартаке-2» оклад 500 тысяч рублей в месяц.

99-й день рождения нашего клуба оказался омрачен домашним поражением.



Но были в этот вечер и позитивные моменты. Красивый символический первый пас и предложение руки и сердца перед матчем.



Ключевые события игры и всё, что окружало матч, — в нашем традиционном видео ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 19, 2021

Из административного штаба интереснее всего тот факт, что начальник команды Василий Козловцев, ставший известным после посещения судейской после недавнего матча с «Локомотивом», получает гораздо меньше своего заместителя Михаила Ходырева — 174 тысячи рублей против 287 тысяч. Хотя тут разгадка на поверхности — авторитет зама в футбольном мире выше.

Среди футболистов тоже можно заметить перекосы. Скажем, игрок стартового состава Маслов перебивается «с хлеба на воду», зарабатывая в год 4,5 миллиона рублей, а Кутепов, чаще остающийся в запасе, в 40 раз больше — 184 миллиона рублей или 2,3 миллиона евро! Илья имеет больше и чем Джикия, и чем Жиго. Но этому тоже объяснение простое: соглашение с Кутеповым заключено в сентябре 2018 года — сразу после ЧМ, на котором молодой защитник стал героем, выступая в сборной России в паре с Игнашевичем.

Здесь же и разгадка высокого оклада Зобнина — 3,5 миллиона евро в год. После чемпионата мира у Романа оставался год контракта, было желание уехать в Европу, поступали предложения, так что «Спартак» удержал лидера клуба и одного из основных футболистов национальной команды за счет серьезного повышения зарплаты.

И Гулиев (1,4 миллиона евро в год) с Ташаевым (1,5 миллиона) только сейчас крепко в «Спартаке-2», а когда заключали соглашения, находились на совсем других позициях. Ташаева, к примеру, с большим трудом уводили из «Динамо», где полузащитник имел шикарную статистику.

Интересно, что Соболев (1,1 миллиона евро в год) прошлой зимой пришел на зарплату меньше, чем у Гулиева, хотя их статус был сопоставим. Возможно, это свидетельство того, что заработки в РПЛ медленно, но верно пошли на снижение.

Впрочем, разрыв не столь велик чтобы делать серьезные выводы. В целом же заглядывание в чужой карман — забава популярная, однако нельзя сказать, что мы узнали из вскрытой переписки много нового и удивительного.