Обозреватель «СЭ» — о главных событиях субботы в РПЛ.

С ничьей «Зенита» в Краснодаре находившаяся на смертном одре чемпионская интрига слегка ожила, но это вполне могло и даже должно было произойти в большей степени. «Краснодар» отдал победу своими руками. Ошибка на выходе Матвея Сафонова, а затем возмутительный, с моей точки зрения, «привоз» Магомеда-Шапи Сулейманова, за какие иногда в раздевалках бывает очень больно, на ровном месте превратили 2:0 в 2:2. Для «Зенита» эта ничья — даже одухотворяющая, показавшая, что у команды есть воля, а рапортовать о возрождении «Краснодара» еще преждевременно, несмотря на отличные полтора тайма.

Виктору Гончаренко за первую домашнюю игру на заполненной на 50 процентов и яростно гнавшей команду вперед «Арене Краснодар» есть за что себя и похвалить, и покритиковать. Для трибун, уже отвыкших от того, что «быки» могут быть командой, этот фактор стал определяющим в их отношении к новому тренеру: когда он им похлопал после игры, зрители взорвались ликующим ревом. С эмоциональной точки зрения Гончаренко принят. Хотя наверняка болельщики с пылу с жару еще не успели разложить игру на составляющие — и оценить по достоинству, например, решение поставить Ионова на позицию центрфорварда вместо дисквалифицированного Берга. Дубль Алексея (а второй гол был просто восхитителен) стал прямым результатом действий Гончаренко, у которого Ионов играл в ЦСКА в нападении — правда, при схеме с двумя форвардами. Открываться за спинами центральных защитников штатному вингеру удавалось на славу.

А самокритика Виктора Михайловича должна касаться сделанных им замен. Если Газинский получил травму, то и выход Чернова вместо Петрова (который, правда, проводил первый матч после серьезной травмы и вряд ли был готов на 90 минут) и особенно появление Шапи вместо Кабелла ослабили игру «быков». Гончаренко на пресс-конференции ушел от критики Шапи, которая наверняка прозвучит вне посторонних ушей, но согласился с тем, что Кабелла вел игру команды, а после его ухода ситуация на поле резко изменилась.

Безусловно, можно похвалить и Сергея Семака за отчаянную четверную (!) замену при счете 0:2, и все же мне кажется, что скорее «Краснодар» сам отдал игровой перевес, чем «Зенит» его забрал. Тут наверняка сыграли роль и функциональная готовность хозяев, на которую Гончаренко повлиять пока не мог, и их психологическая неустойчивость после всех этих 1:6 и 0:5, и неудачные замены. А «Зенит» в России привык забирать то, что плохо лежит. По последним минутам я бы не сильно удивился, если бы питерцы успели забить и третий.

А «Локомотив» тем временем одержал девятую победу подряд, семь из которых — в чемпионате. Теории о том, что «Ростов» хорошо играет с фаворитами, впору было отправлять на свалку (а точнее, оставлять в осени) еще после приема «Спартака», теперь же все только подтвердилось.

Да, уже пошли разговоры о лояльном в очередной раз судействе, и они имеют под собой почву. Но столько раз подряд на нем одном не выиграешь. Команда Марко Николича сейчас просто очень четко понимает, как играть в футбол. И ошибка Сергея Песьякова на 4-й минуте родилась не из пены морской, а из прессинга красно-зеленых — посмотрите повтор и оцените, сколько человек и с какой агрессией работали по ростовчанам. При том что игра только началась.

«Ростов» в очередной раз расписался в том, что провалил весну. Очевидно, что никаких еврокубков у команды Валерия Карпина уже не будет, и в принципе после потери шести основных игроков в летнее трансферное окно, а затем и Романа Еременко их и не должно было быть. А тут с другой стороны поля — отлично подготовленный «Локомотив» и благосклонность арбитров. За хозяев Черкизова были абсолютно все факторы — и объективные, и субъективные.

Если в воскресенье «Спартак» возьмет свое с «Уфой», наверху таблицы станет горячее (его с «Зенитом» тогда будут разделять пять очков), хотя статус явного фаворита турнира по-прежнему остается у питерцев. Но в любом случае теперь развязка наступит в очном матче «Зенит» — «Локомотив» в 28-м туре 2-го мая. И «Спартаку», глядя на ТАКОЙ «Локо», будет отчего поволноваться в контексте места в Лиге чемпионов.