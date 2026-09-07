Шунин — о Тюкавине: «Лучший российский нападающий. Было бы странно отпустить его в «Зенит»

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нежелании бело-голубых продать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

«Будет неправильно, если я буду это как-то комментировать (решение руководства «Динамо» не продавать Тюкавина в «Зенит». — Прим. «СЭ»). Есть огромное количество нюансов, по которым клуб оценивает продажу и покупку игрока. Есть много болельщиков «Динамо», которые бы хотели, чтобы Костя играл. По мне, это лучший российский нападающий. И отпустить такого игрока, чтобы он играл в другой команде, как будто бы немного странно», — сказал Шунин «СЭ».

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.