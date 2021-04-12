Рангник приехал в Черкизово. Что он может дать «Локомотиву»?

В каком качестве может появиться в РПЛ известный немецкий тренер и менеджер.

Неожиданный гость

Первая реакция на появление Ральфа Рангника в Черкизово была предсказуемой. Немецкая школа, высокий профессиональный уровень и сохранившийся к 62 годам уровень амбиций. Словом, то, что и нужно «Спартаку» в год юбилея, на который красно-белые запланировали крестовый поход за чемпионским титулом.

Естественно, все ждали комментариев от председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, но ответить тому было нечего. Операция «Преемник» — по крайней мере пока — проходит без выхода в публичное пространство. В этом можно усмотреть как новый стиль руководства столичного клуба, так и уважение к Доменико Тедеско. Хотя для Германии это обычное дело: работать, зная, что через пару месяцев твое место займет уже известный всем специалист.

Рангник, кстати, это относительно недавно проходил, когда готовился передавать дела в «Лейпциге» Юлиану Нагельсманну. Причем в случае с «быками» все роли были расписаны еще до старта сезона, который уже подписавший контракт новый тренер должен был отработать в «Хоффенхайме».

Но вернемся в Черкизово. Самое интересное там произошло после финального свистка, и спартаковская тема сразу ушла на второй план. До машины Рангника провожал председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

Никакой секретности там не было. То есть клуб, хоть и не дает никаких комментариев, визит Рангника не скрывает. А так как к выигравшему все восемь матчей с начала года Марко Николичу вопросов быть не может, стоит порассуждать: в каком качестве может пригодиться немецкий специалист железнодорожникам?

Миланская история

Наши источники в Германии задолго до визита Рангника в Москву категорически отказывались верить, что Ральфа заинтересует работа в России. В качестве вариантов приоритетными называли либо клуб с именем, либо национальную сборную. Правда, во втором случае есть более очевидные кандидатуры. Либо Ханси Флик, который может покинуть «Баварию» из-за противоречий со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, либо продуктивно работающий с молодежной немецкой командой Штефан Кунц.

Относительно клубов рассуждать можно долго, однако это не имеет прямого отношения к теме Рангника и России. Скорее, для понимания запросов специалиста стоит вспомнить историю с «Миланом», где переговоры с немцем привели к конфликту в менеджменте итальянского клуба. Часть руководителей готова была придерживаться предварительных договоренностей с немцем, а другие отстаивали сумевшего переломить ситуацию Стефано Пиоли.

Показательной получилась и реакция Златана Ибрагимовича. «Я даже не знаю, кто это», — заявил швед на вопрос о возможном назначении Рангника. Впрочем, немец вышел из той истории с безупречной репутацией. Во-первых, его контакты начались в кризисную для «Милана» пору, когда не могло быть и речи о новом контракте Пиоли. Во-вторых, о завершении переговоров первым официально заявил юрист Рангника — Марк Косик.

Сам же специалист долго избегал комментариев, а когда до этого дошло дело, фактически повторил слова своего представителя: «Милан» провёл великолепный отрезок сезона. Считаю, в такой ситуации было бы не лучшим решением ехать туда. Если бы я поставил себя на место болельщиков «Милана», то вряд ли бы смог понять, по какой причине клубу нужно менять тренера после серии отличных результатов".

Системный человек и фанат Лобановского

Здесь важно заметить, что в случае с «Миланом» Рангник должен был совмещать посты главного тренера и спортивного директора. Второй пункт даже более интересен, так как Рангник, несмотря на успешную тренерскую работу в «Шальке» и «Хоффенхайме», еще и великолепный менеджер. Успехи футбольной империи «Ред Булл», витриной которой являются «Зальцбург» и «Лейпциг», — персональная заслуга Рангника, чей план вдохновил австрийского миллиардера Дитриха Матешица.

На протяжении нескольких лет Ральф выполнял функции спортивного директора как в австрийском, так и в немецком клубах. Возобновив тренерскую карьеру, он вывел «Лейпциг» в первую бундеслигу и снова вернулся в кресло руководителя. Удивительно, как Рангник не терял навыков работы с командой, ведь Нагельсманну он оставил в наследство третью команду Германии, с которой снова отработал всего один сезон.

Сам же Ральф до прошлого года возглавил отдел международных отношений и скаутинга «РБ», совмещая работу в «Лейпциге» с курированием входящих в единую систему клуба американской МЛС «Нью-Йорк РБ» и ставшего открытием последнего бразильского чемпионата «Брагантину». Как он все успевал, простым смертным понять сложно, однако годы работы в подобном ритме превратились в привычку и выработали главные принципы.

Официальный сайт бундеслиги называл работу Рангника политикой трех «К»: капитал, концепция и компетенция. Это то, что позволяет клубам в рамках единой системы подбирать не самых раскрученных игроков, развивать их и зарабатывать на трансферах колоссальные деньги.

Холанн, Упамекано, Кейта, Собослои, Минамино, Мане, Вернер... При желании список прокачанных в системе звезд можно легко продолжить, а капитализация игроков, по словам Рангника, превысила миллиард евро. Столь же тщательно ведется подбор тренеров. Из «Зальцбурга» они, как правило, уходят на повышение, как Ади Хюттер («Айнтрахт»), Рогер Шмидт («Байер») или Марко Розе, который скоро сменит менхенгладбахскую «Боруссию» на дортмундскую. Нет сомнений, что хорошую работу найдет и американец Джесси Марш.

При этом система затачивается под единый — ориентированный на атаку и зрелище стиль, а ротация игроков и тренеров не меняет сути проекта. Давление в определенных зонах, движение всей команды к мячу, прессинг, фанатом которого Ральф стал после товарищеской игры с киевским «Динамо» Валерия Лобановского, задача забить в течение 10 секунд после отбора, заученные до автоматизма комбинации в одно-два касание. Все это — заложенный Рангником базис сложной системы, где футбол и бизнес идут рука об руку.

Возможно, это именно то, что нужно «Локомотиву». Клуб в не самой простой экономической ситуации хочет выстроить самодостаточную систему, которая позволит если не выйти на самоокупаемость, то хотя бы минимизировать, насколько возможно, расходы акционеров. Если это так, то Рангник может возглавить проект, о чем также пишет «Чемпионат». Примерно как Желько Бувач, который получил карт-бланш в «Динамо» и заставил по-новому взглянуть на эту молодую и задорную команду.