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Валерий Газзаев: комментарий об удалении Константина Тюкавина в матче Динамо — Спартак

Газзаев — о дерби «Динамо» — «Спартак»: «Тюкавин не заслуживал удаления»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что арбитр Кирилл Левников ошибся, показав нападающему бело-голубых Константину Тюкавину красную карточку в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

На 72-й минуте форварда удалили за удар локтем в шею защитнику красно-белых Александеру Джику.

— Тюкавин подвел бело-голубых?

— Почему? Я лично не понял этого удаления. Слишком строгое наказание.

— Почему?

— Неигровой эпизод. Тюкавин возвращался на поле. Джику перекрывал ему путь, сопровождал... Произошла небольшая стычка. Ну и что? Разве это красная? Левников в этой ситуации неприятно удивил. Арбитр ошибся. Переборщил с удалением. Можно было ограничиться желтой. Не более того. Но даже без своего основного нападающего бело-голубые действовали очень целостно. Не просели. Они показали красно-белым, как надо играть в дерби. То же самое могу сказать и про ЦСКА, который вырвал победу в Санкт-Петербурге у «Зенита»!

— Лучший игрок матча?

— Назову Гладышева. И гол забил, наказав Умярова за ошибку, и нагнетал постоянно на своем фланге. Да и в обороне отрабатывал. Еще понравился Глебов. Но «Динамо» в целом показало очень качественную командную игру. Такой футбол радует глаз.

— «Спартак» с Барко и без него — две разные команды?

— Все понимают, какого уровня этот футболист. Но опять же... Мне кажется, проблему можно было попытаться решить, сыграв с первых минут в два нападающих, выпустить и Угальде, и Даку. А слишком осторожная тактика не принесла «Спартаку» даже ничью.

Валерий Газзаев прокомментировал поражение &laquo;Спартак&raquo; от &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.«Карседо ошибся. Почему он выпустил Даку на 75-й минуте? Играл на ничью?» Газзаев о победе «Динамо»

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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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