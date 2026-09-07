Газзаев — о дерби «Динамо» — «Спартак»: «Тюкавин не заслуживал удаления»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что арбитр Кирилл Левников ошибся, показав нападающему бело-голубых Константину Тюкавину красную карточку в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

На 72-й минуте форварда удалили за удар локтем в шею защитнику красно-белых Александеру Джику.

— Тюкавин подвел бело-голубых?

— Почему? Я лично не понял этого удаления. Слишком строгое наказание.

— Почему?

— Неигровой эпизод. Тюкавин возвращался на поле. Джику перекрывал ему путь, сопровождал... Произошла небольшая стычка. Ну и что? Разве это красная? Левников в этой ситуации неприятно удивил. Арбитр ошибся. Переборщил с удалением. Можно было ограничиться желтой. Не более того. Но даже без своего основного нападающего бело-голубые действовали очень целостно. Не просели. Они показали красно-белым, как надо играть в дерби. То же самое могу сказать и про ЦСКА, который вырвал победу в Санкт-Петербурге у «Зенита»!

— Лучший игрок матча?

— Назову Гладышева. И гол забил, наказав Умярова за ошибку, и нагнетал постоянно на своем фланге. Да и в обороне отрабатывал. Еще понравился Глебов. Но «Динамо» в целом показало очень качественную командную игру. Такой футбол радует глаз.

— «Спартак» с Барко и без него — две разные команды?

— Все понимают, какого уровня этот футболист. Но опять же... Мне кажется, проблему можно было попытаться решить, сыграв с первых минут в два нападающих, выпустить и Угальде, и Даку. А слишком осторожная тактика не принесла «Спартаку» даже ничью.